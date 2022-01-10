有港人在本週日（9日）於網上發佈影片，影片中可見一對男女光顧壽司郎黃埔分店時，因遲到錯失籌號，店員無法替其「補飛」，隨後展開謾罵，單方面指責店員處理不公。壽司郎店員冷靜應對獲網民大讚！

港女食壽司郎過叫號被拒入坐 連珠發砲大發脾氣 店員冷靜回應獲讚

壽司郎登陸香港後持續大熱，在港九新界陸續開設新分店，至今仍然大排長龍。（吳嘉俊攝）

昨日在社交媒體瘋傳影片，指在週日（9日）下午4時半左右，在壽司郎黃埔分店外發生激烈爭執。影片所示，一名港女攜男性友人前往壽司郎黃埔分店用餐，疑似因身體不適而大遲到，前往櫃檯時獲店員告知已過了對應籌號約30分鐘，店員無法替其「補飛」，繼而連珠發砲攻擊店員，展開長達8分鐘的謾罵。

影片所示，女事主認為自己手持預約籌，即使過了店方所規定的30分鐘，仍然應該較無預約食客更早入坐。又表示「依家我唔舒服有咩辦法啫」，強調自己遲到有原因，不滿店員安排不公道，期間更以粗言穢語辱罵店員。

女事主堅稱自己遲到有原因，手持籌號無論遲到與否，都理應可提早入坐。（圖片來源：Facebook群組「香港突發事故報料區」）

女事主越鬧越激烈，期間更高聲呼喝「我依家過咗鐘咋嘛！」、「我依家要快過Walk-in啊！依家係咪同我解決個問題啊？」、「依家唔係食一餐飯嘅問題啊，依家係唔公道啊！係原則問題啊嘛！」，身旁同行男友人疑似建議女事主「唔好追究喇」，惟女事主一手推開繼續忘我怒罵，稱香港壽司郎每間分店規矩都不同，令顧客無所適從。

女事主怒罵過程中，店員禮貌應對，主動提供客戶服務熱線資訊、邀請對方前往櫃檯查看籌號作證，並一再邀請女事主「去無預約籌排隊」，處理手法穩重冷靜，面對激動客人仍能保持禮貌，獲網民大讚，更有網民稱「抵升職加人工」！

（圖片來源：Facebook群組「香港突發事故報料區」）

網民亦大鬧女事主無禮貌，稱「其實你用嘈交嘅時間，都可能分分鐘坐低食緊壽司」，並指如店員遷就女事主而插隊安排入座，對其他無預約顧客不公平；如果想以理服人，就應該自己守時，不應該大庭廣眾大發脾氣鬧店員。

記者就事件向香港壽司郎查詢，獲回應指壽司郎各分均採取相同籌號及入座機制，沒有分別，對所有食客一視同仁，詳細程序如下：

壽司郎叫號規則如下：

壽司郎會先叫第一次號碼，如果客人不在場，會為客人保留30分鐘，以便有突發狀況而無法即時回到店內的客人有充裕的時間，可以返回店內用餐；

當叫號時不在場的客人，於保留30分鐘內回到店內，就可以補檯；

如客人號碼保留時間超過30分鐘，系統將自動將其號碼刪除，故將無法帶位。

