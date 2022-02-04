情人節2022｜agnès b半島Godiva朱古力8品牌　附11朵玫瑰刻字傳情

情人節快到，相信各位情人都已經選定小禮物和鮮花，向對方表達愛意。當中朱古力也是情侶送禮或回禮的心水選擇，而情人節限定版也有不同款式，甚至可在朱古力盒外加上字句傳情。以下7大推介，看哪一間最合你心意？



法國La Maison 清新果香朱古力青檸番石榴

來自「浪漫之都」的法國著名朱古力品牌La Maison Du Chocolat推出6款情人節朱古力禮盒，每款禮盒都以獨特設計包裝，最易令人心花怒放！其中，心形禮盒的包含了58%可可的黑朱古力和牛奶朱古力，而黑朱古力更加入了青檸和番石榴，令每粒朱古力都有淡淡的果香。

按圖看La Maison Du Chocolat情人節系列：

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情人節系列朱古力禮盒：$298起



網址：www.lamaisonduchocolat.com

查詢電話：2196 8333（圓方分店）| 2907 2002（利園一期）



半島朱古力10款口味任配搭 禮盒代刻字傳遞愛意

半島精品店於今個情人節推出6款朱古力禮盒，除了經典系列和手工朱古力之外，其餘4款都是情人節限定套裝，而且每款禮盒的名稱都別具心意。每款禮盒的朱古力都可按個人喜好，從10款口味中選擇，包括咖啡、伯爵茶、蘋果批、開心果車厘子等。買家更可把愛意化成文字，並且刻在禮盒上送給愛人，把愛意永遠保存！

按圖看半島精品店浪漫季節系列：

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情人節系列朱古力禮盒：$215起（須提前三個工作天預訂個人訂製服務）



網址：www.peninsulaboutique.com/

查詢電話： 2696 6969



Fortnum & Mason 二合為一「心意相通」朱古力

百年品牌Fortnum & Mason推出多款朱古力口味禮盒，除了一般牛奶朱古力、黑朱古力及紅寶石朱古力外，亦有多款迷你松露朱古力，包括海鹽焦糖松露軟心紅寶石朱古力，口感濃郁幼滑，包裹著絲滑的朱古力軟心。其中一款更把2片朱古力合併為一個心，命名「心意相通」朱古力禮盒，未吃已經甜入心吧。此外，Fortnum &Mason更推出2款情人節禮物籃，除了朱古力之外，更精選了茶點及芳香茶葉、夾心蛋糕等，與另一半一起享受最浪漫的一刻。

按圖看 Fortnum & Mason情人節朱古力精選：

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情人節系列朱古力禮盒：$108起



網址：https://www.fortnumandmason.com/hong-kong

查詢電話： 3916 8181



agnès b淺粉心形禮盒 5款全新口味蜜糖玫瑰黑朱古力

agnès b. CAFÉ & FLEURISTE今年亦推出了三款情人節朱古力，心形或方形的朱古力禮盒裝滿了五款全新口味，包括士多啤梨紅寶石朱古力、蜜糖玫瑰黑朱古力、蜜糖紅莓黑朱古力、紅莓黑朱古力及檸檬黑朱古力。另外亦有心形松露朱古力禮盒，甜入心的感覺令人一試愛上。

按圖看agnès b. CAFÉ & FLEURISTE情人節朱古力精選：

情人節系列朱古力禮盒：$290起



網址：https://onlineshop.agnesb.com.hk/



Godiva紅玫瑰朱古力 11朵玫瑰寓一心一意

著名比利時朱古力品牌Godiva，今年亦推出4款情人節朱古力禮盒，每款禮盒都以心形設計，並裝滿了多款特色朱古力。其中朱古力心型禮盒15顆裝更以兩層設計，上層放滿十一朵紅玫瑰花，寓意對愛人一心一意，而紅玫瑰的花語更是「堅貞的愛情」。在一年一度的情人節，不妨把自己的愛意傳遞出去。

按圖看Godiva情人節朱古力精選：

情人節系列朱古力禮盒：$188起



網址：www.godiva.com.hk/

查詢電話：2805 0518（香港站分店）| 2377 4836（圓方分店）



皇玥首推情人節朱古力 大師操刀6款精緻造型

今年香港傳統品牌皇玥亦首度推出情人節限定朱古力禮盒，由葉永華大師傅和黎永冠大師傅操刀，製作經典岩鹽朱古力蛋卷及6款不同精緻造型朱古力，每款朱古力都是由瑞士朱古力及精選果仁炮製而成，包括杏仁黑朱古力、堅果黑朱古力、開心果杏仁軟糖朱古力、杏仁朱古力、榛子朱古力、可可粒果仁朱古力，粒粒香濃幼滑，口感豐富，層次分明，每啖都甜入心！另外亦推出情濃朱古力配皇玥小兔禮盒，粉紅色的禮盒與兩隻皇玥小兔，令節日增添濃濃愛意。

按圖看皇玥情人節朱古力精選：

情人節系列朱古力禮盒：$268起



網址：www.ipastry.com.hk/

查詢電話：2217 3638



Venchi書型鐵盒裝朱古力禮盒 打開心扉表愛意

意大利著名朱古力品牌Venchi推出多款特色限定情人節朱古力禮盒套裝，多款外型獨特的設計包裝，包括書裝的設計，打開書本，就會見到情深的說話。金屬盒內則有兩款義大利傳統巧克力，適合書卷味重的另一半。另外亦有心形和方形禮盒裝，入口即溶的朱古力，使愛人沉醉於甜蜜滋味之中。



按圖看Venchi情人節朱古力精選：

情人節系列朱古力禮盒：$125起



網址：www.venchi.com.hk

查詢電話： 2337 1380



Sayvour環球浪漫之旅 用朱古力砌出愛的訊息

香港朱古力品牌Sayvour今年推出情人節朱古力片禮盒，客人可以用朱古力砌出自訂訊息，向摯愛表達心意。另外，今年更全新推出「環球浪漫之旅」情人節朱古力片禮盒，用粉紅、粉藍和白色的和諧色調，在70%濃度的黑朱古力上，畫出香港、法國巴黎的艾菲爾鐵塔、英國倫敦的大笨鐘、日本的櫻花和富士山等6款插畫，而且每款都會配以一句浪漫語句，讓大家可以憑朱古力寄意，與愛人分享甜蜜滋味。

按圖看Sayvour情人節朱古力精選：

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情人節系列朱古力禮盒：$25起



網址：https://www.sayvour.com.hk/

查詢電話：2951 0005

