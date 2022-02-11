長洲美食｜新開港式串燒店推獨創脆炸平安包！流沙奶黃/爆漿麻蓉

【長洲美食】長洲太平清醮名物平安包是不少人遊長洲的必試Item，最近長洲有間新開的港式串燒小食店，推出獨家首創黃金脆炸平安包串燒，有流心奶黃味及經典爆漿麻蓉味等等，店內同時供應多款港式串燒及小食，即刻Mark低地址，下次去長洲試食！

（圖片來源：香港旅遊發展局）

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太平清醮是長洲的傳統節日，每年都會吸引不少遊客前往觀賞搶包山、飄色會景巡遊等慶祝活動，其中最具代表性的必數象徵著「平安健康」的平安包，島上也有多間傳統餅店推出平安包，太平清醮期間經常大排長龍！

（圖片來源：香港旅遊發展局）

最近，長洲新開的港式串燒小食店「長洲鐵漢」，推出獨家首創的黃金脆炸平安包，共有2款口味，分別是「黃金脆脆平安包（流沙奶黃味）」（$38）及「黑金脆脆平安包（經典麻蓉味）」（$38）。每串脆炸平安包都是即叫即製，炸成金黃色非常誘人！一口咬開後，更有奶黃及麻蓉餡料爆漿湧出，配上外脆內軟的麵包，口感和味道都超豐富！

（圖片來源：長洲鐵漢）

除了首創炸平安包串燒，還有一系列港式串燒供應，包括「黃金咖喱魷魚」（$38）、「串串金蠔」（$68）等，陸續會推出更多新款式，有興趣的朋友下次去長洲玩不妨去試食！

長洲鐵漢

地址：長洲新興街65號地下

營業時間：13:00-20:00

