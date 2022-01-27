中環美食｜大阪御好燒老字號將登陸中環！招牌大阪燒/上湯煮海鮮

【中環美食】疫情下大家暫時未有得返日本「鄉下」，唯有去不同的日本餐廳歎美食止止瘾！最近，有一間來自大阪的御好燒老字號餐廳宣布，將於今年2月登陸香港，主打正宗關西風御好燒（又稱大阪燒），並由日本人老闆兼主廚主理，即睇餐廳地址同新店詳情！

（圖片來源：Facebook@弁慶 御好燒 鐵板燒 Benkei Okonomiyaki Teppanyaki）

來自日本大阪的「御好燒鐵板燒弁慶」，主理人小松伸太朗擁有12年烹調御好燒經驗，創立餐廳起源於小松先生祖母在大阪府堺市開設的「御好燒弁慶」餐廳，其傳統風味一直深受不少當地人的讚賞和支持。小松先生希望將正宗日本風味口味帶到香港，讓更多人品嘗到「弁慶」的招牌大阪御好燒。

餐廳主打正宗關西風御好燒（又稱大阪燒），將高麗菜、肉類、蔥段等材料加入日式高湯製成的麵糊，然後廚師會在客人面前用鐵板烤成御好燒，加入小松家的原創秘製醬汁、蛋黃醬及紫魚片，製作出日式懷舊經典味道！

餐廳另一道招牌菜是「錫紙包燒高湯煮海鮮」鐵板燒，選用時令白身魚，加入貝類煮成的上湯，用錫紙包起再在鐵板上烤煮而成。另一款菜式「錫紙包燒白酒煮青口」，則推介配搭香檳一同享用。

（圖片來源：FB@弁慶 御好燒 鐵板燒 Benkei Okonomiyaki Teppanyaki）

餐廳選址中環士丹利街，將會是區內首間御好燒專門店！餐廳裝修簡約，設有鐵板吧枱位置，預計今年2月開幕，有興趣的朋友記得留意官方最新消息了！

御好燒鐵板燒弁慶

地址：香港中環士丹利街11號6樓

電話：2890 2800

營業時間：12:00-15:00，17:30-00:00

