疫情停業｜36大停業餐廳　稻香/牛角/牛涮鍋/楚撚記/茶樓

【疫情停業】食肆停業一覽！因疫情嚴峻，多間食肆決定暫停營業，包括牛角、牛涮鍋、人氣拉麵、冰室、雞煲店、The Cheese Cake Factory、明星酒鮮酒家12間分店，米芝蓮三星飯店、各區多間酒樓及茶餐廳等；中環大館亦由上周起停業，期間館內所有食肆都一併休業。

【持續更新】（2022年3月2日更新）

（資料圖片）

疫情停業｜各大停業餐廳一覽

第5波疫情仍未見頂，政府日前收緊限聚令，由4人變成2人，本月24日起進入所有食肆亦需要有「疫苗通行證」。疫情下多間餐廳生意大受打擊，亦有不少食肆為顧及員工及客人安全決定暫時停業，即看各大停業餐廳名單：

疫情停業｜各大停業餐廳 1.楚撚記大排檔

楚撚記大排檔最近宣布因疫情嚴峻以及經營環境困難，旗下荃灣分店由即日起開始停業至另行通知，隨後亦再宣布全線分店包括土瓜灣及西環分店將於3月2日開始暫停營業至另行通知。

（FB @ 楚撚記大排檔 Chorland）

疫情停業｜各大停業餐廳 2. 大尾篤麥師傅燒烤場

已有30年歷史的大尾篤麥師傅燒烤場宣布，因為由於本港疫情持續惡化燒烤場，於2月28日起開始停營業， 重啟時間將會另行通知。

（FB @ 大尾篤麥師傅燒烤場）

疫情停業｜各大停業餐廳 3.稻香集團

稻香集團宣布，因應2019冠狀病毒疫情最新情況，為保障顧客和員工健康及安全，稻香集團全線分店，由2022年3月1日起暫時停業，直至疫情緩和。稻香集團旗下12個品牌包括稻香、稻香茶居、稻香超級漁港、客家好棧、迎囍、潮樓‧潮館、鍾菜‧鍾廚、迎‧潮、稻坊、囍迎皇宮、稻‧小廚及鐘菜館都會暫停營業。

稻香集團全線分店（泰昌餅家除外）

停業日期：2022年3月1日起



疫情停業｜各大停業餐廳 4. 鮮芋仙 5間分店不設堂食

連鎖台式甜品店鮮芋仙早前有部分分店一度停業，因應疫情嚴峻，由2月底起馬鞍山新港城中心店、大埔超級城分店、深水埗V Walk店、坑口東港城店、黃埔天地店都只提供外賣自取和外送服務，不設堂食直至另行通知。

圖片來源：鮮芋仙

鮮芋仙（部分分店不設堂食）

馬鞍山新港城中心店

地址：馬鞍山新港城中心(第四期)2樓2332-33號舖



大埔超級城分店

地址：大埔超級城C區549-550地舖



深水埗V Walk店

地址：深水埗深旺道二十八號V Walk L2-16



坑口東港城店

地址：將軍澳坑口重華路8號東港城1樓128A號舖



黃埔天地店

地址：紅磡黃埔天地美食坊(第八期)地下1號舖



疫情停業｜各大停業餐廳 5. The Matcha Tokyo

來自東京表參道的抹茶名店The Matcha Tokyo，以抹茶雪糕及飲品大受歡迎，開業僅一個多月就宣布因為疫情影響由2月28日起休業至另行通知。

The Match Tokyo

停業日期：2022年2月28日起

地址：銅鑼灣勿地臣街8號地下



疫情停業｜各大停業餐廳 6.老馮茶居

人氣茶樓老馮茶居宣布，由於疫情迅速擴散，為保障員工安全及避免在外增加感染風險，由2月27日起大埔店、元朗店及荃灣店都暫停營業，預料停業15日，視乎疫情情況再決定是否重開。3月份的團購及網購點心同樣暫停，將會安排退款予所有已付款的客人。

