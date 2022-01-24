【強制檢測名單】食肆、商戶及交通工具強檢名單一次過睇！新冠病毒變種病毒株Omicron在港爆發第五波疫情，不少餐廳及交通工具被列入須強制檢測地方名單。本文整合全港強制檢測餐廳食肆及公共交通工具名單，須強檢地點遍佈屯門、尖沙咀、觀塘、荃灣等地，連鎖餐廳如DON DON DONKI、壽司郎、麥當勞、南記粉麵都有上榜。如有在指定時段前往有關地點，須留意衞生署指引進行強制檢測，其餘市民可避免前往強制檢測名單地點。
強制檢測名單｜食肆/商戶/交通工具強檢名單一文看清｜持續更新
（2022年1月24日更新；更多詳情可查看政府公告刊憲。）
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【最新強制檢測最新公布名單｜食肆】（2022年1月24日公布）
強制檢測名單｜食肆【1】大家樂
地址：葵涌葵涌商場一樓122號鋪
指明期間及時段：2022 年1月17日上午10時至11時；2022 年1月17日下午2時至3時2022 年1月21日上午10時至11時
須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日；2022 年1月25日
強制檢測名單｜食肆【2】德發龍粥麵店
地址：荃灣四陂坊 11 號地鋪
指明期間及時段：2022 年1月19日下午1時至2時30時
須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月26日
強制檢測名單｜食肆【3】四季餐廳
地址：葵涌葵涌商場 1 樓 108 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月17日上午7時30分至8時；2022 年1月18日上午7時30分至8時30分；2022 年1月18日下午3時至3時30分；2022 年1月20日上午9時30分至11時；
須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月245日；2022 年1月28日
強制檢測名單｜食肆【4】麥當勞
地址：葵芳榮芳路 1-5 號地下 A鋪
指明期間及時段：2022 年1月16日上午10時至11時；2022 年1月18日上午10時至11時30分
須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日
強制檢測名單｜食肆【5】銀龍茶餐廳
地址：葵涌葵盛東邨葵盛東商場1 樓 106A 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月16日至2022 年1月21日
須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日；2022 年1月28日
強制檢測名單｜食肆【6】小蓉麵家
地址：太子界限街 38 號地下
指明期間及時段：2022 年1月17日至2022 年1月20日
須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日
強制檢測名單｜食肆【7】正宗山西刀削麵皇
地址：荃灣沙咀道 245 號坤德樓地下
指明期間及時段：2022 年1月20日下午2時30分至3時30分
須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日
強制檢測名單｜食肆【8】彩龍茶樓
地址：荃灣荃錦公路川龍村 2 號
指明期間及時段：2022 年1月20日上午7時30分至12時
須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日
強制檢測名單｜食肆【9】玉林苑燒臘專門店
地址：屯門青山公路青山灣段385 號嘉喜利大廈地下 21 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月17日下午3時至4時
須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日
強制檢測名單｜食肆【10】海港燒鵝海鮮酒家
地址：葵芳葵芳廣場地下
指明期間及時段：2022 年1月16日上午11時至3時30分
須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日
（2022年1月23日公布）【強制檢測最新公布名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】台食館
地址：深水埗福榮街 64 號地下
指明期間及時段：2022 年1月21日下午12時至1時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月28日
強制檢測名單｜食肆【2】肥仔記
地址：深水埗汝州街 276 號地下肥仔記
指明期間及時段：2022 年1月17日下午12時至2時；2022 年1月20日下午12時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月27日
強制檢測名單｜食肆【3】大家樂
地址：深水埗長沙灣道 241 號桂祥大廈 1 樓
指明期間及時段：2022 年1月19日下午12時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月26日
強制檢測名單｜食肆【4】雲貴川米線
地址：深水埗西九龍中心 8 樓美食廣場
指明期間及時段：2022 年1月18日下午12時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日
強制檢測名單｜食肆【5】明德粉麵茶餐廳
地址：藍田啟田大廈地下10 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月16日上午10時30分至11時30分
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日
強制檢測名單｜食肆【6】百匯酒家
地址：藍田啟田大廈地下
指明期間及時段：2022 年1月15日上午10時至11時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日
強制檢測名單｜食肆【7】紅蔥頭
地址：深水埗西九龍中心 6 樓
指明期間及時段：2022 年1月14日下午1時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日
強制檢測名單｜食肆【8】君鴻上海小館
地址：大澳永安街 58 號
指明期間及時段：2022 年1月17日下午12時至1時；2022 年1月18日下午12時至1時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日
強制檢測名單｜食肆【9】銀龍茶餐廳
地址：青衣長發廣場4 樓402-403號鋪
指明期間及時段：2022 年1月21日下午12時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日
強制檢測名單｜食肆【10】源興隆麵家
地址：西環石塘咀皇后大道西453 號地下
指明期間及時段：2022 年1月16日下午4時至5時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日；2022 年1月28日
強制檢測名單｜食肆【11】Xuân Modern Vietnamese
地址：尖沙咀海港城港威商場 2 樓
指明期間及時段：2022 年1月19日下午12時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月26日
強制檢測名單｜食肆【12】嘉嘉好宴會廳
地址：元朗好順泰大廈 1 樓 2 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月18日下午2時至4時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日
強制檢測名單｜食肆【13】百味軒
地址：元朗俊賢坊 2 號恆運樓地下
指明期間及時段：2022 年1月18日上午9時至4時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日
強制檢測名單｜食肆【14】明星海鮮燒鵝專門店
地址：西環德輔道西271-285 號2樓
指明期間及時段：2022 年1月17日下午12時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日
強制檢測名單｜食肆【15】翡翠海鮮酒家
地址：旺角洗衣街
指明期間及時段：2022 年1月16日下午12時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日
強制檢測名單｜食肆【16】四季餐廳
地址：葵涌葵涌邨葵涌商場
指明期間及時段：2022 年1月21日上午9時至10時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日；2022 年1月28日
強制檢測名單｜食肆【17】葵康車仔麵
地址：葵涌葵涌邨葵涌街市地下葵康車仔麵
指明期間及時段：2022 年1月20日上午9時至10時；2022 年1月21日下午4時至7時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日；2022 年1月28日
強制檢測名單｜食肆【18】意樂餐廳
地址：青衣長發廣場 3 樓
指明期間及時段：2022 年1月19日下午4時至5時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月26日
強制檢測名單｜食肆【19】薩莉亞意式餐廳
