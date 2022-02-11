便利店聯乘SANRIO推情人節公仔 布甸狗/Hello Kitty主題戀人咕𠱸

【7-11精品】7-11聯乘SANRIO推出全新情人節精品，Hello Kitty與妹妹Mimmy White、布甸狗及朋友Macaron兩兩孖住上，化身「啪住上大頭咕𠱸」送上情人節祝福，相信是情人節禮物的好選擇！

7-11聯乘SANRIO推情人節公仔 布甸狗/Hello Kitty主題戀人咕𠱸

鄰近情人節，7-11推出2套全新情人節精品，Hello Kitty與妹妹Mimmy White、布甸狗及朋友Macaron兩兩孖住上，推出粉色系 Sanrio characters「啪住上大頭咕𠱸」。

「Sanrio characters 啪住上大頭咕𠱸」一套有3件，每件咕𠱸上下左右皆有2粒啪鈕，可以上下扣或打橫扣，方便睡覺側躺或橫放上梳化，亦可以獨立拆開作為擺設使用！

（圖片來源：7-Eleven）

「Sanrio characters 啪住上大頭咕𠱸」將會由2月14日早上7時起開始發售。只需要在7-Eleven內進行任何消費，便可以加$238換購「Sanrio characters 啪住上大頭咕𠱸」1套。大家更可以自選款式，不怕買不到心水角色！要留意數量有限，換完即止，而且不設訂貨，有興趣就要留意實時間搶購喇！

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「7-11 Sanrio characters 啪住上大頭咕𠱸」

發售日期：2月14日早上7時起

備註：每宗交易只限換購 1 套；此推廣不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店。

