長洲本地遊｜4大必到景點古廟藏宋朝古物　一文掌握交通美食住宿

長洲是香港的一個島嶼，位於大嶼山東南，屬於連島沙洲。香港著名旅遊景點之一，有不少觀光名勝，例如張保仔洞、 長洲北帝廟和長洲石刻等；而且海鮮食肆林立，島上亦設有不少青年旅舍、渡假屋、酒店。KKday與你介紹這個島嶼，讓你重拾旅遊感覺！



交通方式：從中環的5號碼頭搭船（從中環／香港地鐵站步行至碼頭）

通住長洲的渡輪設有普通渡輪及高速船航班。普通渡輪分為普通客艙及設有冷氣設備的豪華位客艙。高速船全船均有冷氣設備。兩者船程分別為：普通渡輪約55 – 60分鐘 ，高速船約35 – 40分鐘。遊客可以按照自己的時間預計行程。

（新渡輪服務有限公司）

旅遊景點：張保仔洞、北帝廟、泳灘、海鮮街（點圖放大看看👇👇👇）

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張保仔洞

根據傳說，現於長洲西灣崖邊的一個天然山洞，乃當年廣東著名海盜張保仔躲避朝廷追捕的藏身之所，也是他收藏寶藏的秘密地點之一。這個被後人稱之為張保仔洞的山洞，現今已毫無寶藏的痕跡。張保仔洞內黑暗狹窄又凹凸不平，遊客想進內參觀的話要小心安全啊。

北帝廟

長洲玉虛宮（北帝廟）是著名的古廟，建於1783年，有200多年歷史，獲古物諮詢委員會評定為一級歷史建築物，而且是傳統節慶長洲太平清醮的舉行地。在這裡，遊客可以看到廟宇頂部的七色彩龍，還有廟內兩件古物 ── 清朝金木雕和宋朝鐵鑄大劍。

泳灘

東灣泳灘，是長洲最大的泳灘，沙灘長而窄，水清沙幼。距離長洲東灣泳灘不遠的，還有觀音灣泳灘。遊客可以在這裡租借風帆、獨木舟或其他水上滑浪設備。兩個泳灘均由康樂及文化事務署管理，有救生員、防鯊網、廁所、更衣室、淋浴設備、浮台等基本設備，在假日吸引不少遊客前來遊玩。

海鮮街

長洲的海鮮街，在渡輪碼頭附近，每到傍晚時間，街巷兩旁海鮮餐館就會四處招攬遊客。不得不提長洲的海鮮和市區相比，便宜很多，喜歡海鮮的你絕對不要錯過。

必食小食：大魚蛋、芒果糯米糍

屹立了40年的「甘永泰魚蛋」可以說是長洲的名物，每逢週末店外長期排滿人龍。甘永泰的招牌自家製大魚蛋只有原味一種，強調魚肉的原味和彈牙的口感。另外一間小鋪「時來食坊」亦是長洲有名的大魚蛋店，這裡的魚蛋有不同醬汁配搭，例如沙嗲、咖喱、椒鹽……別有一番風味。

「允升甜品」的糯米糍被譽為長洲芒果糯米糍的始祖，糯米糍皮薄煙韌，而且內裡的芒果份量十足，絕對是必食之選。還有芒果腸粉和榴槤甜品都十分受遊客歡迎的啊！

長洲住宿：西園營地

住宿方面，除了普通的旅舍和渡假屋。想有特別又獨特的體驗，不妨可以考慮下長洲西園營地，和親朋戚友渡過一個難忘假期。西園營地設有5個露營區，共40多個營舍，各有不同風格主題。部份營舍有冷熱水淋浴及獨立衛生間，為營友提供舒適的露營生活。十分適合一家大小或露營新手。

主題營區包括：印第安營、南非營、赤日、觀星圓拱屋及蒙古包。除此之外，遊客還可以預訂租用燒烤爐，傍晚一大伙人圍在一起聊天，觀觀星，分享食物，相信會讓你留下美好回憶。

點擊即睇多款特色營區👇👇👇

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