【強制檢測名單】食肆、商戶及交通工具強檢名單一次過睇！新冠病毒變種病毒株Omicron在港爆發第五波疫情，不少餐廳及交通工具被列入須強制檢測地方名單。本文整合全港強制檢測餐廳食肆及公共交通工具名單，須強檢地點遍佈屯門、尖沙咀、觀塘、荃灣等地，連鎖餐廳如DON DON DONKI、壽司郎、麥當勞、南記粉麵都有上榜。如有在指定時段前往有關地點，須留意衞生署指引進行強制檢測，其餘市民可避免前往強制檢測名單地點。

強制檢測名單｜食肆/商戶/交通工具強檢名單一文看清｜持續更新

（2022年1月24日更新；更多詳情可查看政府公告刊憲。）

延伸閱讀：防疫措施6大要點 晚市禁堂食、收緊人數 演唱會取消 公海遊停航延伸閱讀：防疫措施｜17類處所關閉/退款/安排一覽 郵輪/迪士尼/海洋公園｜持續更新

（示意圖；資料圖片）

【最新強制檢測最新公布名單｜食肆】（2022年1月24日公布）

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】大家樂

地址：葵涌葵涌商場一樓122號鋪

指明期間及時段：2022 年1月17日上午10時至11時；2022 年1月17日下午2時至3時2022 年1月21日上午10時至11時

須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日；2022 年1月25日

強制檢測名單｜食肆【2】德發龍粥麵店

地址：荃灣四陂坊 11 號地鋪

指明期間及時段：2022 年1月19日下午1時至2時30時

須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月26日

強制檢測名單｜食肆【3】四季餐廳

地址：葵涌葵涌商場 1 樓 108 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月17日上午7時30分至8時；2022 年1月18日上午7時30分至8時30分；2022 年1月18日下午3時至3時30分；2022 年1月20日上午9時30分至11時；

須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月245日；2022 年1月28日

強制檢測名單｜食肆【4】麥當勞

地址：葵芳榮芳路 1-5 號地下 A鋪

指明期間及時段：2022 年1月16日上午10時至11時；2022 年1月18日上午10時至11時30分

須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日

強制檢測名單｜食肆【5】銀龍茶餐廳

地址：葵涌葵盛東邨葵盛東商場1 樓 106A 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月16日至2022 年1月21日

須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日；2022 年1月28日

強制檢測名單｜食肆【6】小蓉麵家

地址：太子界限街 38 號地下

指明期間及時段：2022 年1月17日至2022 年1月20日

須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日

強制檢測名單｜食肆【7】正宗山西刀削麵皇

地址：荃灣沙咀道 245 號坤德樓地下

指明期間及時段：2022 年1月20日下午2時30分至3時30分

須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日

強制檢測名單｜食肆【8】彩龍茶樓

地址：荃灣荃錦公路川龍村 2 號

指明期間及時段：2022 年1月20日上午7時30分至12時

須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日

強制檢測名單｜食肆【9】玉林苑燒臘專門店

地址：屯門青山公路青山灣段385 號嘉喜利大廈地下 21 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月17日下午3時至4時

須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日

強制檢測名單｜食肆【10】海港燒鵝海鮮酒家

地址：葵芳葵芳廣場地下

指明期間及時段：2022 年1月16日上午11時至3時30分

須進行檢測日期：2022 年1月23日；2022 年1月24日

（2022年1月23日公布）【強制檢測最新公布名單｜食肆】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】台食館

地址：深水埗福榮街 64 號地下

指明期間及時段：2022 年1月21日下午12時至1時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月28日

強制檢測名單｜食肆【2】肥仔記

地址：深水埗汝州街 276 號地下肥仔記

指明期間及時段：2022 年1月17日下午12時至2時；2022 年1月20日下午12時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月27日

強制檢測名單｜食肆【3】大家樂

地址：深水埗長沙灣道 241 號桂祥大廈 1 樓

指明期間及時段：2022 年1月19日下午12時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月26日

強制檢測名單｜食肆【4】雲貴川米線

地址：深水埗西九龍中心 8 樓美食廣場

指明期間及時段：2022 年1月18日下午12時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日

強制檢測名單｜食肆【5】明德粉麵茶餐廳

地址：藍田啟田大廈地下10 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月16日上午10時30分至11時30分

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日

強制檢測名單｜食肆【6】百匯酒家

地址：藍田啟田大廈地下

指明期間及時段：2022 年1月15日上午10時至11時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日

強制檢測名單｜食肆【7】紅蔥頭

地址：深水埗西九龍中心 6 樓

指明期間及時段：2022 年1月14日下午1時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日

強制檢測名單｜食肆【8】君鴻上海小館

地址：大澳永安街 58 號

指明期間及時段：2022 年1月17日下午12時至1時；2022 年1月18日下午12時至1時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日

強制檢測名單｜食肆【9】銀龍茶餐廳

地址：青衣長發廣場4 樓402-403號鋪

指明期間及時段：2022 年1月21日下午12時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日

強制檢測名單｜食肆【10】源興隆麵家

地址：西環石塘咀皇后大道西453 號地下

指明期間及時段：2022 年1月16日下午4時至5時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日；2022 年1月28日

強制檢測名單｜食肆【11】Xuân Modern Vietnamese

地址：尖沙咀海港城港威商場 2 樓

指明期間及時段：2022 年1月19日下午12時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月26日

強制檢測名單｜食肆【12】嘉嘉好宴會廳

地址：元朗好順泰大廈 1 樓 2 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月18日下午2時至4時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日

強制檢測名單｜食肆【13】百味軒

地址：元朗俊賢坊 2 號恆運樓地下

指明期間及時段：2022 年1月18日上午9時至4時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日

強制檢測名單｜食肆【14】明星海鮮燒鵝專門店

地址：西環德輔道西271-285 號2樓

指明期間及時段：2022 年1月17日下午12時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日

強制檢測名單｜食肆【15】翡翠海鮮酒家

地址：旺角洗衣街

指明期間及時段：2022 年1月16日下午12時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日

強制檢測名單｜食肆【16】四季餐廳

地址：葵涌葵涌邨葵涌商場

指明期間及時段：2022 年1月21日上午9時至10時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日；2022 年1月28日

強制檢測名單｜食肆【17】葵康車仔麵

地址：葵涌葵涌邨葵涌街市地下葵康車仔麵

指明期間及時段：2022 年1月20日上午9時至10時；2022 年1月21日下午4時至7時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日；2022 年1月28日

