金花清感顆粒/連花清瘟膠囊3款抗疫中藥3大購買方法｜價錢+地址

【連花清瘟膠囊/金花清感顆粒購買方法】新冠病毒疫情失控，全港市民人心惶惶，不少人搶購抗疫中成藥如「金花清感顆粒」、「連花清瘟膠囊」等以緩解病情，相關產品幾乎已經賣斷市。本文將集合3大抗疫中藥購買地點，部份仍然有現貨供應，售價為$48起，大家有需要可以買定「看門口」！

金花清感顆粒/連花清瘟膠囊搶購潮！抗疫中藥購買方法/價錢/地址

新冠病毒疫情持續升溫，醫療系統陷崩潰邊緣。食衞局早前接收由國家捐贈的抗疫中藥予市民應對疫情，當中包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」及「藿香正氣」3款中成藥，均為國家《新型冠狀病毒肺炎診療方案》所推薦，以下為3款抗疫中藥詳情：



1.聚協昌 連花清瘟膠囊

-每盒24顆

-材料：連翹、金銀花、炙麻黃、炒苦杏仁、石膏、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草、廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草等， 主要針對有熱症的病人。

-主治：發熱或高熱、惡寒、肌肉痠痛、鼻塞流涕、咳嗽、頭痛、咽乾咽痛、舌偏紅、苔黃或黃膩等病徵。



2.金花清感顆粒

-每盒6袋，每袋5克

-材料：金銀花、浙貝母、黃芩、牛蒡子、青蒿等，當中的浙貝母，牛蒡子等，都是主要針對有咽喉症狀病人。

-主治：鼻塞、流鼻水、頭痛、發燒、喉嚨痛、咳嗽及肌肉痠痛等病徵。



3.藿香正氣片

-材料：大腹皮、白芷、紫蘇、茯苓、半夏曲、白術、陳皮、厚樸及苦桔梗、藿香、甘草等，主要針對腸胃型的感冒症狀。

-主治：主要是針對感冒症狀比較輕的病人



抗疫中藥購買點【1】北京同仁堂香港

北京同仁堂香港全線門店目前有出售「連花清瘟膠囊」，每盒售價$48，市民可以前往指定北京同仁堂門店購買，目前部份店舖仍然有現貨，每人限購2盒，數量有限，售完即止。此外， 門市推出「藿香正氣片」暫時未有現貨，然而尚有出售相同功效的「藿香正氣水」，不過需留意後者內含酒精，酒駕者需要注意！

抗疫中藥購買點【2】華豐國貨

華豐國貨亦有出售「金花清感顆粒」及「連花清瘟膠囊」，前者每盒售$68，後者每盒則售$48，不過貨量有限，店舖會不時補貨。

華豐國貨 詳情

北角店

地址： 北角英皇道395號 (北角港鐵站B1出口)

筲箕灣店

地址： 筲箕灣道206號 (西灣河港鐵站B出口)



抗疫中藥購買點【3】CRCare 華潤堂

CRCare 華潤堂早前宣布全線分店返貨，出售「連花清瘟膠囊」，每人限購2盒，數量有限，售完即止。此外，華潤堂亦有推出抗疫產品優惠，任選2件8折， 當中包括多款清熱解毒中藥，有需要人士可以前往門店及官網查詢。