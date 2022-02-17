百佳快速測試套裝| 百佳及食材店推快速測試套裝最平$60！買3送1

【百佳快速測試套裝】單日確診數字連日破千，不少商家都推出快速測試套裝。最近，百佳及連鎖食材店都開售快速測試套裝，除了有多款使用方法，更有買3送1優惠，而且特設網上及門市預購服務，不用擔心大排長龍又買唔到了！

百佳/食材店快速測試套裝！買3送1低至$60起 網上/門市可預購

【快速測試套裝】大棧—買3送1、網上/門市預購

（資料圖片）

由即日起，連鎖食材店「大棧」推出「AI-Chek 快速抗原檢測」快速測試套裝網上及門市預購服務，有興趣購買的市民可在官方網上預購，並於2月19日起在各門市取貨，或選擇2月21日起的送貨服務。

（圖片來源：大棧）

「AI-Chek 快速抗原檢測」由三和生物科技推出，準確度高達87.86%，15分鐘就可以知結果，快捷又方便！現時大棧推出抗疫價優惠，只需$80就可以入手一套，買3送1，最平$60/套，數量有限，售完即止！（原價$118/套）

（圖片來源：大棧）

【快速測試套裝】百佳——鼻腔式/口含式

（資料圖片）

由即日起，百住超級市場在全線分店推出「便利析新型冠狀病毒SARS-CoV-2 (COVID-19)抗原檢測試劑盒」，設有2款，分別為咽喉或鼻腔取樣式及口含式，2款均取得歐盟認可，20分鐘內即可知結果。數量有限，售完即止。

（圖片來源：百佳超級市場）

咽喉或鼻腔取樣式（$108）綜合準確度達97.5%，而特異度則達99%。使用方式與一般市面有售的鼻腔式快速測試套裝，及檢測中心的鼻腔式測試分別不大。未能適應鼻腔式測試的朋友可選口含式快速測試套裝（$118），綜合準確度達95.8%，而特異度亦達99%。

百住 便利析新型冠狀病毒SARS-CoV-2 (COVID-19)抗原檢測試劑盒

價錢：鼻腔式$108；口合式$118

開售日期：即日起全線門市有售



大棧 AI-Chek 快速抗原檢測 快速測試套裝

價錢：預購價$80（正價$118）

優惠：貫3送1

開售日期：即日起門市及網上接受預購

取貨方式：2月19日起門市取貨/2月21日起送貨服務