強制檢測名單｜食肆【18】意樂餐廳

地址：青衣長發廣場 3 樓

指明期間及時段：2022 年1月19日下午4時至5時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月26日

強制檢測名單｜食肆【19】薩莉亞意式餐廳

地址：荃灣悅來坊 B2 樓

指明期間及時段：2022 年1月18日下午1時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日

強制檢測名單｜食肆【20】魚米

地址：葵涌石籬商場二期 2 樓

指明期間及時段：2022 年1月17日下午2時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日

強制檢測名單｜食肆【21】薩莉亞意式餐廳

地址：荃灣荃薈 1 樓

指明期間及時段：2022 年1月18日下午12時至1時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日

強制檢測名單｜食肆【22】全記小店

地址：西貢金寶閣地下 9 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月18日上午8時30分至10時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日

強制檢測名單｜食肆【23】甜點

地址：荃灣富麗花園商場地下 62號鋪

指明期間及時段：2022 年1月19日下午3時至5時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月26日

強制檢測名單｜食肆【24】牛角次男坊

地址：荃灣荃灣廣場1 樓112B 及113 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月19日下午2時至4時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日

強制檢測名單｜食肆【25】麥當勞

地址：荃灣德士古道富麗商場地鋪

指明期間及時段：2022 年1月18日上午10時至12時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日

強制檢測名單｜食肆【26】逸東軒

地址：佐敦彌敦道 380 號香港逸東酒店 B2 樓層

指明期間及時段：2022 年1月20日上午11時至1時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日

強制檢測名單｜食肆【27】御名園

地址：荃灣荃灣千色匯 1 期 5 樓

指明期間及時段：2022 年1月18日上午10時至12時；2022 年1月20日上午9時30分至12時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日

強制檢測名單｜食肆【28】半島漁港

地址：荃灣荃灣千色匯 1 期 6 樓

指明期間及時段：2022 年1月17日上午9時30分至11時；2022 年1月19日上午10時30分至11時30分

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月26日

強制檢測名單｜食肆【29】紅茶

地址：葵涌大廈街 5-17 號仁雅大廈地下

指明期間及時段：2022 年1月19日下午2時至3時；2022 年1月21日上午10時至12時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月25日；2022 年1月28日

強制檢測名單｜食肆【30】麗香園冰室(大窩口)

地址：葵涌大窩口道15 號大窩口商場一期 1 樓

指明期間及時段：2022 年1月17日下午2至3時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日

強制檢測名單｜食肆【31】雲貴軒

地址：葵涌光輝圍 7-9 號光輝大廈地鋪

指明期間及時段：2022 年1月20日下午2時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日

強制檢測名單｜食肆【32】金百樂海鮮酒家燒鵝專門店

地址：荃灣大窩口商場 2 樓金百樂海鮮酒家燒鵝專門店

指明期間及時段：2022 年1月21日下午1至2時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月25日；2022 年1月28日

強制檢測名單｜食肆【33】釣魚翁燒鵝海鮮飯店

地址：荃灣荃灣千色匯一期 5 樓

指明期間及時段：2022 年1月20日下午1至4時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日

強制檢測名單｜食肆【34】Pacific Coffee

地址：荃灣蕙荃路 22-66 號綠楊坊 1 樓 F1 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月17日上午11至12時

須進行檢測日期：2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日

（2022年1月21日公布）【強制檢測最新公布名單｜食肆】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】牛奶冰室

地址：荃灣沙咀道 328 號寶石大廈地下 G6-G7 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月19日上午9時至10時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月26日；2022 年1月31日；2022 年2月7日

強制檢測名單｜食肆【2】海逸皇宮大酒樓

地址：紅磡海逸道 8 號海逸坊 1樓 101 號

指明期間及時段：2022 年1月18日下午12時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月25日；2022 年1月30日；2022 年2月6日

強制檢測名單｜食肆【3】鳳城壹玖伍肆

地址：荃灣青山公路 398 號愉景新城 3 樓 3003 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月14日下午12時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月26日；2022 年2月2日

強制檢測名單｜食肆【4】金子半之助

地址：灣仔皇后大道東 200 號利東街地下 G16 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月13日下午12時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月25日；2022 年2月1日

強制檢測名單｜食肆【5】譚仔雲南米線

地址：佐敦白加士街56 號凱豪商業中心地下 1 及 2 鋪

指明期間及時段：2022 年1月8日下午12時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月27日

強制檢測名單｜食肆【6】如心酒店Café Circles

地址：荃灣楊屋道 8 號荃灣西如心酒店 9 樓

指明期間及時段：2022 年1月16日下午3時至7時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月23日；2022 年1月28日；2022 年2月4日

強制檢測名單｜食肆【7】土司工坊

地址：佐敦彌敦道 233-239 號佐敦薈地下 B 鋪

指明期間及時段：2022 年1月16日上午11時至12時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月23日；2022 年1月28日；2022 年2月4日

強制檢測名單｜食肆【8】星巴克

地址：大嶼山東涌東薈城地下G19 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月10日下午4時至6時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月29日

強制檢測名單｜食肆【9】美食廣場

地址：銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 11 樓

指明期間及時段：2022 年1月17日下午2時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月29日；2022 年2月5日

強制檢測名單｜食肆【10】OS Plus OS Plus

地址：荃灣楊屋道 1 號荃新天地上層地下 41 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月12日下午2時至4時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月31日

強制檢測名單｜食肆【11】Häagen-Dazs

地址：東涌達東路 18-20 號東薈城名店倉 6 樓 604 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月18日下午5時30分至6時30分

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月25日；2022 年1月30日；2022 年2月6日

強制檢測名單｜食肆【12】食代館

地址：東涌達東路 18-20 號東薈城名店倉 7 樓 704 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月18日下午5時至6時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月25日；2022 年1月30日；2022 年2月6日

強制檢測名單｜食肆【13】芽莊

地址：荃灣楊屋道 1 號荃新天地地下 G30, G32 & G36 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月15日下午1時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月27日；2022 年2月3日

強制檢測名單｜食肆【14】熟食市場

地址：火炭山尾街火炭東

指明期間及時段：2022 年1月12日下午12時至2時；2022 年1月14日下午12時至2時2022 年1月15日下午12時至2時；2022 年1月17日下午12時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月29日；2022 年2月5日

