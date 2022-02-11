本地冬甩店Dough Bros即叫即製的爆漿冬甩人氣爆棚，最近Dough Bros最新推出2款限定口味冬甩，分別是焦糖味及咖啡味，流心內餡爆滿，認真吸引！另外亦有同樣吸引的手工薄餅，為食朋友必試！

人氣冬甩店2款新口味冬甩 限定焦糖/咖啡味 手工製爆漿冬甩超邪惡

人氣冬甩店Dough Bros，主打酸種麵團薄餅及冬甩，全部即叫即做，其爆漿冬甩絕對是特色招牌之一，深受附近居民及一眾上班族歡迎，甚至有不少食客會慕名前來，不時出現「大排長龍」的情況。食店最近推出2款全新口味的冬甩（$38/件），包括焦糖味及咖啡味（Cappuccino），鬆軟的麵包配上滿滿的內餡，非常邪惡！

Dough Bros不時會推出新口味的冬甩，當中包括多款甜而不膩的水果口味，例如士多啤梨醬、藍莓醬及檸檬醬等，部分更帶有酸甜味道，清新解膩；另外亦有最受食客歡迎，被稱為「必試」的Nutella榛子醬、吉士醬、杏仁等多款口味，而且可自行選擇白砂糖或玉桂味砂糖，即叫即炸，保證吃到「熱辣辣」及最鬆軟的口感。

Dough Bros目前在本港已經有7間分店，主要都集中在港島區地段。除了甜點冬甩外，經過的朋友們亦可一嚐其手工薄餅，以秘製的酸種麵團配方製作，有逾10款口味，例如黑松露、BBQ雞肉、巴馬火腿、芝士等，餡料份量同樣豐富，$108起就可以吃到，大家不妨試下！

Dough Bros Pizza & Doughnuts 分店詳情

Dough Bros Pizza & Doughnuts 北角分店

地址：北角宏安道18號威德閣地下5號舖

電話：2711 1886

營業時間：10:00 - 23:00



Dough Bros Pizza & Doughnuts 中環分店一

地址：中環皇后大道中151-155號地舖

電話：23011969

營業時間：10:00 - 23:00



Dough Bros Pizza & Doughnuts 中環分店二

地址：中環荷里活道68-70A號地舖

電話：2398 9042

營業時間：11:00 - 23:00（星期一至四），11:00 - 23:00（星期五至日）



Dough Bros Pizza & Doughnuts 西環分店

地址：西環北街4-8號地舖

電話：2345 3589

營業時間：11:00 - 23:00（星期一至五），09:00 - 23:00（星期六至日）



Dough Bros Pizza & Doughnuts 灣仔分店

地址：灣仔皇后大道東25號地舖

電話：2301 1302

營業時間：11:00 - 23:00



Dough Bros Pizza & Doughnuts 鰂魚涌分店

地址：鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈地下7號舖

電話：2398 9042

營業時間：11:00 - 23:00（星期一至四），11:00 - 23:00（星期五至日）



Dough Bros Pizza & Doughnuts 跑馬地分店

地址：跑馬地奕蔭街38-42號地舖

電話：27604555

營業時間：11:00 - 22:30（星期一至五），09:00 - 22:30（星期六至日）