地址：荃灣悅來坊 B2 樓
指明期間及時段：2022 年1月18日下午1時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日
強制檢測名單｜食肆【20】魚米
地址：葵涌石籬商場二期 2 樓
指明期間及時段：2022 年1月17日下午2時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日
強制檢測名單｜食肆【21】薩莉亞意式餐廳
地址：荃灣荃薈 1 樓
指明期間及時段：2022 年1月18日下午12時至1時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日
強制檢測名單｜食肆【22】全記小店
地址：西貢金寶閣地下 9 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月18日上午8時30分至10時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日
強制檢測名單｜食肆【23】甜點
地址：荃灣富麗花園商場地下 62號鋪
指明期間及時段：2022 年1月19日下午3時至5時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月26日
強制檢測名單｜食肆【24】牛角次男坊
地址：荃灣荃灣廣場1 樓112B 及113 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月19日下午2時至4時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日
強制檢測名單｜食肆【25】麥當勞
地址：荃灣德士古道富麗商場地鋪
指明期間及時段：2022 年1月18日上午10時至12時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日
強制檢測名單｜食肆【26】逸東軒
地址：佐敦彌敦道 380 號香港逸東酒店 B2 樓層
指明期間及時段：2022 年1月20日上午11時至1時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日
強制檢測名單｜食肆【27】御名園
地址：荃灣荃灣千色匯 1 期 5 樓
指明期間及時段：2022 年1月18日上午10時至12時；2022 年1月20日上午9時30分至12時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日
強制檢測名單｜食肆【28】半島漁港
地址：荃灣荃灣千色匯 1 期 6 樓
指明期間及時段：2022 年1月17日上午9時30分至11時；2022 年1月19日上午10時30分至11時30分
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月26日
強制檢測名單｜食肆【29】紅茶
地址：葵涌大廈街 5-17 號仁雅大廈地下
指明期間及時段：2022 年1月19日下午2時至3時；2022 年1月21日上午10時至12時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日；2022 年1月28日
強制檢測名單｜食肆【30】麗香園冰室(大窩口)
地址：葵涌大窩口道15 號大窩口商場一期 1 樓
指明期間及時段：2022 年1月17日下午2至3時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日
強制檢測名單｜食肆【31】雲貴軒
地址：葵涌光輝圍 7-9 號光輝大廈地鋪
指明期間及時段：2022 年1月20日下午2時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日
強制檢測名單｜食肆【32】金百樂海鮮酒家燒鵝專門店
地址：荃灣大窩口商場 2 樓金百樂海鮮酒家燒鵝專門店
指明期間及時段：2022 年1月21日下午1至2時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日；2022 年1月28日
強制檢測名單｜食肆【33】釣魚翁燒鵝海鮮飯店
地址：荃灣荃灣千色匯一期 5 樓
指明期間及時段：2022 年1月20日下午1至4時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日
強制檢測名單｜食肆【34】Pacific Coffee
地址：荃灣蕙荃路 22-66 號綠楊坊 1 樓 F1 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月17日上午11至12時
須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日
（2022年1月21日公布）【強制檢測最新公布名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】牛奶冰室
地址：荃灣沙咀道 328 號寶石大廈地下 G6-G7 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月19日上午9時至10時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月26日；2022 年1月31日；2022 年2月7日
強制檢測名單｜食肆【2】海逸皇宮大酒樓
地址：紅磡海逸道 8 號海逸坊 1樓 101 號
指明期間及時段：2022 年1月18日下午12時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月25日；2022 年1月30日；2022 年2月6日
強制檢測名單｜食肆【3】鳳城壹玖伍肆
地址：荃灣青山公路 398 號愉景新城 3 樓 3003 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月14日下午12時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月26日；2022 年2月2日
強制檢測名單｜食肆【4】金子半之助
地址：灣仔皇后大道東 200 號利東街地下 G16 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月13日下午12時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月25日；2022 年2月1日
強制檢測名單｜食肆【5】譚仔雲南米線
地址：佐敦白加士街56 號凱豪商業中心地下 1 及 2 鋪
指明期間及時段：2022 年1月8日下午12時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月27日
強制檢測名單｜食肆【6】如心酒店Café Circles
地址：荃灣楊屋道 8 號荃灣西如心酒店 9 樓
指明期間及時段：2022 年1月16日下午3時至7時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月23日；2022 年1月28日；2022 年2月4日
強制檢測名單｜食肆【7】土司工坊
地址：佐敦彌敦道 233-239 號佐敦薈地下 B 鋪
指明期間及時段：2022 年1月16日上午11時至12時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月23日；2022 年1月28日；2022 年2月4日
強制檢測名單｜食肆【8】星巴克
地址：大嶼山東涌東薈城地下G19 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月10日下午4時至6時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月29日
強制檢測名單｜食肆【9】美食廣場
地址：銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 11 樓
指明期間及時段：2022 年1月17日下午2時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月29日；2022 年2月5日
強制檢測名單｜食肆【10】OS Plus OS Plus
地址：荃灣楊屋道 1 號荃新天地上層地下 41 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月12日下午2時至4時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月31日
強制檢測名單｜食肆【11】Häagen-Dazs
地址：東涌達東路 18-20 號東薈城名店倉 6 樓 604 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月18日下午5時30分至6時30分
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月25日；2022 年1月30日；2022 年2月6日
強制檢測名單｜食肆【12】食代館
地址：東涌達東路 18-20 號東薈城名店倉 7 樓 704 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月18日下午5時至6時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月25日；2022 年1月30日；2022 年2月6日
強制檢測名單｜食肆【13】芽莊
地址：荃灣楊屋道 1 號荃新天地地下 G30, G32 & G36 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月15日下午1時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月27日；2022 年2月3日