強制檢測名單｜食肆【15】新興記茶餐廳

地址：土瓜灣馬頭圍道23 號隆基大樓地下 27D-E 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月18日上午9時至11時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月25日；2022 年1月30日；2022 年2月6日

強制檢測名單｜食肆【16】龍薈

地址：香港仔南寧街 1-5 號香港仔中心三期 1 樓

指明期間及時段：2022 年1月7日上午7時至10時；2022 年1月8日上午7時至10時；2022 年1月9日上午7時至10時；2022 年1月9日下午12時至3時；2022 年1月10日上午7時至10時；2022 年1月11日上午8時至10時；2022 年1月12日上午8時至10時；2022 年1月13日上午7時至10時；2022 年1月14日上午7時至10時；2022 年1月15日上午8時至10時；2022 年1月16日上午7時至10時；2022 年1月16日下午1時至4時；2022 年1月16日下午1時至4時；2022 年1月17日上午7時至10時；2022 年1月19日上午7時至9時；2022 年1月20日上午7時至8時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月23日；2022 年1月24日；2022 年1月27日；2022 年2月1日；2022 年2月8日

強制檢測名單｜食肆【17】大快活

地址：香港仔南寧街 9 號香港仔中心二期地下 18, 20-24及 26 鋪

指明期間及時段：2022 年1月14日下午12時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月26日；2022 年2月2日

強制檢測名單｜食肆【18】蘇杭冰室

地址：旺角鼓油街 60-104B 號鴻都大廈地下 9 及 10 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月8日上午11時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月27日

強制檢測名單｜食肆【19】麥奀雲吞麵世家

地址：尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海運大廈地下OTG02 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月17日下午2時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月29日；2022 年2月5日

強制檢測名單｜食肆【20】富園海鮮酒家

地址：美孚美孚新邨第八期百老匯街 114 號 C2 樓

指明期間及時段：2022 年1月15日下午12時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月27日；2022 年2月3日

強制檢測名單｜食肆【21】德興茶餐廳

地址：粉嶺粉嶺名都廣場 13-17號鋪

指明期間及時段：2022 年1月13日下午2時至4時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月25日；2022 年2月1日

強制檢測名單｜食肆【22】銀龍茶餐廳

地址：美孚美孚新邨荔灣道 10-16 號萬事達廣場地下 N51號鋪

指明期間及時段：2022 年1月12日下午12時至1時

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月31日

強制檢測名單｜食肆【23】新竹源越式餐廳

地址：美孚寶輪街 9 號地下

指明期間及時段：2022 年1月16日下午2時至3時30分

須進行檢測日期：2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月23日；2022 年1月28日；2022 年2月4日

（2022年1月20日公布）【強制檢測最新公布名單｜食肆】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】意歐

地址：旺角通菜街 6 號地鋪

指明期間及時段：2022 年1月15日下午2時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月22日；2022 年1月27日；2022 年2月3日

強制檢測名單｜食肆【2】譚仔雲南米線

地址：橫頭磡聯合道 198 號樂富廣場二期 UG1 樓U104 及 U105 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月14日下午1時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月26日；2022 年2月2日

強制檢測名單｜食肆【3】美食廣場

地址：觀塘觀塘道 418 號創紀之城第 5 期 APM 第 2層

指明期間及時段：2022 年1月12日下午2時至4時

須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月24日；2022 年1月31日

強制檢測名單｜食肆【4】麥當勞

地址：牛池灣清水灣道 45 號彩雲(一)邨彩雲商場第二期地下上層 A104 及A115 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月11日下午12時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月23日；2022 年1月30日

強制檢測名單｜食肆【5】牛大人

地址：觀塘開源道 79 號鱷魚恤中心 5 樓

指明期間及時段：2022 年1月9日下午12時至2時

須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月28日

強制檢測名單｜食肆【6】Kim’s Spoon

地址：荃灣青山公路荃灣段264-298 號南豐中心新之城 2 樓 32C 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月18日下午2時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月25日；2022 年1月30日；2022 年2月6日

強制檢測名單｜食肆【7】祥仔

地址：尖沙咀河內道 18 號K11 購物藝術館 B2 樓B233A 號鋪

指明期間及時段：2022 年1月17日下午12時30分至2時

須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月29日；2022 年2月5日

強制檢測名單｜食肆【8】天祥餐廳小廚

地址：深井青龍頭大馬路 2 號地鋪

指明期間及時段：2022 年1月14日下午12時至12時30分

須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月26日；2022 年2月2日

強制檢測名單｜食肆【9】旺記冰室

地址：尖沙咀亞士厘道 29-39號九龍中心大廈地鋪

指明期間及時段：2022 年1月10日下午2時至3時

須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月22日；2022 年1月29日

（2022年1月20日公布）【強制檢測最新公布名單｜交通工具】

強制檢測名單｜交通工具【1】E32 巴士

指明公共交通工具：由葵芳(南)開出往機場博覽館路線號碼 E32 的龍運巴士

指明期間及時段：2022 年1月6日上午5時30分至6時30分；2022 年1月8日上午5時30分至6時30分；2022 年1月9日上午5時30分至6時30分；2022 年1月11日上午5時30分至6時30分；2022 年1月12日上午5時30分至6時30分；2022 年1月13日上午5時30分至6時30分；2022 年1月14日上午5時30分至6時30分；2022 年1月15日上午5時30分至6時30分；2022 年1月16日上午5時30分至6時30分；2022 年1月18日上午5時30分至6時30分

須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月24日；2022 年1月31日；2022 年2月6日

強制檢測名單｜交通工具【2】E32 巴士

指明公共交通工具：由機場博覽館開出往葵芳(南)路線號碼 E32 的龍運巴士

指明期間及時段：2022 年1月6日下午5時30分至6時30分；2022 年1月8日下午5時30分至6時30分；2022 年1月9下午5時30分至6時30分；2022 年1月11日下午5時30分至6時30分；2022 年1月12日下午5時30分至6時30分；2022 年1月13日下午5時30分至6時30分；2022 年1月14日下午5時30分至6時30分；2022 年1月15日下午5時30分至6時30分；2022 年1月16日下午5時30分至6時30分；2022 年1月18日下午5時30分至6時30分

須進行檢測日期：2022 年1月19日；2022 年1月21日；2022 年1月22日；2022 年1月27日；2022 年1月30日；2022 年2月3日

（2022年1月19日公布）【強制檢測最新公布名單｜商舖】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜商舖【1】Don Don Donki

