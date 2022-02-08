情人節2022｜跟Jacky學煮大餐連材料$428　珍珠流體畫4浪漫工作坊

下星期就是情人節，雖然疫情關係，令餐廳暫停了晚市堂食，可能打亂了不少人的部署，但由自己親手炮製一頓豐富的情人節大餐，不是更浪漫更有誠意？網上有不少情人節食譜，只要跟足步驟，一般人都可以煮出大廚級美食。此外，以下還有4個工作坊推介，想過一個難忘精采的晚上一點也不難！



輕鬆煮出不失禮情人節浪漫大餐

情人節大餐多以西餐為主，平日少入廚的你可能會覺得煮出美味的西餐不容易，又要準備材料，步驟又複雜。事實並非如此，只要購買適合的材料，跟足分量和指示，就算入廚初哥都可以做出美味不失禮的西餐。

【情人節食譜合集】前菜餐湯主菜甜品 在家煮出高級餐廳水準！

Jacky教你化身大廚 炮製情人節浪漫大餐

想一次過準備好所有材料而毋須到超市慢慢搜羅？可以！曾擔任《美女廚房》評判、瑞士籍的廚藝及餐飲管理顧問Jacky（Jacques Kagi）祈積奇，今次與「01空間」合作，推出情人節Fine Dining套餐，不單為各位男士／女士們準備了一系列美味的情人節大餐，而且更會親身拍攝視頻，就算入廚新手，只要跟足步驟都可以做出大廚級數，為另一半送上驚喜！**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看Jacky教煮詳情：

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跟Jacky網上學煮Fine Dining

「01空間」優惠價（二人份）：自取$428｜送貨$468（原價$518）



皮革玫瑰 不凋謝的永恆愛意

除了情人節大餐之外，男士們當然不少得為對方送上一份心意禮物，一般送花或被嫌不夠心思，不過如果是一朵代表「永恒的愛」的皮革玫瑰花就不同了。JK Collection的「星光下的皮革薔薇玫瑰玻璃瓶（配LED燈）手作班中，學員可以親手製作皮革玫瑰花，從花瓣塑形、花徑製作到葉邊製作等都一一涉獵，配上LED燈後，在晚上更添浪漫氣氛。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看皮革玫瑰花手作班詳情：

星光下的皮革薔薇玫瑰玻璃瓶（配LED燈）手作班

「01空間」優惠價：

一人票：$1,600（原價：$1,620）｜二人票：$2,880（原價：$3,240）



樹脂流體藝術 送給摯愛獨一無二

想做一份令人印象難忘而又獨一無二的禮物，或者可以親手製作樹脂流體藝術杯盤或杯墊。不同顏色的碰撞會形成不同層次，而且樹脂的乾燥程序都不同，因此就算利用相同的顏色，每個作品都是獨一無二，最適合送給你心目中最特別的人。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

按圖看樹脂流體藝術（黃銅色盤和杯墊）工作坊詳情：

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樹脂流體藝術（黃銅色盤和杯墊）工作坊

「01空間」優惠價：

一人票：$480（原價$480）｜二人票：$900（原價$960）



流體畫幸運石 透過藝術了解另一半

情人節不止是向另一半表達愛意的節日，也是讓情侶之間互相了解的日子。要了解情侶的另一面，有人覺得繪畫是個好方法，新興流體畫工作坊既可以在畫布上即興創作出屬於自己的作品，同時也可向另一半展現自己才華的另一面。參加工作坊的學員，除了製油畫之外，也可以創作獨一無二的掛鐘和幸運石，與另一半度過一個獨特的時刻。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看流體畫工作坊：

流體畫工作坊

「01空間」優惠價：

一人票：$580（原價：$650）｜二人票：$880（原價：$1,300）



開蚌尋珠自製珍珠首飾 魚排釣魚了解珍珠歷史

想過一個難忘的節日，與其向對方送上一份禮物，倒不如情侶一起創造難忘時刻，到珍珠首飾工作坊製作一對珍珠首飾。學員除會了解珍珠歷史之外，更會在專家的指導下，親自開蚌尋珠並且以純銀配件製作屬於自己的珍珠首飾，若然尚有充足時間，情侶們更可以在魚排上，以剛才的蚌肉釣魚，享受一個寧靜和特別的二人時光。**立即進入「01空間」了解更多及報**

按圖看珍珠首飾工作坊詳情：

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珍珠首飾工作坊

「01空間」優惠價：二人同行$1280（原價$1440）