強制檢測名單｜食肆【14】熟食市場
地址：火炭山尾街火炭東
指明期間及時段：2022 年1月12日下午12時至2時；2022 年1月14日下午12時至2時2022 年1月15日下午12時至2時；2022 年1月17日下午12時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月29日；2022 年2月5日
強制檢測名單｜食肆【15】新興記茶餐廳
地址：土瓜灣馬頭圍道23 號隆基大樓地下 27D-E 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月18日上午9時至11時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月25日；2022 年1月30日；2022 年2月6日
強制檢測名單｜食肆【16】龍薈
地址：香港仔南寧街 1-5 號香港仔中心三期 1 樓
指明期間及時段：2022 年1月7日上午7時至10時；2022 年1月8日上午7時至10時；2022 年1月9日上午7時至10時；2022 年1月9日下午12時至3時；2022 年1月10日上午7時至10時；2022 年1月11日上午8時至10時；2022 年1月12日上午8時至10時；2022 年1月13日上午7時至10時；2022 年1月14日上午7時至10時；2022 年1月15日上午8時至10時；2022 年1月16日上午7時至10時；2022 年1月16日下午1時至4時；2022 年1月16日下午1時至4時；2022 年1月17日上午7時至10時；2022 年1月19日上午7時至9時；2022 年1月20日上午7時至8時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日；2022 年2月1日；2022 年2月8日
強制檢測名單｜食肆【17】大快活
地址：香港仔南寧街 9 號香港仔中心二期地下 18, 20-24及 26 鋪
指明期間及時段：2022 年1月14日下午12時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月26日；2022 年2月2日
強制檢測名單｜食肆【18】蘇杭冰室
地址：旺角鼓油街 60-104B 號鴻都大廈地下 9 及 10 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月8日上午11時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月27日
強制檢測名單｜食肆【19】麥奀雲吞麵世家
地址：尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海運大廈地下OTG02 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月17日下午2時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月29日；2022 年2月5日
強制檢測名單｜食肆【20】富園海鮮酒家
地址：美孚美孚新邨第八期百老匯街 114 號 C2 樓
指明期間及時段：2022 年1月15日下午12時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月27日；2022 年2月3日
強制檢測名單｜食肆【21】德興茶餐廳
地址：粉嶺粉嶺名都廣場 13-17號鋪
指明期間及時段：2022 年1月13日下午2時至4時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月25日；2022 年2月1日
強制檢測名單｜食肆【22】銀龍茶餐廳
地址：美孚美孚新邨荔灣道 10-16 號萬事達廣場地下 N51號鋪
指明期間及時段：2022 年1月12日下午12時至1時
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月31日
強制檢測名單｜食肆【23】新竹源越式餐廳
地址：美孚寶輪街 9 號地下
指明期間及時段：2022 年1月16日下午2時至3時30分
須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月23日；2022 年1月28日；2022 年2月4日
（2022年1月20日公布）【強制檢測最新公布名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】意歐
地址：旺角通菜街 6 號地鋪
指明期間及時段：2022 年1月15日下午2時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月22日；2022 年1月27日；2022 年2月3日
強制檢測名單｜食肆【2】譚仔雲南米線
地址：橫頭磡聯合道 198 號樂富廣場二期 UG1 樓U104 及 U105 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月14日下午1時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月26日；2022 年2月2日
強制檢測名單｜食肆【3】美食廣場
地址：觀塘觀塘道 418 號創紀之城第 5 期 APM 第 2層
指明期間及時段：2022 年1月12日下午2時至4時
須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月24日；2022 年1月31日
強制檢測名單｜食肆【4】麥當勞
地址：牛池灣清水灣道 45 號彩雲(一)邨彩雲商場第二期地下上層 A104 及A115 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月11日下午12時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月23日；2022 年1月30日
強制檢測名單｜食肆【5】牛大人
地址：觀塘開源道 79 號鱷魚恤中心 5 樓
指明期間及時段：2022 年1月9日下午12時至2時
須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月28日
強制檢測名單｜食肆【6】Kim’s Spoon
地址：荃灣青山公路荃灣段264-298 號南豐中心新之城 2 樓 32C 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月18日下午2時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月25日；2022 年1月30日；2022 年2月6日
強制檢測名單｜食肆【7】祥仔
地址：尖沙咀河內道 18 號K11 購物藝術館 B2 樓B233A 號鋪
指明期間及時段：2022 年1月17日下午12時30分至2時
須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月29日；2022 年2月5日
強制檢測名單｜食肆【8】天祥餐廳小廚
地址：深井青龍頭大馬路 2 號地鋪
指明期間及時段：2022 年1月14日下午12時至12時30分
須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月26日；2022 年2月2日
強制檢測名單｜食肆【9】旺記冰室
地址：尖沙咀亞士厘道 29-39號九龍中心大廈地鋪
指明期間及時段：2022 年1月10日下午2時至3時
須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月22日；2022 年1月29日
（2022年1月20日公布）【強制檢測最新公布名單｜交通工具】
強制檢測名單｜交通工具【1】E32 巴士
指明公共交通工具：由葵芳(南)開出往機場博覽館路線號碼 E32 的龍運巴士
指明期間及時段：2022 年1月6日上午5時30分至6時30分；2022 年1月8日上午5時30分至6時30分；2022 年1月9日上午5時30分至6時30分；2022 年1月11日上午5時30分至6時30分；2022 年1月12日上午5時30分至6時30分；2022 年1月13日上午5時30分至6時30分；2022 年1月14日上午5時30分至6時30分；2022 年1月15日上午5時30分至6時30分；2022 年1月16日上午5時30分至6時30分；2022 年1月18日上午5時30分至6時30分
須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月24日；2022 年1月31日；2022 年2月6日
強制檢測名單｜交通工具【2】E32 巴士
指明公共交通工具：由機場博覽館開出往葵芳(南)路線號碼 E32 的龍運巴士
指明期間及時段：2022 年1月6日下午5時30分至6時30分；2022 年1月8日下午5時30分至6時30分；2022 年1月9下午5時30分至6時30分；2022 年1月11日下午5時30分至6時30分；2022 年1月12日下午5時30分至6時30分；2022 年1月13日下午5時30分至6時30分；2022 年1月14日下午5時30分至6時30分；2022 年1月15日下午5時30分至6時30分；2022 年1月16日下午5時30分至6時30分；2022 年1月18日下午5時30分至6時30分
須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月27日；2022 年1月30日；2022 年2月3日
（2022年1月19日公布）【強制檢測最新公布名單｜商舖】
強制檢測名單｜商舖【1】Don Don Donki
地址：尖沙咀美麗華廣場2期地庫B161, 163 及B165-173號鋪