地址：尖沙咀美麗華廣場2期地庫B161, 163 及B165-173號鋪

指明期間及時段：2022 年1月16日下午12時至1時

須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月23日；2022 年1月28日；2022 年2月4日

強制檢測名單｜商舖【2】Dr.Martens

地址：尖沙咀海港城海運大廈L3層 LCX21D號鋪

指明期間及時段：2022 年1月15日下午6時至6時30分

須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月22日；2022 年1月27日；2022 年2月3日

（2022年1月19日公布）【強制檢測最新公布名單｜食肆】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】麥當勞

地址：灣仔駱克道 151 號 2 樓

指明期間及時段：2022 年1月11日下午4時至7時

須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月23日；2022 年1月30日

強制檢測名單｜食肆【2】新昌發正宗潮州粉麵

地址：香港仔東勝道 17 號地下

指明期間及時段：2022 年1月13日下午12時至1時

須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月25日；2022 年2月1日

強制檢測名單｜食肆【3】大家樂

地址：香港仔華貴路3號華貴邨華貴商場地下26號鋪

指明期間及時段：2022 年1月9日下午5時至7時

須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月24日；2022 年1月31日

強制檢測名單｜食肆【4】馬來喇沙海南雞飯專門店

地址：香港仔南寧街2-16號香港仔中心第4期1樓15號鋪

指明期間及時段：2022 年1月10日下午11時至1時；2022 年1月11日下午11時至1時2022 年1月12日下午11時至1時

須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月24日；2022 年1月31日

強制檢測名單｜食肆【5】歐膳

地址：尖沙咀彌敦道100號TheONE 4樓L407號鋪

指明期間及時段：2022 年1月16日下午12:30至2時

須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月23日；2022 年1月28日；2022 年2月4日

強制檢測名單｜食肆【6】明星海鮮燒鵝專門店

地址：西營盤德輔道西 271-285 號 2 樓 B 鋪

指明期間及時段：2022 年1月17日下午12時至2時30分

須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月21日；2022 年1月24日；2022 年1月29日；2022 年2月5日

強制檢測名單｜食肆【7】龍薈

地址：香港仔南寧街 1-5 號香港仔中心第三期 1 樓

指明期間及時段：2022 年1月9日下午1時至3時；2022 年1月10日上午11時至下午1時30分；2022 年1月11日上午11時至下午1時；2022 年1月13日下午1時至3時30分；2022 年1月14日下午12時30分至2時；2022 年1月15日上午11時30分至下午2時；2022 年1月15日下午1時30分至下午3時

須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月23日；2022 年1月28日；2022 年2月4日

強制檢測名單｜食肆【8】蟠龍粉麵茶餐廳

地址：上環皇后大道中367- 375號地下2-3號鋪

指明期間及時段：2022 年1月12日上午11時至下午2時；2022 年1月13日上午11時至下午2時

須進行檢測日期：2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月20日；2022 年1月25日；2022 年2月1日

（2022年1月18日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】

強制檢測名單｜食肆【1】麥當勞

地址：銅鑼灣銅鑼灣道 11-17A 號國泰大廈 1 樓 A部份

指明期間及時段：2022 年1月4日下午12時至2時；2022 年1月5日下午12時至2時；2022 年1月6日下午12時至2時；2022 年1月7日下午12時至2時；

須進行檢測日期：2022 年1月7日；2022 年1月18日；2022 年1月19日；2022 年1月26日

（2022年1月17日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】

強制檢測名單｜食肆【1】海底撈火鍋

地址：油麻地彌敦道 555 號九龍行 2-3 樓

指明期間及時段：2022 年1月5日晚上8時至10時

須進行檢測日期：2022年1月16日或2022年1月17日；2022年1月24日

強制檢測名單｜食肆【2】金玥

地址：西環堅尼地城卑路乍街22 號地下

指明期間及時段：2022 年1月3日晚上1時至3時

須進行檢測日期：2022年1月16日或2022年1月17日；2022年1月22日

（2022年1月16日公布）【最新公布強制檢測名單｜食肆】

強制檢測名單｜食肆【1】大家樂

地址：樂富聯合道198號樂富廣場 A 區 1 樓 1161- 1162號鋪

指明期間及時段：2022 年1月1日上午8時至上午10時；2022 年1月2日上午9時至上午10時；2022 年1月4日上午8時至上午10時；2022 年1月4日下午2時至下午4時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月23日

強制檢測名單｜食肆【2】大快活

地址：炮台山英皇道 252-264號怡安中心地下 23 號鋪大快活

指明期間及時段：2022 年1月1日上午10時至上午11時；2022 年1月3日上午8時至上午9時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【3】東坡豬手麵

地址：炮台山英皇道 252-264號怡安中心地下 23 號鋪大快活

指明期間及時段：2022年1月3日上午9時至上午10時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【4】香港中華游樂會中菜廳

地址：大坑銅鑼灣道 123 號 D座 2 樓香港中華游樂會中菜廳

指明期間及時段：2022年1月3日中午12時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【5】賓墟餐廳

地址：長沙灣幸福邨幸福商場地下 1 號鋪賓墟餐廳

指明期間及時段：2022年1月3日下午6時至下午7時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【6】富臨酒家

地址：長沙灣長沙灣道 681 號貿易廣場地下及 1 樓 2號鋪富臨酒家

指明期間及時段：2022年1月3日下午9時至下午11時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【7】肉肉強食

地址：長沙灣東京街 31 號恆邦商業大廈 1 樓肉肉強食

指明期間及時段：2022年1月2日中午12時至下午15時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【8】大頭蝦餐廳

地址：西營盤德輔道西 358 號中亞大樓地下 4 號鋪大頭蝦餐廳

指明期間及時段：2022年1月1日下午2時至下午4時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【9】大快活

地址：炮台山電氣道 148 號地下 1 號鋪大快活

指明期間及時段：2021年12月31日下午4時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月19日

強制檢測名單｜食肆【10】麥當勞

地址：青衣寮肚路 6 號長亨商場 LG1 樓 115-117 號鋪麥當勞

指明期間及時段：2022年1月10日上午11時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月17日；2022年1月22日；2022年1月29日

（2022年1月16日公布）【公布強制檢測名單｜公共交通工具】

強制檢測名單｜公共交通工具【1】E21巴士

指明公共交通工具：由大角咀(維港灣)開出往機場博覽館路線號碼E21的巴士

指明期間及時段：2022年1月13日上午11時至下午13時；2022年1月14日上午11時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月17日；2022年1月18日；2022年1月21日；2022年1月26日；2022年2月2日

