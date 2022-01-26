港人呻尖沙咀酒店Staycation連環黑仔事件！酒店：個別情況已檢討

【酒店Staycation】疫情下暫時未可以去旅行，本地酒店渡假（Staycation）成為近年港人的假日活動首選，不少人更會在網上群組分享不同酒店的Staycation經歷。近日，有網民在Facebook群組大呻自己在尖沙咀一間酒店Staycation，但卻遇上「3大黑仔事件薄」，例如洗澡時沒有熱水和信用卡無故多收費用等連環不幸事件，引來其他網民討論。記者向酒店了解事件後獲官方回應，即睇事件經過！

港人呻尖沙咀酒店Staycation遇3大黑仔事！酒店：個別事件已檢討

近日，有網民在Facebook「香港 Staycation 酒店交流谷」分享入住尖沙咀朗廷酒店的Staycation經歷，並表示自己不幸遇上3大「黑仔事」，雖然酒店房間美觀且職員應對有禮，但事後仍然覺得：「（今次）第一次去，不過亦可能係最後一次。」

事源是這位網民與丈夫早前購買朗廷酒店推出的「主臥套房連餐飲Staycation套餐」，而在入住時，無論是頂樓房間狀態、下午茶、黃昏雞尾酒或是外賣自取晚餐服務，各方面都感到滿意。但是一到晚上，準備洗漱休息時就開始遇上「黑仔事」！

Staycation黑仔事件薄【1】：沖涼冇熱水

事主指自己約午夜12時左右準備洗澡休息，然而打開房間內的淋浴間設施時卻發現沒有熱水。雖然浴缸有熱水供應，但是事主擔心「一陣連浴缸都冇埋熱水咪死」，於是決定打電話請職員前來查看。

後來，有2位酒店職員到房間檢查近半小時，並解釋由於熱水掣損壞，修理過程可能要需要花一小時或以上。由於當時已接近夜深，事主為了可以盡早休息決定更換房間，無奈放棄頂樓房，改為入住12樓同款房型房間。

（圖片來源：FB@香港 Staycation 酒店交流谷 ）

Staycation黑仔事件薄【2】：詭異Morning Call

經歷一夜頻撲後，事主決定翌日「瞓到最後一刻」才去享用酒店供應的自助早餐，並自行調較鬧鐘，打算早上9時半才起床。但是翌日早上8時40分，房間電話竟然突然響起，事主稱接聽後「冇人講野，而且仲繼續響」，直至放下電話才停止響鬧。明明沒有請酒店安排「Morning Call」服務，但一早被電話鈴叫醒令事主大感頭痛，最後只好忍痛放棄自助早餐繼續休息！

事主退房時，曾向酒店職員查詢關於房間熱水及Morning Call的事情，指職員當時有禮地致歉，但堅稱如客人沒有要求Morning Call服務，酒店方面是不會擅自打電話，認為「可能係其他房打錯」。不過事主稱當時見到電話顯示的線路而大感奇怪，認為「唔會係第2間房打錯」，相當詭異！

Staycation黑仔事件薄【3】：信用卡收多錢

最後，事主指自己後來收到銀行短訊提醒，發現酒店在他的信用卡多扣了$2,000，於是向職員查詢這筆款項的用途。在事主追問下，職員面帶難色地表示：「係我哋同事搞錯咗，以為未收足錢，所以再收多你2千幾蚊，但而家已經取消咗！」

雖然已經取消款項，但是「唔問都唔講」的處理手法令事主感到無可奈何，大呻「感覺好差！」， 同時亦因為「冇人回覆過我Morning Call係咩事」而覺得失望，認為這次Staycation的經歷十分不愉快。

酒店回應：屬個別情況 日後會加強營運督導

記者向酒店了解事件後得到酒店官方回應。酒店表示今次事件為個別情況，對受影響的客人致歉及已作出即時安排。同時，酒店亦已就事件進行內部調查及檢討，加強員工培訓以及繼續改善日常營運督導，避免同類事件再度發生。

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