指明期間及時段：2022 年1月16日下午12時至1時
須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月23日；2022 年1月28日；2022 年2月4日
強制檢測名單｜商舖【2】Dr.Martens
地址：尖沙咀海港城海運大廈L3層 LCX21D號鋪
指明期間及時段：2022 年1月15日下午6時至6時30分
須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月22日；2022 年1月27日；2022 年2月3日
（2022年1月19日公布）【強制檢測最新公布名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】麥當勞
地址：灣仔駱克道 151 號 2 樓
指明期間及時段：2022 年1月11日下午4時至7時
須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月23日；2022 年1月30日
強制檢測名單｜食肆【2】新昌發正宗潮州粉麵
地址：香港仔東勝道 17 號地下
指明期間及時段：2022 年1月13日下午12時至1時
須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月25日；2022 年2月1日
強制檢測名單｜食肆【3】大家樂
地址：香港仔華貴路3號華貴邨華貴商場地下26號鋪
指明期間及時段：2022 年1月9日下午5時至7時
須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月24日；2022 年1月31日
強制檢測名單｜食肆【4】馬來喇沙海南雞飯專門店
地址：香港仔南寧街2-16號香港仔中心第4期1樓15號鋪
指明期間及時段：2022 年1月10日下午11時至1時；2022 年1月11日下午11時至1時2022 年1月12日下午11時至1時
須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月24日；2022 年1月31日
強制檢測名單｜食肆【5】歐膳
地址：尖沙咀彌敦道100號TheONE 4樓L407號鋪
指明期間及時段：2022 年1月16日下午12:30至2時
須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月23日；2022 年1月28日；2022 年2月4日
強制檢測名單｜食肆【6】明星海鮮燒鵝專門店
地址：西營盤德輔道西 271-285 號 2 樓 B 鋪
指明期間及時段：2022 年1月17日下午12時至2時30分
須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月29日；2022 年2月5日
強制檢測名單｜食肆【7】龍薈
地址：香港仔南寧街 1-5 號香港仔中心第三期 1 樓
指明期間及時段：2022 年1月9日下午1時至3時；2022 年1月10日上午11時至下午1時30分；2022 年1月11日上午11時至下午1時；2022 年1月13日下午1時至3時30分；2022 年1月14日下午12時30分至2時；2022 年1月15日上午11時30分至下午2時；2022 年1月15日下午1時30分至下午3時
須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月23日；2022 年1月28日；2022 年2月4日
強制檢測名單｜食肆【8】蟠龍粉麵茶餐廳
地址：上環皇后大道中367- 375號地下2-3號鋪
指明期間及時段：2022 年1月12日上午11時至下午2時；2022 年1月13日上午11時至下午2時
須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月25日；2022 年2月1日
（2022年1月18日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】麥當勞
地址：銅鑼灣銅鑼灣道 11-17A 號國泰大廈 1 樓 A部份
指明期間及時段：2022 年1月4日下午12時至2時；2022 年1月5日下午12時至2時；2022 年1月6日下午12時至2時；2022 年1月7日下午12時至2時；
須進行檢測日期：2022 年1月7日；2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月26日
（2022年1月17日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】海底撈火鍋
地址：油麻地彌敦道 555 號九龍行 2-3 樓
指明期間及時段：2022 年1月5日晚上8時至10時
須進行檢測日期：2022年1月16日或2022年1月17日；2022年1月24日
強制檢測名單｜食肆【2】金玥
地址：西環堅尼地城卑路乍街22 號地下
指明期間及時段：2022 年1月3日晚上1時至3時
須進行檢測日期：2022年1月16日或2022年1月17日；2022年1月22日
（2022年1月16日公布）【最新公布強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】大家樂
地址：樂富聯合道198號樂富廣場 A 區 1 樓 1161- 1162號鋪
指明期間及時段：2022 年1月1日上午8時至上午10時；2022 年1月2日上午9時至上午10時；2022 年1月4日上午8時至上午10時；2022 年1月4日下午2時至下午4時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月23日
強制檢測名單｜食肆【2】大快活
地址：炮台山英皇道 252-264號怡安中心地下 23 號鋪大快活
指明期間及時段：2022 年1月1日上午10時至上午11時；2022 年1月3日上午8時至上午9時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【3】東坡豬手麵
地址：炮台山英皇道 252-264號怡安中心地下 23 號鋪大快活
指明期間及時段：2022年1月3日上午9時至上午10時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【4】香港中華游樂會中菜廳
地址：大坑銅鑼灣道 123 號 D座 2 樓香港中華游樂會中菜廳
指明期間及時段：2022年1月3日中午12時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【5】賓墟餐廳
地址：長沙灣幸福邨幸福商場地下 1 號鋪賓墟餐廳
指明期間及時段：2022年1月3日下午6時至下午7時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【6】富臨酒家
地址：長沙灣長沙灣道 681 號貿易廣場地下及 1 樓 2號鋪富臨酒家
指明期間及時段：2022年1月3日下午9時至下午11時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【7】肉肉強食
地址：長沙灣東京街 31 號恆邦商業大廈 1 樓肉肉強食
指明期間及時段：2022年1月2日中午12時至下午15時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月21日
強制檢測名單｜食肆【8】大頭蝦餐廳
地址：西營盤德輔道西 358 號中亞大樓地下 4 號鋪大頭蝦餐廳
指明期間及時段：2022年1月1日下午2時至下午4時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【9】大快活
地址：炮台山電氣道 148 號地下 1 號鋪大快活
指明期間及時段：2021年12月31日下午4時至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月19日
強制檢測名單｜食肆【10】麥當勞
地址：青衣寮肚路 6 號長亨商場 LG1 樓 115-117 號鋪麥當勞
指明期間及時段：2022年1月10日上午11時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月17日；2022年1月22日；2022年1月29日
（2022年1月16日公布）【公布強制檢測名單｜公共交通工具】
強制檢測名單｜公共交通工具【1】E21巴士
指明公共交通工具：由大角咀(維港灣)開出往機場博覽館路線號碼E21的巴士
指明期間及時段：2022年1月13日上午11時至下午13時；2022年1月14日上午11時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月17日；2022年1月18日；2022年1月21日；2022年1月26日；2022年2月2日
強制檢測名單｜公共交通工具【2】E32巴士
指明公共交通工具：由機場博覽館開出往葵芳(南)路線號碼E32的巴士
指明期間及時段：2022年1月11日下午5時至下午7時；2022年1月12日下午5時至下午7時；2022年1月13日下午11時至下午11時59分；2022年1月14日午夜0時至下午11時59分；2022年1月115日午夜0時至上午1時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月17日；2022年1月18日；2022年1月19日；2022年1月22日；2022年1月27日；2022年2月3日
強制檢測名單｜公共交通工具【2】E32巴士
指明公共交通工具：由葵芳(南)開出往機場博覽館路線號碼E32的巴士
指明期間及時段：2022年1月11日下午5時至下午7時；2022年1月12日下午5時至下午7時
須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月19日；2022年1月224日；2022年1月31日