強制檢測名單｜公共交通工具【2】E32巴士

指明公共交通工具：由機場博覽館開出往葵芳(南)路線號碼E32的巴士

指明期間及時段：2022年1月11日下午5時至下午7時；2022年1月12日下午5時至下午7時；2022年1月13日下午11時至下午11時59分；2022年1月14日午夜0時至下午11時59分；2022年1月115日午夜0時至上午1時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月17日；2022年1月18日；2022年1月19日；2022年1月22日；2022年1月27日；2022年2月3日

強制檢測名單｜公共交通工具【2】E32巴士

指明公共交通工具：由葵芳(南)開出往機場博覽館路線號碼E32的巴士

指明期間及時段：2022年1月11日下午5時至下午7時；2022年1月12日下午5時至下午7時

須進行檢測日期：2022年1月15日或2022年1月16日；2022年1月19日；2022年1月224日；2022年1月31日

（2022年1月15日公布）【最新公布強制檢測名單｜食肆】

強制檢測名單｜食肆【1】九龍咖喱屋

地址：佐敦廟街266號地下及閣樓

指明期間及時段：2022年1月3日下午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月14日或2022年1月15日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【2】希慎廣場美食廣場

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場11樓

指明期間及時段：2022 年1 月3 日晚上7時30分至9時

須進行檢測日期：2022年1月14日或2022年1月15日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【3】肯德基

地址：青衣青敬路 33 號青衣城一期 3 樓 301 號鋪

指明期間及時段：2022 年1 月11 日晚上7時30分至9時

須進行檢測日期：2022年1月14日或2022年1月15日；2022年1月18日；2022年1月23日；2022年1月30日

強制檢測名單｜食肆【4】太興

地址：將軍澳唐德街 1 號將軍澳廣場 1 樓 1-004 號鋪

指明期間及時段：2022 年1 月3 日晚上7時30分至9時

須進行檢測日期：2022年1月14日或2022年1月15日；2022年1月17日；2022年1月22日；2022年1月29日

（2022年1月14日公布）【強制檢測名單｜食肆】

強制檢測名單｜食肆【1】阿芳上海餛飩

地址：尖沙咀白加士街20號永富大廈地鋪

指明期間及時段：2022年1月4日下午1時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月13日或2022年1月14日；2022年1月16日；2022年1月19日；2022年1月23日

強制檢測名單｜食肆【2】廿一堂

地址：樂富聯合道198號樂富廣場 A 區 1 樓 1161- 1162號鋪

指明期間及時段：2022 年1 月10 日下午12時30分至下午2時30分

須進行檢測日期：2022年1月13日或2022年1月14日；2022年1月17日；2022年1月22日；2022年1月29日

強制檢測名單｜食肆【3】百芳池上便當

地址：荃灣大河道88號灣景廣場購物中心永旺灣景店地下G03 號鋪

指明期間及時段：2022年1月9日下午1時30分至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月13日或2022年1月14日；2022年1月16日；2022年1月21日；2022年1月28日

強制檢測名單｜食肆【4】八方雲集鍋貼水餃專門店

地址：灣仔灣仔道146號明豐大廈地鋪

指明期間及時段：2022年1月7日中午12時至下午1時30分

須進行檢測日期：2022年1月13日或2022年1月14日；2022年1月19日；2022年1月26日

強制檢測名單｜食肆【5】薩莉亞意式餐廳

地址：荃灣荃華街3號悅來坊B2 樓R02 號鋪

指明期間及時段：2022年1月5日下午7時30分至下午9時

須進行檢測日期：2022年1月13日或2022年1月14日；2022年1月17日；2022年1月24日

強制檢測名單｜食肆【6】牛蓋

地址：屯門屯利街1號華都商場地下55號鋪

指明期間及時段：2022年1月4日下午1時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月13日或2022年1月14日；2022年1月16日；2022年1月23日

（2022年1月13日公布）【強制檢測名單｜食肆】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】CoCo壹番屋

地址：香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡4樓402號鋪

指明期間及時段：2022年1月7日下午3時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月14日；2022年1月19日；2022年1月26日

強制檢測名單｜食肆【2】壽司郎

地址：香港上環德輔道中199 號無限極廣場2樓201 號鋪

指明期間及時段：2022年1月9日上午10時至上午11時30分

須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月16日；2022年1月21日；2022年1月28日

強制檢測名單｜食肆【3】大食代

地址：香港上環德輔道中199 號無限極廣場2樓201 號鋪

指明期間及時段：2022年1月6日下午12時30分至下午1時30分或2022年1月7日上午9時至上午10時

須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月14日；2022年1月19日；2022年1月26日

強制檢測名單｜食肆【4】翠河餐廳

地址：香港北角七姊妹道106-110 號地下1 號鋪

指明期間及時段：2022 年1 月10 日下午12時30分至下午4時30分

須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月14日；2022年1月17日；2022年1月22日；2022年1月29日

強制檢測名單｜食肆【5】師兄茶冰室

地址：香港新界將軍澳翠琳路11號翠林新城匯翠坊街市2樓W62號鋪

指明期間及時段：2022年1月8日上午11時30分至下午12時30分

須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月15日；2022年1月20日；2022年1月27日

強制檢測名單｜食肆【6】譚仔雲南米線

地址：香港北角炮台山英皇道177-191A利都樓地下B及C鋪

指明期間及時段：2022年1月6日下午6時30分至下午7時30分

須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月18日；2022年1月25日

強制檢測名單｜食肆【7】翠河餐廳

地址：香港北角堡壘街19號A地下

指明期間及時段：2022年1月5日下午7時至下午8時

須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月14日；2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【8】心事如塵茶食亭

地址：香港灣仔軒尼詩道38- 46 號新基大樓地下E 號鋪

指明期間及時段：2022年1月6日上午11時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月12日或2022年1月13日；2022年1月18日；2022年1月25日

（2022年1月12日公布）【強制檢測名單｜食肆】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】Pacific Coffee

地址：香港新界屯門青山公路1號黃金海岸商場地下 S8 號 鋪

指明期間及時段：2021年12月28日下午12 時30分至下午1時30分或2022年1月3日上午10 時至上午11時

須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月15日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【2】元氣壽司

