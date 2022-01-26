【壽司郎元朗店】繼荃灣西店後，壽司郎宣布進軍元朗，在新界西密密設店，壽司郎粉絲們想食壽司，又有多一個好選擇喇！同期迎接農曆新年，壽司郎推出農曆新年限定主題「恭喜發財」菜單，再次推出天然藍鰭大拖羅等多款人氣壽司，另外更有新單品及神秘甜品！

壽司郎元朗店即將開業 重推3大人氣壽司 農曆新年新單品+神秘甜品

元朗好去處多不勝數，不少品牌都陸續進駐元朗開設分店，壽司郎亦不例外，在早前宣布將會進駐荃灣西、將軍澳後，近日傳出消息，將於元朗設店，元朗區居民今次有福喇！

壽司郎早前宣布進駐荃灣，最近再宣布將進駐開設元朗店，在新界西密密設店！（吳嘉俊攝）

壽司郎元朗店將開設於元朗廣場，預計於2022年初夏開幕。雖然趕不上今個農曆新年，不過壽司郎亦同步推出農曆新年限定菜單慰藉粉絲心靈。農曆新年期間限定主題「恭喜發財」菜單，入面包含10款壽司及單品，必食2021年爆買壽司「天然藍鰭大吞」、「天然藍鰭中吞」、「梳乎里海鰻」，多款單品價格由$12起。

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除此之外，壽司郎更宣布將推出兩款新單品，包括一款名為「梅！爾！芭」的新甜品，另外在繼「海膽拌麵」、「濃厚蟹拌麵」之後，再推一款全新拌麵——「真・墨魚汁拌麵」。

真・墨魚汁拌麺（圖片來源：壽司郎）

農曆新年期間限定主題「恭喜發財」菜單及新商品將於2022年1月28日正式開售，有興趣就要把握機會去試一試喇！

壽司郎 元朗廣場店

地址：新界元朗青山公路249-251號元朗廣場3樓341-348號舖

開幕日期：預計2022年初夏