（2022年1月15日公布）【最新公布強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】九龍咖喱屋
地址：佐敦廟街266號地下及閣樓
指明期間及時段：2022年1月3日下午12時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月14日或2022年1月15日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【2】希慎廣場美食廣場
地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場11樓
指明期間及時段：2022 年1 月3 日晚上7時30分至9時
須進行檢測日期：2022年1月14日或2022年1月15日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【3】肯德基
地址：青衣青敬路 33 號青衣城一期 3 樓 301 號鋪
指明期間及時段：2022 年1 月11 日晚上7時30分至9時
須進行檢測日期：2022年1月14日或2022年1月15日；2022年1月18日；2022年1月23日；2022年1月30日
強制檢測名單｜食肆【4】太興
地址：將軍澳唐德街 1 號將軍澳廣場 1 樓 1-004 號鋪
指明期間及時段：2022 年1 月3 日晚上7時30分至9時
須進行檢測日期：2022年1月14日或2022年1月15日；2022年1月17日；2022年1月22日；2022年1月29日
（2022年1月14日公布）【強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】阿芳上海餛飩
地址：尖沙咀白加士街20號永富大廈地鋪
指明期間及時段：2022年1月4日下午1時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月13日或2022年1月14日；2022年1月16日；2022年1月19日；2022年1月23日
強制檢測名單｜食肆【2】廿一堂
地址：樂富聯合道198號樂富廣場 A 區 1 樓 1161- 1162號鋪
指明期間及時段：2022 年1 月10 日下午12時30分至下午2時30分
須進行檢測日期：2022年1月13日或2022年1月14日；2022年1月17日；2022年1月22日；2022年1月29日
強制檢測名單｜食肆【3】百芳池上便當
地址：荃灣大河道88號灣景廣場購物中心永旺灣景店地下G03 號鋪
指明期間及時段：2022年1月9日下午1時30分至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月13日或2022年1月14日；2022年1月16日；2022年1月21日；2022年1月28日
強制檢測名單｜食肆【4】八方雲集鍋貼水餃專門店
地址：灣仔灣仔道146號明豐大廈地鋪
指明期間及時段：2022年1月7日中午12時至下午1時30分
須進行檢測日期：2022年1月13日或2022年1月14日；2022年1月19日；2022年1月26日
強制檢測名單｜食肆【5】薩莉亞意式餐廳
地址：荃灣荃華街3號悅來坊B2 樓R02 號鋪
指明期間及時段：2022年1月5日下午7時30分至下午9時
須進行檢測日期：2022年1月13日或2022年1月14日；2022年1月17日；2022年1月24日
強制檢測名單｜食肆【6】牛蓋
地址：屯門屯利街1號華都商場地下55號鋪
指明期間及時段：2022年1月4日下午1時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月13日或2022年1月14日；2022年1月16日；2022年1月23日
（2022年1月13日公布）【強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】CoCo壹番屋
地址：香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡4樓402號鋪
指明期間及時段：2022年1月7日下午3時至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月14日；2022年1月19日；2022年1月26日
強制檢測名單｜食肆【2】壽司郎
地址：香港上環德輔道中199 號無限極廣場2樓201 號鋪
指明期間及時段：2022年1月9日上午10時至上午11時30分
須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月16日；2022年1月21日；2022年1月28日
強制檢測名單｜食肆【3】大食代
地址：香港上環德輔道中199 號無限極廣場2樓201 號鋪
指明期間及時段：2022年1月6日下午12時30分至下午1時30分或2022年1月7日上午9時至上午10時
須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月14日；2022年1月19日；2022年1月26日
強制檢測名單｜食肆【4】翠河餐廳
地址：香港北角七姊妹道106-110 號地下1 號鋪
指明期間及時段：2022 年1 月10 日下午12時30分至下午4時30分
須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月14日；2022年1月17日；2022年1月22日；2022年1月29日
強制檢測名單｜食肆【5】師兄茶冰室
地址：香港新界將軍澳翠琳路11號翠林新城匯翠坊街市2樓W62號鋪
指明期間及時段：2022年1月8日上午11時30分至下午12時30分
須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月15日；2022年1月20日；2022年1月27日
強制檢測名單｜食肆【6】譚仔雲南米線
地址：香港北角炮台山英皇道177-191A利都樓地下B及C鋪
指明期間及時段：2022年1月6日下午6時30分至下午7時30分
須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月18日；2022年1月25日
強制檢測名單｜食肆【7】翠河餐廳
地址：香港北角堡壘街19號A地下
指明期間及時段：2022年1月5日下午7時至下午8時
須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月14日；2022年1月21日
強制檢測名單｜食肆【8】心事如塵茶食亭
地址：香港灣仔軒尼詩道38- 46 號新基大樓地下E 號鋪
指明期間及時段：2022年1月6日上午11時至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月18日；2022年1月25日
（2022年1月12日公布）【強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】Pacific Coffee
地址：香港新界屯門青山公路1號黃金海岸商場地下 S8 號 鋪
指明期間及時段：2021年12月28日下午12 時30分至下午1時30分或2022年1月3日上午10 時至上午11時
須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月15日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【2】元氣壽司
地址：香港北角電氣道183號友邦廣場地下7-13 部份鋪
指明期間及時段：2022年1月5日下午4時至下午5時30分
須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日
強制檢測名單｜食肆【3】麥當勞
地址：香港九龍九龍灣德福廣場1期第F21號商鋪
指明期間及時段：2022年1月3日下午4時30分至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月15日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【4】維港皇宴
地址：香港九龍尖沙咀東麼地道68號帝國中心1樓會所1號
指明期間及時段：2022年1月3日下午6時30分至下午11時
須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月15日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【5】翠河餐廳
地址：香港北角堡壘街19A號地下
指明期間及時段：2022年1月2日下午4時至下午5時30分
須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月14日；2022年1月21日
強制檢測名單｜食肆【6】丼丼屋
地址：香港北角英皇道560號健威坊高層地下U8-9 及U30號鋪
指明期間及時段：2022年1月1日下午1時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【7】肯德基
地址：香港銅鑼灣軒尼詩道479-481號及波斯富街29號東南大廈地下至二樓A1號鋪
指明期間及時段：2021 年12 月31 日下午4時30分至下午6時
須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月19日
強制檢測名單｜食肆【8】海饌
地址：香 港 銅 鑼 灣 Fashion Walk食街加寧街9-11 號華高大廈地下C及D 鋪
指明期間及時段：2021 年12 月31 日下午1時30分至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月19日
強制檢測名單｜食肆【9】丼丼亭
地址：香港銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場1樓Festiva 6號鋪