地址：香港北角電氣道183號友邦廣場地下7-13 部份鋪

指明期間及時段：2022年1月5日下午4時至下午5時30分

須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日

強制檢測名單｜食肆【3】麥當勞

地址：香港九龍九龍灣德福廣場1期第F21號商鋪

指明期間及時段：2022年1月3日下午4時30分至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月15日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【4】維港皇宴

地址：香港九龍尖沙咀東麼地道68號帝國中心1樓會所1號

指明期間及時段：2022年1月3日下午6時30分至下午11時

須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月15日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【5】翠河餐廳

地址：香港北角堡壘街19A號地下

指明期間及時段：2022年1月2日下午4時至下午5時30分

須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月14日；2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【6】丼丼屋

地址：香港北角英皇道560號健威坊高層地下U8-9 及U30號鋪

指明期間及時段：2022年1月1日下午1時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【7】肯德基

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道479-481號及波斯富街29號東南大廈地下至二樓A1號鋪

指明期間及時段：2021 年12 月31 日下午4時30分至下午6時

須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜食肆【8】海饌

地址：香 港 銅 鑼 灣 Fashion Walk食街加寧街9-11 號華高大廈地下C及D 鋪

指明期間及時段：2021 年12 月31 日下午1時30分至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜食肆【9】丼丼亭

地址：香港銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場1樓Festiva 6號鋪

指明期間及時段：2021年12月31日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜食肆【10】麥當勞

地址：香港北角英皇道238號康澤花園地下B2及B3 號鋪

指明期間及時段：2021 年12 月30 日下午4時至下午4時30分

須進行檢測日期：2022年1月11日或2022年1月12日；2022年1月18日

（2022年1月11日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】壽司郎

地址：香港新界大埔安邦路8及10號大埔超級城B區1樓128號鋪

指明期間及時段：2022年1月2日下午5時至下午7時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月14日； 2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【2】帝京軒

地址：香港九龍旺角太子道西193 號帝京酒店3樓

指明期間及時段：2021年12月31日下午5時至下午9時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜食肆【3】名寶石餐廳

地址：香港九龍太子太子道西148號

指明期間及時段：2021年12月31日下午1時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜食肆【4】地茂館甜品

地址：香港新界屯門屯合街2號／屯隆街2號屯門時代廣場北翼L1層43號鋪

指明期間及時段：2021年12月30日下午7時至下午9時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月11日；2022年1月18日

強制檢測名單｜食肆【5】錦麗

地址：香港新界屯門屯順街1號屯門市廣場2 期1樓19-23及25號鋪

指明期間及時段：2021年12月30日下午6時至下午8時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月18日

強制檢測名單｜食肆【6】美味廚

地址：香港銅鑼灣加寧街9-11號Fashion Walk地下B鋪

指明期間及時段：2021年12月29日下午8時至下午11時59分

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月17日

強制檢測名單｜食肆【7】老虎冰室

地址：香港新界屯門屯門鄉事會路83號V City 1樓L1-11

指明期間及時段：2022年1月7日中午12時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月19日；2022年1月26日

強制檢測名單｜食肆【8】Outback Steakhouse

地址：香港新界沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓A330 號鋪

指明期間及時段：2021年12月31日下午3時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜食肆【9】百萬廂房

地址：香港跑馬地跑馬地馬場快活看台3樓跑馬地

指明期間及時段：2022年1月1日下午4時至下午6時或2022年1月1日下午7時至下午10時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【10】星巴克

地址：香港九龍大角咀海庭道18號奧海城2 期地下高層UG37 號鋪

指明期間及時段：2022年1月2日下午5時至下午7時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月14日；2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【11】靠得住粥麵小館

地址：香港九龍九龍灣德福廣場二期5樓520-523號鋪

指明期間及時段：2022年1月2日下午8時至下午11時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月14日；2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【12】美食廣場

地址：香港北角和富道21-53號和富地庫B50-51和富樓下

指明期間及時段：2022年1月5日下午1時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日

強制檢測名單｜食肆【13】半島冰室

地址：香港北角宏安道14-28號威德閣地下2號鋪

指明期間及時段：2021年12月31日下午4時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜食肆【14】四寶食堂

地址：香港北角電氣道258號華凱大廈地下C及D號鋪

指明期間及時段：2022年1月5日上午7時至上午9時

須進行檢測日期：2022年1月10日或2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日

（2022年1月10日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】大快活

地址：香港新界大埔安慈路4號昌運中心1樓85-98號鋪

指明期間及時段：2022年1月3日上午6時至上午8時、2022年1月4日上午6時至上午8時、2022年1月5日上午6時至上午8時、2022年1月6日上午6時至上午8時、2022年1月7日上午6時至上午8時、2022年1月8日上午6時至上午8時或2022年1月9日上午6時至上午8時

須進行檢測日期： 2022年1月9日或2022年1月10日； 2022年1月11日；2022年1月12日；2022年1月13日；2022年1月16日；2022年1月21日； 2022年1月28日

強制檢測名單｜食肆【2】遴選會員廂房

地址：香港新界大埔安慈路4號昌運中心1樓85-98號鋪

指明期間及時段：2022年1月5日下午6時至下午7時

須進行檢測日期： 2022年1月9日或2022年1月10日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日

強制檢測名單｜食肆【3】熟食市場

地址：香港新界荃灣柴灣角街4號A柴灣角

指明期間及時段：2022年1月5日中午12時至下午2時

須進行檢測日期： 2022年1月9日或2022年1月10日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日

強制檢測名單｜食肆【4】柳氏家

地址：香港新界荃灣大壩街4-30號荃灣廣場5樓508-510 號鋪

指明期間及時段：2022年1月3日下午1時至下午2時

須進行檢測日期： 2022年1月9日或2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日

（2022年1月9日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】

強制檢測名單｜食肆【1】一豐味瑞琪食堂

地址：香港黃竹坑黃竹坑道18號瑞琪工業大廈地鋪

指明期間及時段：2021年12月28日中午12時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月8日或2022年1月9日；2022年1月16日

強制檢測名單｜食肆【2】嘉峰小廚

地址：香港九龍鑽石山瓊東街8號嘉峰臺商場地下3號鋪

指明期間及時段：2022年1月5日下午1 時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月8日或2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日

強制檢測名單｜食肆【3】湯加

地址：香港九龍紅磡都會道6號置富都會7樓747-748號鋪

指明期間及時段：2022年1月3日下午6 時至下午8時

須進行檢測日期：2022年1月8日或2022年1月9日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日

