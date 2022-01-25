情人節2022｜DIY保鮮花小禮物4大工作坊　自製浪漫酒杯夜燈$320起

情人節，對於女士來說是一年一度的大節日，期望對方能夠向自己送上小禮物，彼此確認深愛對方的承諾。然而，對於部分男士而言，每年都要絞盡腦汁，只為摯愛送上驚喜。從前愛送花，不過鮮花的保鮮期不長，男士們不妨考慮親手製作保鮮花、乾花或押花小擺設，美觀之餘，又可以為對方送上獨一無二的小驚喜。



保鮮花夜燈瓶 漆黑中散發浪漫

想令鮮花保持艷麗，有如恆久不變的愛情，不少人都會選擇保鮮花。它以獨特的方式保存，就算不澆水都可以讓維持鮮艷的外型。若然把花朵置於精緻通透的玻璃瓶中，配搭瓶頂的夜燈裝置，不單使環境變得浪漫，更可以當作小夜燈，有如摯愛守在身旁。工作坊會向學員介紹不同工具的運用和保鮮花的特性，讓學員可以按喜好，設計出獨一無二的夜燈瓶。另外，工作坊更提供多款乾花和配飾作配襯，令整個作品更賞心悅目。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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保鮮花夜燈瓶工作坊

「01空間」優惠價：$320（原價 $580）



保鮮花小擺設 創造二人秘密小花園

保鮮花亦可以造成不同小擺設，為家居增添優雅與生氣。Fleur Doux工作坊選用了日本製的保鮮花，顏色亮麗之外，亦會帶出可愛的感覺。導師會悉心教導學員掌握製作小擺設的技巧，或會提議創作的小點子，令成品不僅美觀，還具個人獨特風格。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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小花園玻璃發光擺設工作坊

「01空間」優惠價：$350/人（原價：400/人）



押花紅酒杯 高貴中突顯個性美

酒杯一向給人高貴的感覺，若然在酒杯上加上押花，更可以帶出美麗可愛的一面。Fleur Doux水晶押花紅酒杯工作坊所提供的花材，全都是由真花製作而成，而參加者可以自由挑選自己喜歡的花材，在導師的教導下，設計出獨一無二的水晶押花紅酒杯，送給高貴且獨特的那一位！**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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水晶押花紅酒杯工作坊

「01空間」優惠價：$360/人（原價：$400/人）



乾花蠟燭 燃亮彼此的愛

柔和的燭光和甜美的香氣，容易醞釀浪漫的氣氛。想在情人節中倍感浪漫，各位男士就不要放過這個機會了！花‧密 Fa.mous推出蠟燭花藝工作坊，參加者可學習到以不同材料及製作方法，利用創意為最愛製作出一個獨一無二的乾花蠟燭，放在家中既美觀，又可散發出甜美的香氣，點上蠟燭後，在柔和的光線下倍感浪漫。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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蠟燭花藝工作坊

「01空間」優惠價：

一人票：$550（原價：$580）

二人票：$1,000（原價：$1,160）