指明期間及時段：2021年12月31日中午12時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月19日
強制檢測名單｜食肆【10】麥當勞
地址：香港北角英皇道238號康澤花園地下B2及B3 號鋪
指明期間及時段：2021 年12 月30 日下午4時至下午4時30分
須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月18日
（2022年1月11日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】壽司郎
地址：香港新界大埔安邦路8及10號大埔超級城B區1樓128號鋪
指明期間及時段：2022年1月2日下午5時至下午7時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月14日； 2022年1月21日
強制檢測名單｜食肆【2】帝京軒
地址：香港九龍旺角太子道西193 號帝京酒店3樓
指明期間及時段：2021年12月31日下午5時至下午9時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月19日
強制檢測名單｜食肆【3】名寶石餐廳
地址：香港九龍太子太子道西148號
指明期間及時段：2021年12月31日下午1時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月19日
強制檢測名單｜食肆【4】地茂館甜品
地址：香港新界屯門屯合街2號／屯隆街2號屯門時代廣場北翼L1層43號鋪
指明期間及時段：2021年12月30日下午7時至下午9時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月11日；2022年1月18日
強制檢測名單｜食肆【5】錦麗
地址：香港新界屯門屯順街1號屯門市廣場2 期1樓19-23及25號鋪
指明期間及時段：2021年12月30日下午6時至下午8時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月18日
強制檢測名單｜食肆【6】美味廚
地址：香港銅鑼灣加寧街9-11號Fashion Walk地下B鋪
指明期間及時段：2021年12月29日下午8時至下午11時59分
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月17日
強制檢測名單｜食肆【7】老虎冰室
地址：香港新界屯門屯門鄉事會路83號V City 1樓L1-11
指明期間及時段：2022年1月7日中午12時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月19日；2022年1月26日
強制檢測名單｜食肆【8】Outback Steakhouse
地址：香港新界沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓A330 號鋪
指明期間及時段：2021年12月31日下午3時至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月19日
強制檢測名單｜食肆【9】百萬廂房
地址：香港跑馬地跑馬地馬場快活看台3樓跑馬地
指明期間及時段：2022年1月1日下午4時至下午6時或2022年1月1日下午7時至下午10時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【10】星巴克
地址：香港九龍大角咀海庭道18號奧海城2 期地下高層UG37 號鋪
指明期間及時段：2022年1月2日下午5時至下午7時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月14日；2022年1月21日
強制檢測名單｜食肆【11】靠得住粥麵小館
地址：香港九龍九龍灣德福廣場二期5樓520-523號鋪
指明期間及時段：2022年1月2日下午8時至下午11時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月14日；2022年1月21日
強制檢測名單｜食肆【12】美食廣場
地址：香港北角和富道21-53號和富地庫B50-51和富樓下
指明期間及時段：2022年1月5日下午1時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日
強制檢測名單｜食肆【13】半島冰室
地址：香港北角宏安道14-28號威德閣地下2號鋪
指明期間及時段：2021年12月31日下午4時至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月19日
強制檢測名單｜食肆【14】四寶食堂
地址：香港北角電氣道258號華凱大廈地下C及D號鋪
指明期間及時段：2022年1月5日上午7時至上午9時
須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日
（2022年1月10日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】大快活
地址：香港新界大埔安慈路4號昌運中心1樓85-98號鋪
指明期間及時段：2022年1月3日上午6時至上午8時、2022年1月4日上午6時至上午8時、2022年1月5日上午6時至上午8時、2022年1月6日上午6時至上午8時、2022年1月7日上午6時至上午8時、2022年1月8日上午6時至上午8時或2022年1月9日上午6時至上午8時
須進行檢測日期： 2022年1月9日或2022年1月10日； 2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月13日；2022年1月16日；2022年1月21日； 2022年1月28日
強制檢測名單｜食肆【2】遴選會員廂房
地址：香港新界大埔安慈路4號昌運中心1樓85-98號鋪
指明期間及時段：2022年1月5日下午6時至下午7時
須進行檢測日期： 2022年1月9日或2022年1月10日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日
強制檢測名單｜食肆【3】熟食市場
地址：香港新界荃灣柴灣角街4號A柴灣角
指明期間及時段：2022年1月5日中午12時至下午2時
須進行檢測日期： 2022年1月9日或2022年1月10日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日
強制檢測名單｜食肆【4】柳氏家
地址：香港新界荃灣大壩街4-30號荃灣廣場5樓508-510 號鋪
指明期間及時段：2022年1月3日下午1時至下午2時
須進行檢測日期： 2022年1月9日或2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日
（2022年1月9日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】一豐味瑞琪食堂
地址：香港黃竹坑黃竹坑道18號瑞琪工業大廈地鋪
指明期間及時段：2021年12月28日中午12時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月8日或2022年1月9日；2022年1月16日
強制檢測名單｜食肆【2】嘉峰小廚
地址：香港九龍鑽石山瓊東街8號嘉峰臺商場地下3號鋪
指明期間及時段：2022年1月5日下午1 時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月8日或2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日
強制檢測名單｜食肆【3】湯加
地址：香港九龍紅磡都會道6號置富都會7樓747-748號鋪
指明期間及時段：2022年1月3日下午6 時至下午8時
須進行檢測日期：2022年1月8日或2022年1月9日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日
（2022年1月8日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】銘和飯店
地址：香港灣仔灣仔道218 / 220B 號利昌大廈地下A鋪
指明期間及時段：2022年1月6日中午12時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月10日；2022年1月13日；2022年1月18日；2022年1月25日
強制檢測名單｜食肆【2】肯德基
地址：香港炮台山英皇道147-151號1樓
指明期間及時段：2022年1月1日下午1時至下午6時
須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【3】聖安娜餅屋
地址：香港柴灣新翠商場一樓113B 號鋪
指明期間及時段：2022年1月6日中午12時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月10日；2022年1月13日；2022年1月18日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【4】麥當勞
地址：香港九龍紅磡紅磡站閣樓層HUH R2 號鋪
指明期間及時段：2022年1月3日上午11時至下午4時
須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【5】海鱻城
地址：香港九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場UG2層U206-U209號鋪
指明期間及時段：2022年1月6日中午12時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月10日；2022年1月13日；2022年1月18日；2022年1月25日
