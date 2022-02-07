【屈臣氏優惠】屈臣氏推出新優惠，指定產品低至半價，更有買一送一優惠，優惠折扣包括25個品牌，多款人氣產品如清潔用品、化妝品、個人護理用品等都可享折扣，有興趣的大家要趁機會去掃貨！

屈臣氏優惠｜一連11日超抵優惠 多款食品/清潔用品/護膚品半價起

（資料圖片）

屈臣氏新推一連11日低至半價優惠

最近屈臣氏網店由即日起至2月17日，推出多個超抵優惠，包括25個品牌的產品都有半價、買一送一等折扣優惠，多款人氣產品包括清潔用品、化妝品、個人護理用品、飲品、嬰兒用品等都可享折扣，當中更設組合優惠，可以低價買到多款產品！

清潔用品/化妝品/個人護理用品都有折

半價產品包括著名護膚品品牌AVENE乳霜，原價售$220，優惠價低至$110/件，相等於買一送一！其他AVENE產品都可享兩件85折優惠，超抵！

著名護膚品品牌可享半價優惠

當中人氣護膚品品牌BIODERMA的卸妝水在8折後只需$150.4（原價$188）、防疫清潔家居必備的高樂氏家居消毒紙巾由原價$23.9在享65折後低至$15。

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另外，在一連11日的優惠期間，每日都有不同快閃限定優惠，輸入指定優惠碼就有折扣，大家要每日留意屈臣氏網店宣布即日最新優惠詳情喇！

屈臣氏最新優惠詳情

日期：即日起至2月17日

購買途徑：屈臣氏網店

