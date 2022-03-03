【抗疫包】楚撚記大排檔免費派食材包！因應疫情停業的人氣大排檔餐廳楚撚記宣布，將於指定時間，在港九新界各分店向街坊免費派發「楚撚招牌小菜食材包」，食材包有派發新鮮食材及肉類存貨，有需要的大家留意喇！

楚撚記免費派食材包 3大分店免費派發新鮮食材/肉類｜附日期/地址

（FB @ 楚撚記大排檔 Chorland）

人氣大排檔餐廳楚撚記早前宣布因疫情嚴峻以及經營環境困難，全線港九新界分店由即日起開始停業至另行通知。最近於Faceboook專頁宣布向街坊免費派發「楚撚招牌小菜食材包」，派發新鮮食材及肉類存貨，有需要的大家留意喇！

（FB @ 楚撚記大排檔 Chorland）

楚撚記指最近超市、街市食糧經常「清零」，買餸都有難度，決定即日下午3時起於旗下土瓜灣、荃灣及西環分店免費派發「楚撚招牌小菜食材包」，整理及派發各分店現存的新鮮食材及肉類存貨，每包食材更約可煮到兩個餸，未能採購到食材的有需要人士可以留意！

（FB @ 楚撚記大排檔 Chorland）

派發時間：下午3時正

派發地點：楚撚記各分店

分店地址：土瓜灣店：馬頭圍道187號地下2,4號舖（鴻光街3號地下, 哥登堡餐廳對面馬路）

荃灣店：荃灣川龍街118號百悅坊地下及1樓

西環: 皇后大道西554-560號日富里地下1號舖（火鍋撚轉彎，入口位於日富里）

備註：數量有限，派完即止

