便利店7-Eleven推出全新精品，包括4款期間限定款式小丸子口罩、SANRIO郊遊露營用品，以及港味情懷合金車仔，最平$72可入手！

便利店推全新精品 期間限定4款小丸子口罩+SANRIO郊遊露營用品

便利店7-Eleven今期7仔預購站推出多款精品，其中包括H-PLUS聯乘小丸子推出的跟住小丸子去旅行系列成人口罩，有4種款式，口罩上一個弧形就好似一個大微笑，紅、粉、綠、藍四色選擇，分別對應英國、西班牙、法國、澳洲四個旅遊熱門國家，色系適合農曆新年、情人節及復活節襯衫配搭，每盒$72，共15個口罩。

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另外SANRIO粉絲不可錯過Sanrio戶外用品及購物車，有足足4大SANRIO熱門角色登場，包括有Hello Kitty、Little Twin Stars造型摺疊式購物車、AP鴨、布甸狗造型速開帳篷，以及AP鴨、布甸狗造型沙灘墊，分別售$499、$279及$159。

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除了以上精品，今期7仔預購站引入微影港味情懷合金車仔，一共4種款式，包括豐田Coaster紅色小巴（十九座）、三菱FUSO Rosa紅色小巴（十六座）、平治Sprinter消防處救護車、 九巴前衛富豪B8L皇后山專線，預購價劃一$99，yuu會員預購價$89.1。

7仔預購站全新精品將於1月26日早上7時起至2022年2月8日期間發售，詳情可前往7仔預購站官方網站了解詳情。