強制檢測名單｜食肆【6】梨滿園韓國料理
地址：香港九龍橫頭磡聯合道198 號樂富廣場3樓3104 號鋪
指明期間及時段：2022 年1 月5 日下午1 時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日
強制檢測名單｜食肆【7】Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant
地址：香港灣仔港灣道28號灣景中心大廈 1 樓 10 號鋪
指明期間及時段：2022 年1 月3 日下午5 時至下午9時
須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【8】星巴克
地址：香港灣仔軒尼詩道23-29 號東亞樓1樓
指明期間及時段：2022 年1 月2 日下午6 時至下午8時
須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月14日；2022年1月21日
強制檢測名單｜食肆【9】大快活
地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓01鋪之餐廳B
指明期間及時段：2022 年1 月5 日下午3 時至下午4時
須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日
強制檢測名單｜食肆【10】嘗樂
地址：香港灣仔灣仔道59-63 號地下A鋪
指明期間及時段：2021 年12 月27 日上午9時至上午10時、2022年1 月2 日上午9 時至上午10時
須進行檢測日期：2022年1月9日；2022年1月14日；2022年1月21日
強制檢測名單｜食肆【11】如意冰室私房
地址：香港灣仔軒尼詩道38-44 號地下及閣樓
指明期間及時段：2021 年12 月30 日上午9 時至上午11時、2022年1 月3 日上午9 時至上午11時
須進行檢測日期：) 2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【12】開餐
地址：香港灣仔天樂里3-5A號僑康大廈地下C鋪
指明期間及時段：2022 年1 月1 日上午9 時至上午11時
須進行檢測日期：) 2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【13】光榮冰室
地址：香港九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下A11號鋪
指明期間及時段：2021 年12 月31 日上午8時至上午10時
須進行檢測日期：) 2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月12日；2022年1月19日
強制檢測名單｜食肆【14】番茄師兄
地址：香港灣仔安樂里1號利昌大廈地下低層B號鋪
指明期間及時段：2021 年12 月29 日下午1時至下午3時
須進行檢測日期：) 2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月10日；2022年1月17日
強制檢測名單｜食肆【15】丹麥冰室
地址：香港灣仔軒尼詩道117-123 號軒尼詩大樓地下A117-119 號鋪
指明期間及時段：2021 年12 月28 日上午7 時至上午9 時、2021 年12 月29 日上午7 時至上午9時
須進行檢測日期：) 2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月10日；2022年1月17日
強制檢測名單｜食肆【16】美中.鴨子
地址：香港新界荃灣大壩街4-30號荃灣廣場5樓508-510 號鋪
指明期間及時段：2022年1月3日下午1時至下午2時
須進行檢測日期：) 2022年1月9日或2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日
（2022年1月7日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】Nabe Urawa
地址：香港銅鑼灣軒尼詩道500 號希慎廣場14樓1404-1405號鋪
指明期間及時段：2022 年1 月4 日下午7 時至下午10時
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月18日
強制檢測名單｜食肆【2】Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant
地址：香港灣仔港灣道28號灣景中心大廈 1 樓 10 號鋪
指明期間及時段：2022 年1 月3 日下午9 時30分至下午10時30分
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【3】皇冠假日酒店御寶軒
地址：香港銅鑼灣禮頓道8 號香港銅鑼灣皇冠假日酒店
指明期間及時段：2022 年1 月3 日下午1 時至下午3時30分
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【4】香港地
地址：香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心地下G8, G9和G10B 部份鋪
指明期間及時段：2022年1月2日上午10時至中午12時
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月9日；2022年1月14日；2022年1月21日
強制檢測名單｜食肆【5】富軒
地址：香港銅鑼灣告士打道311 號皇室堡6樓
指明期間及時段：2022 年1 月1 日上午8 時30分至上午10時30分
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【6】Outback Steakhouse
地址：香港銅鑼灣軒尼詩道489 號銅鑼灣廣場一期3樓305-308 號鋪
指明期間及時段：2022 年1 月1 日下午6 時至下午8時30分
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【7】薩莉亞意式餐廳
地址：香港鴨脷洲利東邨道5號利東商場二期101A號鋪
指明期間及時段：2022年1月5日中午12時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日
強制檢測名單｜食肆【8】 麥當勞
地址：香港鴨脷洲鴨脷洲大街165- 167號樂景大廈地下C2鋪部份及D鋪及一樓全層鴨脷洲大街
指明期間及時段：2022年1月2日上午8時至上午9時、2022年1月5 日上午10 時至上午11 時30分
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日
強制檢測名單｜食肆【9】真滋味食館
地址：香港鴨脷洲鴨脷洲大街147 號利豐大廈地下7號鋪
指明期間及時段：2022 年1 月4 日下午3 時至下午4時
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日
強制檢測名單｜食肆【10】牛極
地址：香港九龍油麻地彌敦道464 號地下
指明期間及時段：2022 年1 月2 日下午1 時30分至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月9日；2022年1月14日；2022年1月21日
強制檢測名單｜食肆【11】好彩海鮮酒家
地址：香港九龍旺角彌敦道532-538 號嘉榮大廈3樓
指明期間及時段：2021 年12 月31 日下午6時至下午8時30分
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月12日；2022年1月19日
強制檢測名單｜食肆【12】意蠔屋
地址：香港北角電氣道233 號城市中心地下54-55號鋪
指明期間及時段：2022 年1 月3 日下午1 時30分至下午3時30分
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【13】大快活
地址：香港北角電氣道148號地下1 號鋪
指明期間及時段：2022 年1 月1 日下午6 時30分至下午8時30分
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【14】泰金香小廚
地址：香港北角電氣道233 號城市花園14座1樓94號鋪
指明期間及時段：2021年12月31日中午12 時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月12日；2022年1月19日
強制檢測名單｜食肆【15】LDK by Ufufu Café
地址：香港新界沙田沙田正街18號新城市廣場一期地下115 號鋪
指明期間及時段：2021年12月29日中午12 時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月10日；2022年1月17日
強制檢測名單｜食肆【16】百匯軒
地址：香港北角電氣道169 號康宏匯地下
指明期間及時段：2022 年1 月3 日下午8 時30分至下午11時
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日
強制檢測名單｜食肆【17】彩福喜宴
地址：香港北角英皇道255 號國都廣場3樓
指明期間及時段：2022年1月4日中午12時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日
（2022年1月7日公布）【公布強制檢測名單｜公共交通工具】
強制檢測名單｜公共交通工具【1】10號城巴
指明公共交通工具：由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴
