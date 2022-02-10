強制檢測｜實惠再推$99排隊檢測懶人包 有齊摺凳/暖包/口罩超貼心

強制檢測中心大排長龍。有見市民要在寒冷天氣下長時間排隊，實惠推出$99「排隊檢測懶人包」，有齊4大「排隊神器」包括摺凳、暖包、口罩和消毒液，獲網民大讚好貼心！懶人包日前於實惠網店推出後隨即售罄，官方今日（10日）宣布加推，要排隊檢測的朋友又會不會考慮入手？

強制檢測｜實惠加推$99排隊檢測懶人包！有齊摺凳暖包口罩 網民大讚超貼心

第5波疫情嚴峻，近日全港確診人數急增，多區市民需要排隊接受強制檢測。有見及此，實惠網店推出「檢疫隨身必備套裝」集齊排隊必備的實用好物，包括：雞仔牌日本製經典20小時長效暖包（10片裝） 、SECO CareU Jeannie 女神系列醫療用 Level 3 成人口罩（30片裝）、空氣消毒淨化液30ml（輕便裝）及MIDA三角膠面摺凳一張。價錢只售$99（原價$220），非常抵買！

（圖片來源：pricerite）

排隊檢測懶人包日前於實惠網店推出後隨即售罄，官方今日（10日）在官方Facebook宣布加推第2批，已於網店重新上架，又稱希望套裝可以幫到各位需要強制檢測的市民，無懼病菌和寒冷天氣。此舉獲不少網民大讚貼心，亦有人留言表示「10大武器之首竟然變咗防疫必備用具」，令人好笑又無奈。

實惠「檢疫隨身必備套裝」

銷售點：實惠網店

價錢：$99