（2022年1月8日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】銘和飯店

地址：香港灣仔灣仔道218 / 220B 號利昌大廈地下A鋪

指明期間及時段：2022年1月6日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月10日；2022年1月13日；2022年1月18日；2022年1月25日

強制檢測名單｜食肆【2】肯德基

地址：香港炮台山英皇道147-151號1樓

指明期間及時段：2022年1月1日下午1時至下午6時

須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【3】聖安娜餅屋

地址：香港柴灣新翠商場一樓113B 號鋪

指明期間及時段：2022年1月6日中午12時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月10日；2022年1月13日；2022年1月18日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【4】麥當勞

地址：香港九龍紅磡紅磡站閣樓層HUH R2 號鋪

指明期間及時段：2022年1月3日上午11時至下午4時

須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【5】海鱻城

地址：香港九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場UG2層U206-U209號鋪

指明期間及時段：2022年1月6日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月10日；2022年1月13日；2022年1月18日；2022年1月25日

強制檢測名單｜食肆【6】梨滿園韓國料理

地址：香港九龍橫頭磡聯合道198 號樂富廣場3樓3104 號鋪

指明期間及時段：2022 年1 月5 日下午1 時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日

強制檢測名單｜食肆【7】Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant

地址：香港灣仔港灣道28號灣景中心大廈 1 樓 10 號鋪

指明期間及時段：2022 年1 月3 日下午5 時至下午9時

須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【8】星巴克

地址：香港灣仔軒尼詩道23-29 號東亞樓1樓

指明期間及時段：2022 年1 月2 日下午6 時至下午8時

須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月14日；2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【9】大快活

地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓01鋪之餐廳B

指明期間及時段：2022 年1 月5 日下午3 時至下午4時

須進行檢測日期：2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日

強制檢測名單｜食肆【10】嘗樂

地址：香港灣仔灣仔道59-63 號地下A鋪

指明期間及時段：2021 年12 月27 日上午9時至上午10時、2022年1 月2 日上午9 時至上午10時

須進行檢測日期：2022年1月9日；2022年1月14日；2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【11】如意冰室私房

地址：香港灣仔軒尼詩道38-44 號地下及閣樓

指明期間及時段：2021 年12 月30 日上午9 時至上午11時、2022年1 月3 日上午9 時至上午11時

須進行檢測日期：) 2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【12】開餐

地址：香港灣仔天樂里3-5A號僑康大廈地下C鋪

指明期間及時段：2022 年1 月1 日上午9 時至上午11時

須進行檢測日期：) 2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【13】光榮冰室

地址：香港九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下A11號鋪

指明期間及時段：2021 年12 月31 日上午8時至上午10時

須進行檢測日期：) 2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜食肆【14】番茄師兄

地址：香港灣仔安樂里1號利昌大廈地下低層B號鋪

指明期間及時段：2021 年12 月29 日下午1時至下午3時

須進行檢測日期：) 2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月10日；2022年1月17日

強制檢測名單｜食肆【15】丹麥冰室

地址：香港灣仔軒尼詩道117-123 號軒尼詩大樓地下A117-119 號鋪

指明期間及時段：2021 年12 月28 日上午7 時至上午9 時、2021 年12 月29 日上午7 時至上午9時

須進行檢測日期：) 2022年1月7日或2022年1月8日；2022年1月10日；2022年1月17日

強制檢測名單｜食肆【16】美中.鴨子

地址：香港新界荃灣大壩街4-30號荃灣廣場5樓508-510 號鋪

指明期間及時段：2022年1月3日下午1時至下午2時

須進行檢測日期：) 2022年1月9日或2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日

（2022年1月7日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】Nabe Urawa

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道500 號希慎廣場14樓1404-1405號鋪

指明期間及時段：2022 年1 月4 日下午7 時至下午10時

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月18日

強制檢測名單｜食肆【2】Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant

地址：香港灣仔港灣道28號灣景中心大廈 1 樓 10 號鋪

指明期間及時段：2022 年1 月3 日下午9 時30分至下午10時30分

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【3】皇冠假日酒店御寶軒

地址：香港銅鑼灣禮頓道8 號香港銅鑼灣皇冠假日酒店

指明期間及時段：2022 年1 月3 日下午1 時至下午3時30分

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【4】香港地

地址：香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心地下G8, G9和G10B 部份鋪

指明期間及時段：2022年1月2日上午10時至中午12時

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月9日；2022年1月14日；2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【5】富軒

地址：香港銅鑼灣告士打道311 號皇室堡6樓

指明期間及時段：2022 年1 月1 日上午8 時30分至上午10時30分

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【6】Outback Steakhouse

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道489 號銅鑼灣廣場一期3樓305-308 號鋪

指明期間及時段：2022 年1 月1 日下午6 時至下午8時30分

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【7】薩莉亞意式餐廳

地址：香港鴨脷洲利東邨道5號利東商場二期101A號鋪

指明期間及時段：2022年1月5日中午12時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日

強制檢測名單｜食肆【8】 麥當勞

地址：香港鴨脷洲鴨脷洲大街165- 167號樂景大廈地下C2鋪部份及D鋪及一樓全層鴨脷洲大街

指明期間及時段：2022年1月2日上午8時至上午9時、2022年1月5 日上午10 時至上午11 時30分

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日

強制檢測名單｜食肆【9】真滋味食館

地址：香港鴨脷洲鴨脷洲大街147 號利豐大廈地下7號鋪

指明期間及時段：2022 年1 月4 日下午3 時至下午4時

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日

強制檢測名單｜食肆【10】牛極

地址：香港九龍油麻地彌敦道464 號地下

指明期間及時段：2022 年1 月2 日下午1 時30分至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月9日；2022年1月14日；2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【11】好彩海鮮酒家

地址：香港九龍旺角彌敦道532-538 號嘉榮大廈3樓

指明期間及時段：2021 年12 月31 日下午6時至下午8時30分

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜食肆【12】意蠔屋

地址：香港北角電氣道233 號城市中心地下54-55號鋪

指明期間及時段：2022 年1 月3 日下午1 時30分至下午3時30分

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【13】大快活

地址：香港北角電氣道148號地下1 號鋪

指明期間及時段：2022 年1 月1 日下午6 時30分至下午8時30分

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【14】泰金香小廚

地址：香港北角電氣道233 號城市花園14座1樓94號鋪

指明期間及時段：2021年12月31日中午12 時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月12日；2022年1月19日