指明期間及時段：2022年1月5日上午9時至上午10時
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日
強制檢測名單｜公共交通工具【2】307號巴士
指明公共交通工具：由中環 (中環渡輪碼頭)開出往大埔中心路線號碼307的巴士
指明期間及時段：2022年1月2日下午10時30分至下午11時30分
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜公共交通工具【3】2A號巴士
指明公共交通工具：由灣仔北開出往耀東邨路線號碼2A的巴士
指明期間及時段：2022年1月5日下午5時至下午5時30分
須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日
（2022年1月6日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】
強制檢測名單｜食肆【1】金鑽名軒
地址：香港北角電氣道160號木蘭苑地下至2樓
指明期間及時段：2021年12月31日中午12時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月12日；2022年1月19日
強制檢測名單｜食肆【2】南記粉麵
地址：香港銅鑼灣糖街15-23號銅鑼灣中心地下1-2號鋪
指明期間及時段：2021年12月28日上午8時至上午10時、2021年12月30日上午8時至上午9時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月11日；2022年1月18日
強制檢測名單｜食肆【3】茶東西
地址：香港炮台山電器道183號友邦廣場地下3-4號鋪
指明期間及時段：2021年12月27日上午9時至上午10時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月15日
強制檢測名單｜食肆【4】南豐餐廳
地址：香港九龍石硤尾南山邨南山商場平台208-209號鋪
指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午8時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【5】小蓉麵家
地址：香港九龍太子界限街38L金華大樓地下
指明期間及時段：2021年12月29日下午3時至下午4時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月10日；2022年1月17日
強制檢測名單｜食肆【6】稻香
地址：香港九龍石硤尾石硤尾邨美禧樓地下106號鋪
指明期間及時段：2021年12月25日上午11時至下午4時、2021年12月28日中午12時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月9日；2022年1月16日
強制檢測名單｜食肆【7】鍋貼大王
地址：香港北角英皇道125-133號月明樓地下A號鋪君戶
指明期間及時段：2022年1月4日下午1時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日
強制檢測名單｜食肆【8】知粥嘗樂
地址：香港北角英皇道175號地下
指明期間及時段：2022年1月2日下午1時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月9日；2022年1月14日；2022年1月21日
強制檢測名單｜食肆【9】肯德基家鄉雞
地址：香港炮台山英皇道147-151號萬事昌大廈1樓
指明期間及時段：2022年1月1日下午2時至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【10】翠苑餐廳
地址：香港九龍石硤尾南昌街美山樓42座2-5號地鋪
指明期間及時段：2022年1月2日上午9時至上午11時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【11】海港酒家
地址：香港新界將軍澳貿業路8號新都城中心1期2樓208號鋪
指明期間及時段：2022年1月2日下午2時至下午4時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【12】百匯軒
地址：香港北角電氣道169號康宏匯地下
指明期間及時段：2022年1月1日中午12時至下午3時
須進行檢測日期：022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【13】香港達人
地址：香港黃大仙正德街103號黃大仙中心南館L1樓
指明期間及時段：2022年1月2日下午2時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月9日；2022年1月14日、2022年1月21日
強制檢測名單｜食肆【14】烏龍小廚
地址：香港天后威非路道3-9號金都洋樓地下5B號鋪
指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午11時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜食肆【15】唐宮小聚
地址：香港中環皇后大道中139號 The L. Place 2樓
指明期間及時段：2021年12月27日下午6時至下午9時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月15日
（2022年1月6日公布）【公布強制檢測名單｜公共交通工具】
強制檢測名單｜公共交通工具【1】23號新巴
指明公共交通工具：由北角碼頭開出往蒲飛路路線號碼23的新巴
指明期間及時段：2022年1月1日上午11時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜公共交通工具【2】10號城巴
指明公共交通工具：由北角碼頭開出往堅尼地城路線號碼10的城巴
指明期間及時段：2021年12月27日上午11時至下午1時、2022年1月1日下午2時至下午4時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜公共交通工具【3】10號城巴
指明公共交通工具：由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴
指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午7時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜公共交通工具【4】10號城巴
指明公共交通工具：由北角碼頭開出往堅尼地城路線號碼10的城巴
指明期間及時段：2022年1月4日上午6時至上午8時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日
強制檢測名單｜公共交通工具【5】10號城巴
指明公共交通工具：由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴
指明期間及時段：2022年1月4日中午12時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日
強制檢測名單｜公共交通工具【6】41M專線小巴
指明公共交通工具：又一城開出往石硤尾路線號碼41M的專線小巴
指明期間及時段：2022年1月2日上午5時至上午7時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜公共交通工具【7】專線小巴2A
指明公共交通工具：又一城開出往黃埔花園路線號碼2A的專線小巴
指明期間及時段：2022年1月1日中午12時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年；2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月12日；2022年1月19日
強制檢測名單｜公共交通工具【8】專線小巴2A
指明公共交通工具：黃埔花園開出往又一城路線號碼2A的專線小巴
指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午8時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日
強制檢測名單｜公共交通工具【9】巴士106
指明公共交通工具：由小西灣（藍灣半島）開出往黃大仙路線號碼106的巴士
指明期間及時段：2022年1月1日下午1時至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
強制檢測名單｜公共交通工具【10】巴士106
指明公共交通工具：由黃大仙開出往小西灣（藍灣半島）路線號碼106的巴士
指明期間及時段：2022年1月1日下午7時至下午9時
須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日
（2022年1月5日公布）【強制檢測名單｜食肆】
（2022年1月5日公布）【強制檢測名單｜公共交通工具】
強制檢測須知
如果大家發現自己在指定時間去過以上地點，或收到「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生防護中心電話短訊通知，要在社區檢測中心或流動採樣站或私營化驗所接受檢測。
全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。社區檢測中心提供預約及即場登記服務，市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料。中心會優先為已預約的市民提供服務。
檢測中心地址可查看政府公告刊憲。