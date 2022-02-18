社區隔離酒店名單｜荃灣帝盛/富豪東方酒店等多間酒店本週起啟用

【社區隔離酒店名單】政府日前與發展商及酒店業界，商討疫情期間供應酒店房間社區隔離措施事宜，多間酒店將於即日起啟用作為社區隔離酒店，包括荃灣帝盛酒店、富豪東方酒店。

社區隔離酒店名單｜荃灣帝盛/富豪東方酒店等多間酒店即日起啟用

香港政府早前物色約4,400個酒店房間納入社區隔離設施酒店計劃，近日宣布有4間酒店，包括：荃灣帝盛酒店、富薈馬頭圍酒店、富薈炮台山酒店、富豪東方酒店，將於本週內開始運作。

（荃灣帝盛酒店網頁相片）

另新世界發展宣布旗下九龍貝爾特酒店借出700間客房做社區隔離，作為社區隔離設施。酒店將與政府部門商討安排，盡快落實對應方案。九龍貝爾特酒店曾於疫情初期為醫護人員提供免費住宿，自去年3月起亦成為政府指定檢疫酒店之一。

（圖片來源：九龍貝爾特酒店）

九龍貝爾特酒店將借出約700間客房作為社區隔離設施，酒店將與政府積極商討詳細安排，評估酒店設施配套，並將安排員工接受政府提供的防疫培訓及定期檢測。

（圖片來源：九龍貝爾特酒店）

政府表示將與參與計劃的酒店會保持緊密合作，確保有序安排相關人士轉往指定酒店房間進行隔離和完成隔離程序。