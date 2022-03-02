港男超市埋單打尖 收銀員照收錢惹爭議 港女要求在場員工列陣道歉

超市搶購潮仍未平息，有網民分享親身經歷，指日前於超市購物時，目擊一名港男埋單時疑似打尖，而收銀員未有留意照收錢，排在後面的港女見狀即刻大發脾氣，破口大罵港男之餘再砲轟收銀員，更要求在場所有員工列陣道歉！

港男超市埋單打尖 收銀員照收錢惹爭議 港女要求員工當場列陣道歉

有網民於Facebook專頁「西客Hi客之道」投稿分享親身經歷，指日前於某超級市場購物時，目擊一場排隊爭執。有港男無視秩序打尖埋單，直接將多件貨品放上收銀台。收銀員亦未有多加留意照收錢，讓排在後方的港女相當不滿。

（圖片來源：TVB劇照）

港女感到相當不滿，繼而與港男發生口角。港男打尖但心無愧，被港女責備後不甘示弱回應：「人地都肯收，你嘈咩？」。港女見戰鬥力不及港男，惱羞成怒下將砲火蔓延至收銀員，連環砲轟收銀員外，又要求經理出面回應，更要求當場所有員工道歉，最後再抄下收銀員的名稱，聲稱會再進行投訴，才肯離開了事。

（圖片來源：TVB劇照）

網民認為無論對錯，三個打和：「男方嘅回應係收銀都肯收妳嘈咩，唔係直接否認打尖，咁好可能佢真係打尖，只係將個責任推返落收銀度，偷雞成功；收銀冇留意條隊嘅情況，而收左個打尖既人先，收銀並無做好自己既職責；而個女人被打尖後發癲，個人修為低下無教養。」

（圖片來源：Facebook專頁「西店Hi客之道 Hispitality Secret」）

有網民亦為收銀員抱不平：「有時做收銀真係好難做，試過有客打尖我叫佢排隊，打尖個客又會鬧，然後鬧得勁，下個客就會話算啦畀佢先，然後個打尖客就會勁戚咁話你」。亦有任收銀員的網民表示：「個收銀都唔夠醒目，我以前做野嗰度（售票），試過因為客人企得貼太近或者插隊，直頭經理都唔搵，而係打算報警」，指此類型糾紛可要求警方介入調解。