強制檢測名單｜食肆【15】LDK by Ufufu Café

地址：香港新界沙田沙田正街18號新城市廣場一期地下115 號鋪

指明期間及時段：2021年12月29日中午12 時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月10日；2022年1月17日

強制檢測名單｜食肆【16】百匯軒

地址：香港北角電氣道169 號康宏匯地下

指明期間及時段：2022 年1 月3 日下午8 時30分至下午11時

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月10日；2022年1月15日；2022年1月22日

強制檢測名單｜食肆【17】彩福喜宴

地址：香港北角英皇道255 號國都廣場3樓

指明期間及時段：2022年1月4日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日

（2022年1月7日公布）【公布強制檢測名單｜公共交通工具】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜公共交通工具【1】10號城巴

指明公共交通工具：由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2022年1月5日上午9時至上午10時

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日

強制檢測名單｜公共交通工具【2】307號巴士

指明公共交通工具：由中環 (中環渡輪碼頭)開出往大埔中心路線號碼307的巴士

指明期間及時段：2022年1月2日下午10時30分至下午11時30分

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜公共交通工具【3】2A號巴士

指明公共交通工具：由灣仔北開出往耀東邨路線號碼2A的巴士

指明期間及時段：2022年1月5日下午5時至下午5時30分

須進行檢測日期：2022年1月6日或2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月9日；2022年1月12日；2022年1月17日；2022年1月24日

（2022年1月6日公布）【公布強制檢測名單｜食肆】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】金鑽名軒

地址：香港北角電氣道160號木蘭苑地下至2樓

指明期間及時段：2021年12月31日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜食肆【2】南記粉麵

地址：香港銅鑼灣糖街15-23號銅鑼灣中心地下1-2號鋪

指明期間及時段：2021年12月28日上午8時至上午10時、2021年12月30日上午8時至上午9時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月11日；2022年1月18日

強制檢測名單｜食肆【3】茶東西

地址：香港炮台山電器道183號友邦廣場地下3-4號鋪

指明期間及時段：2021年12月27日上午9時至上午10時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月15日

強制檢測名單｜食肆【4】南豐餐廳

地址：香港九龍石硤尾南山邨南山商場平台208-209號鋪

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午8時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【5】小蓉麵家

地址：香港九龍太子界限街38L金華大樓地下

指明期間及時段：2021年12月29日下午3時至下午4時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月10日；2022年1月17日

強制檢測名單｜食肆【6】稻香

地址：香港九龍石硤尾石硤尾邨美禧樓地下106號鋪

指明期間及時段：2021年12月25日上午11時至下午4時、2021年12月28日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月9日；2022年1月16日

強制檢測名單｜食肆【7】鍋貼大王

地址：香港北角英皇道125-133號月明樓地下A號鋪君戶

指明期間及時段：2022年1月4日下午1時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日

強制檢測名單｜食肆【8】知粥嘗樂

地址：香港北角英皇道175號地下

指明期間及時段：2022年1月2日下午1時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月9日；2022年1月14日；2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【9】肯德基家鄉雞

地址：香港炮台山英皇道147-151號萬事昌大廈1樓

指明期間及時段：2022年1月1日下午2時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【10】翠苑餐廳

地址：香港九龍石硤尾南昌街美山樓42座2-5號地鋪

指明期間及時段：2022年1月2日上午9時至上午11時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【11】海港酒家

地址：香港新界將軍澳貿業路8號新都城中心1期2樓208號鋪

指明期間及時段：2022年1月2日下午2時至下午4時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【12】百匯軒

地址：香港北角電氣道169號康宏匯地下

指明期間及時段：2022年1月1日中午12時至下午3時

須進行檢測日期：022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【13】香港達人

地址：香港黃大仙正德街103號黃大仙中心南館L1樓

指明期間及時段：2022年1月2日下午2時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月9日；2022年1月14日、2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【14】烏龍小廚

地址：香港天后威非路道3-9號金都洋樓地下5B號鋪

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午11時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【15】唐宮小聚

地址：香港中環皇后大道中139號 The L. Place 2樓

指明期間及時段：2021年12月27日下午6時至下午9時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月15日

（2022年1月6日公布）【公布強制檢測名單｜公共交通工具】

（示意圖；資料圖片）

強制檢測名單｜公共交通工具【1】23號新巴

指明公共交通工具：由北角碼頭開出往蒲飛路路線號碼23的新巴

指明期間及時段：2022年1月1日上午11時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜公共交通工具【2】10號城巴

指明公共交通工具：由北角碼頭開出往堅尼地城路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2021年12月27日上午11時至下午1時、2022年1月1日下午2時至下午4時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜公共交通工具【3】10號城巴

指明公共交通工具：由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午7時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜公共交通工具【4】10號城巴

指明公共交通工具：由北角碼頭開出往堅尼地城路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2022年1月4日上午6時至上午8時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日

強制檢測名單｜公共交通工具【5】10號城巴

指明公共交通工具：由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2022年1月4日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日

強制檢測名單｜公共交通工具【6】41M專線小巴

指明公共交通工具：又一城開出往石硤尾路線號碼41M的專線小巴

指明期間及時段：2022年1月2日上午5時至上午7時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜公共交通工具【7】專線小巴2A

指明公共交通工具：又一城開出往黃埔花園路線號碼2A的專線小巴

指明期間及時段：2022年1月1日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年；2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜公共交通工具【8】專線小巴2A

指明公共交通工具：黃埔花園開出往又一城路線號碼2A的專線小巴

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午8時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日

強制檢測名單｜公共交通工具【9】巴士106

指明公共交通工具：由小西灣（藍灣半島）開出往黃大仙路線號碼106的巴士

指明期間及時段：2022年1月1日下午1時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜公共交通工具【10】巴士106

指明公共交通工具：由黃大仙開出往小西灣（藍灣半島）路線號碼106的巴士

指明期間及時段：2022年1月1日下午7時至下午9時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

（2022年1月5日公布）【強制檢測名單｜食肆】

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（2022年1月5日公布）【強制檢測名單｜公共交通工具】

（食物及衞生局強制檢測公告）

強制檢測須知

如果大家發現自己在指定時間去過以上地點，或收到「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生防護中心電話短訊通知，要在社區檢測中心或流動採樣站或私營化驗所接受檢測。

全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。社區檢測中心提供預約及即場登記服務，市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料。中心會優先為已預約的市民提供服務。

檢測中心地址可查看政府公告刊憲。