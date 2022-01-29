點心放題｜中環點心放題任食任飲4.5小時 招牌叉燒/喇沙小籠包

【點心放題】位於中環大館的人氣中菜館趁農曆新年推出點心放題，4.5小時內任食27款經典菜式及創意點心，包括招牌叉燒、黑蒜燒賣、喇沙小籠包等，仲有多款新春意頭菜！餐廳環境典雅舒適，非常適合一家人趁節日來歎精緻點心！即看點心放題詳情！

【點心放題】中環高質創意點心放題任食任飲4.5小時！必試招牌叉燒/喇沙小籠包

座落中環大館、主打點心及多元化中菜的這間人氣餐廳，一向以高質素創意菜式備受歡迎，而且擺盤精美，打卡一流！室內設計採用典雅宮廷風，更可以透過落地玻璃欣賞到大館四周的環境！

餐廳趁農曆新年推出長達4.5小時的任食任飲點心放題，包括19款基本點心如頭爐叉燒腸、黑蒜燒賣、煙燻四喜素卷、松茸冬菇包、花椒蘆筍蝦餃、焦糖薑汁乳凍等，更有多款意頭菜式例如步步高陞（蘿蔔糕），黃金滿屋（流心紫薯球）、盤滿缽滿（黃金海鮮炒飯）。不但賣相精美，也極有新年氣氛！

除了基本點心，亦有8款可以加錢品嚐的額外菜式，包括餐廳招牌菜、肉汁豐富的殿堂叉燒；充滿新加坡風味、注滿香辣濃湯的喇沙小籠包；以賽螃蟹和鮮甜鱈魚炮製的賽螃蟹鱈魚餃等，更可以另加飲品放題，在用餐時段內任飲香檳、雞尾酒、紅酒、白酒、果汁及汽水！

The Chinese Library

農曆新年無限點心品味午宴



日期：2022年1月28日至2月6日

價錢：2022年1月28日 14:30-18:00（$568/位）；2022年1月29日至2月6日 11:00-13:00（$438/位）或 13:30-18:00（$568/位）



地址：中環荷李活道10號大館1座1樓

電話：2848 3088

