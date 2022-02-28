餐廳停業|連鎖餐廳苦訴慘況 拆解食肆為何寧願停業！開舖蝕多150%

【餐廳停業】第五波疫情持續升溫，越來越多食肆宣布停業！有連鎖餐廳分享經營苦況，指受到疫情影響營業額大跌，繼續經營比停業蝕多150%！店舖又拆解疫情下食肆經營困難的原因。

餐廳停業｜多間食肆無限期停業 連鎖餐廳拆解為何寧願唔開舖

疫情持續擴大，政府早前收緊限聚令至2人並在2月24日起實施「疫苗通行證」，必須接種最少一針才可以進入食肆堂食。在各項防疫措施下，餐飲業生意大受打擊，多間大型連鎖餐廳先後宣布停業，包括牛角餐廳集團、明星海鮮酒家集團等。

平日大排長龍的壽司郎、連鎖快餐店如麥當勞、KFC、大家樂、大快活等亦都縮短部分分店營業時間！多間食肆亦不時傳出有員工確診而要停業進行消毒，令到生意受到影響。

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餐廳停業｜連鎖餐廳苦訴慘況：開舖蝕多150%！

全港多區都有分店的連鎖Cafe「牧羊少年咖啡館 The Alchemist Cafe」，在官方專頁發文講述近期經營苦況，直指生意額比禁令前下跌六成 。

牧羊少年又提到，如果停業全店員工放無薪假的話，只是蝕店舖租金，但要保住同事飯碗繼續營業，就比休業蝕多150%！例如淨蝕租金約$100萬一個月的話，開舖會蝕＄250萬。

餐廳停業｜連鎖餐廳苦訴慘況：人手開支、檢測及消毒費用高昂

近期全港各區確診數字急升，多間食肆都傳出有員工確診，令經營環境更嚴峻。牧羊少年就解釋，若有員工確診，相關同事可以有5分4薪金的有薪病假，同時公司都會安排人手填補空缺，但就會令到這個崗位的人手開支倍增，例如原本人工是$800一日，就增至$1440一日。

再加上許多食肆都要求員工上班前進行快速檢測，並會提供檢測棒備用，又會定期進行室內消毒清潔，所涉及成本不菲。牧羊少年指，目前每月購買快速檢測棒及消毒費用多達約$10萬，但認為未來幾個月仍有上升跡象。

牧羊少年又表示，雖然繼續營業比停業蝕多一倍有多，但考慮到同事仍要維持生計，店舖現時以往年純利支撐營運，但若資金用盡後都仍未放寬防疫措施亦無計可施。

牧羊少年分享經營苦況全文：