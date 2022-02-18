便利店推Sanrio+蠟筆小新積木玩具！Hello Kitty/玉桂狗可愛登場

【便利店精品】便利店又有全新得意精品！7-11便利店聯乘Sanrio人氣角色及蠟筆小新，推出多款得意積木玩具！更有天竺鼠車車、角落生物、迪士尼及星球大戰等多款玩具及小擺設同步登場，即睇限定精品發售時間及詳情！

便利店聯乘Sanrio/小新推得意積木玩具！仲有天竺鼠車車、角落生物、迪士尼同星球大戰

7-Eleven便利店再度聯乘Sanrio人氣角色及蠟筆小新，推出全新限定積木玩具！更有天竺鼠車車、角落生物、迪士尼同星球大戰等一系列桌上小擺設及玩具同步登場，各位粉絲要留意開賣時間搶購了！

7-11精品【1】Sanrio店舖造型積木

7-Eleven便利店再度聯乘Sanrio人氣角色，包括Hello Kitty、My Melody、布甸狗及玉桂狗，推出店舖造型積木！4款造型積木以店舖為主題，可愛角色會化身成雪糕屋、甜品店店主，每款都有專屬公仔及配件，更可以組成「Sanrio小鎮大街」，非常精緻！

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7-11精品【2】蠟筆小新搞怪造型積木

今次推出的精品更包括2款蠟筆小新搞怪造型積木玩具，包括「招牌動作」展示屁屁造型，以及坐著拿沙槌的小新，有不同細節和配件，其中「面豬登」部份更特意保留小新標誌性的圓臉蛋，十分可愛。每款積木玩具約有150-200塊積木，拼砌完成約為8-10厘米高。

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7-11精品【3】角落生物小夜燈

角落生物小夜燈共有5款，集齊人氣角落生物角色，包括白熊、炸蝦尾、小恐龍等，每款造型都超可愛，可以用作桌面小擺設之餘，也可作為小夜燈使用。

7-11精品【4】天竺鼠車車滾動朋友公仔

日本大熱動畫《天竺鼠車車》滾動朋友公仔第二彈同步登場！今次共有7款角色可愛登場，包括喪屍西羅摩、DJ車車、寶藏車車、婚禮車車等，每款尺寸約為5厘米。

7-11精品【5】TOMICA迪士尼車仔

TOMICA迪士尼車仔共推出12款不同造型，有齊多個大人、小朋友都喜愛的作品角色，包括《冰雪奇緣》的雪寶、《蜘蛛俠》、《反斗奇兵》等，各位Fans不要錯過了！

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7-11精品【6】TOMICA星球大戰車仔

除了人氣迪士尼角色，經典電影系列《星球大戰》的一眾角色都會化身成TOMICA車仔，包括白色帝國風暴兵、尤達大師、凱羅忍、黑武士等，星戰粉絲必入手！

7-11全新限定精品 發售詳情、時間及詳情

日期：

2022年2月16日至3月1日

價錢：

Sanrio 系列店舖造型積木（4款）：$139

蠟筆小新野原新之助搞怪造型積木（2款）：$62

萬代PUI PUI天竺鼠車車第二彈（7款）：$35

角落小夥伴發光公仔第二彈（5款）：$39

TOMICA迪士尼車仔（12款）：$32

TOMICA星球大戰車仔（11款）：$20

推廣地點：

全線7-Eleven便利店

