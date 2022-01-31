CASIO新春優惠45折起！$999買2款手錶+禮品　G-SHOCK/BABY-G款式

【CASIO優惠】CASIO推出新春限定優惠，最平$999可以購入2款手錶及限量禮品，售價低至45折，當中包括G-SHOCK、BABY-G、EDIFICE系列的人氣款式手錶，總值介乎$1,660至$4,560不等，想買手錶的朋友們快留意下文！

CASIO新春優惠45折起！$999買2款手錶+禮品 G-SHOCK/BABY-G/EDIFICE款式

農曆新年將至，CASIO網店低至45折發售2款新春限定福袋，定價由$999起，內含總值達$4,560的商品，各款福袋內附2款不同系列手錶，當中包括人氣款式G-SHOCK、EDIFICE等，亦有大受女生歡迎的BABY-G款，每個福袋更附有1份限量禮品及現金卷，認真超值！

CASIO售價$1,999的限定福袋（款式A），總值$3,460至$4,560不等；而售價$999的限定福袋（款式B），總值$1,660至$2,220不等！所有福袋數量有限，售完即止，大家若有興趣購入千萬不要錯過！

此外，新年後即臨近情人節，CASIO亦同時推出情人節限定G-SHOCK錶盒優惠。現時購買G-SHOCK系列手錶2隻，單一消費滿$3,990或以上，即可以獲贈限定錶盒1個，價值$980，想買禮物予另一半的朋友都不妨留意下！

CASIO 2022新春福袋

推廣日期：即日起（數量有限，售完即止）

福袋款式：款式A（$1,999）、款式B（$999）

福袋產品：內附2款手錶（G-SHOCK／EDIFICE／BABY-G）+限量禮品+現金券

