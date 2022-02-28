疫情停業│網傳百佳/海底撈即將停業　官方澄清：店舖正常營業

【疫情停業】第5波疫情引發食物短缺問題，加上晚市禁堂食，不少市民都為三餐感到頭痛！網上疑似出現傳聞稱百佳超級市場及連鎖火鍋店海底撈將會全線停業的消息，令市民更感擔心而紛紛搶購食物等，情況非常嚴峻。而官方亦火速作出回應，即睇2間被指將停業的店舖最新回應及安排！

網傳百佳/海底撈即將停業 官方作出回應！

（資料圖片）

百佳超級市場表示，近日疑似在網上流傳錄音，指聲稱獲悉百佳內部資訊，全線百佳超級市場分店將會在3月7日起停業，引起不少市民擔憂及引發搶購潮。

而百佳超級市場本日（2月28日）透過官方Facebook發文澄清，所有分店會如常營業，暫未有停業安排，而各分店的最新營業時間可到官方Facebook查詢。

（圖片來源：海底撈）

同時，連鎖火鍋專門店海底撈表示，近日網上疑似流傳有關海底撈全線分店即將關閉營業的消息，而收到大量電話查詢。而海底撈本日（2月28日）同樣透過官方Facebook發文澄清，旗下所有分店均正常營業，並已安排全面清潔及消毒措施。海底撈各分店營業時間亦可到官方Facebook或致電查詢。

百佳Facebook專頁回應原文如下：

【聲明啟事】

百佳發現虛假流言 呼籲顧客提高警覺

近日發現有人於網上流傳錄音聲稱獲悉百佳內部資訊，全線分店將於下星期一(7/3) 停業，令顧客人心惶惶，不知所措。百佳特此澄清，店舖如常營業，各員工亦會盡心為顧客服務，齊心抗疫。

（圖片來源：香港百佳超級市場）

海底撈Facebook專頁回應原文如下：

最近香小撈收到很多顧客打來的電話諮詢，門店是否正常營業。因為網絡上出現了很多關於我們關閉營業的虛假新聞。

在此，香港海底撈聲明：我們所有門店均正常營業，在做好消殺衛生的同時，繼續為各位撈粉提供服務，感謝各位撈粉的支持。