老馮茶居

停業日期：2022年2月27日起

地址：

元朗大棠路66號

大埔安慈路1號海寶花園14號地舖

荃灣眾安街68號荃灣千色匯ll期地下G30-G33號舖



疫情停業｜各大停業餐廳 7. 牛角

牛角全線22間分店（包括牛角Buffet）將於2月尾起因疫情嚴峻而暫停營業，營業時間及詳情可參考相關報道。

相關報道：牛角宣布停業！營業時間及詳情

（圖片來源：牛角）

疫情停業｜各大停業餐廳 8. 牛角次男坊

牛角次男坊將於2月尾起暫停營業，營業時間及詳情可參考相關報道。

相關報道：牛角次男坊宣布停業！營業時間及詳情

（圖片來源：牛角次男坊）

疫情停業｜各大停業餐廳 9. 溫野菜

日式火鍋店溫野菜將於2月尾起暫停營業，營業時間及詳情可參考相關報道。

相關報道：溫野菜宣布停業！營業時間及詳情

（圖片來源：溫野菜）

疫情停業｜各大停業餐廳 10. 牛涮鍋

火鍋店牛涮鍋全線7間分店全都將於2月尾起暫停營業，營業時間及詳情可參考相關報道。

相關報道：牛涮鍋宣布停業！營業時間及詳情

（圖片來源：牛涮鍋）

疫情停業｜各大停業餐廳 11. 柳氏家

韓國菜柳氏家贏將於2月尾起暫停營業，營業時間及詳情可參考相關報道。

相關報道：柳氏家宣布停業！營業時間及詳情

（圖片來源：柳氏家）

疫情停業｜各大停業餐廳 12. 和平飯店

3間分店中菜館和平飯店將於2月尾起暫停營業，營業時間及詳情可參考相關報道。

相關報道：和平飯店宣布停業！營業時間及詳情

（圖片來源：和平飯店）

疫情停業｜各大停業餐廳 13. 永華日常

茶餐廳永華日常設2間分店，全都將於2月尾起暫停營業，營業時間及詳情可參考相關報道。

相關報道：永華日常宣布停業！營業時間及詳情

（圖片來源：永華日常）

疫情停業｜各大停業餐廳 14.麺処一家

不少拉麵迷大為讚賞、主打豚骨醬油魚介湯底的尖沙咀人氣拉麵店「麺処一家」，於2月25日傍晚在Facebook官方專頁宣布暫停營業至另行通知，不少網民感到突然，並表示「頂住啊！」、「等你重開」。

麺処一家

停業日期：2022年2月26日起

地址：尖沙咀厚福街11號地舖



疫情停業｜各大停業餐廳 15. 民聲冰室

以巨型咸蛋肉餅山聞名的大坑老字號冰室民聲冰室，宣布由2月24日起，即疫苗通行證正式實施當日暫停營業至另行通知。消息傳出後許多網民都表示傷心，民聲及後再補充指，現時有許多相關規定仍未執行，所以無法營業，當重開時會馬上公布。

民聲冰室

停業日期：2022年2月24日起

地址：大坑浣紗街16號



疫情停業｜各大停業餐廳 16. 陸陸雞煲火鍋 66 HOT POT

位於旺角的熱門雞煲火鍋店陸陸雞煲火鍋 66 HOT POT，在疫情下曾推出超抵食的外賣$0雞優惠，更可以網上訂購送貨至全港大部分地區。陸陸雞煲火鍋日前宣布由周日（20日）起暫停營業，外賣及自取服務都一併暫停至另行通知。

陸陸雞煲火鍋 66 HOT POT

停業日期：2022年2月20日起

地址：旺角白布街16號地下



疫情停業｜各大停業餐廳 17. The Cheesecake Factory

美國著名甜品連鎖店The Cheesecake Factory（芝樂坊餐廳）位於尖沙咀的分店亦都宣布停業！海港城早前傳出多間店舖都有員工確診，雖然未有涉及The Cheesecake Factory，但為保障顧客及員工健康和安全，全店都已徹底消毒。The Cheesecake Factory亦由2月21日起暫停營業至另行通知。

The Cheesecake Factory（芝樂坊餐廳）

停業日期：2022年2月21日起

地址：尖沙咀廣東道25號海港城港威商場G102號舖



疫情停業｜各大停業餐廳 18. 大館所有食肆

大館宣布由2月15日起暫停開放，期間館內所有商店及食肆停業，包括泰菜Aaharn、新式中菜The Chinese Library、中西Fusion餐廳Madame Fu、法式咖啡店Café Claudel、茶藝館樂茶軒、英倫餐廳Statement、以及甜品店Phoenix Sweets都會暫停營業。如果已預約用餐的話，記得留意！

圖片來源：旅遊發展局

大館（包括館內所有食肆及商店）

停業日期：2022年2月15日至23日

地址：中環荷李活道10號



疫情停業｜各大停業餐廳 19. 富臨飯店 阿一鮑魚

米芝蓮三星酒樓富臨飯店，以老闆楊貫一的招牌菜阿一鮑魚而為人熟悉，店舖亦因為疫情由即日起休業，並表示會在店內進行深層消毒和清潔。

圖片來源：富臨飯店 阿一鮑魚

富臨飯店 阿一鮑魚

停業日期：2022年2月15日起

地址﹕銅鑼灣告士打道255-257號



疫情停業｜各大停業餐廳 20. 北角鳳城酒家

由順德名廚馮滿創立，主打多款手工和傳統粵菜的北角鳳城酒家，以鳳城粉果、灌湯餃、西米焗布甸等點心聞名，酒樓日前宣布停業至另行通知。

（示意圖，資料圖片）

鳳城酒家

停業日期：2022年2月14日起

地址﹕北角渣華道62至68號



疫情停業｜各大停業餐廳一覽 21. 明星海鮮酒家12間分店

明星海鮮酒家集團旗下分店遍布港九新界，包括明星海鮮酒家，明星海鮮燒鵝專門店、明星金閣和明星皇宮。今次因為疫情升溫，只剩下位於深水埗及筲箕灣的明星金閣繼續營業。

明星海鮮酒家集團

全線分店停業（深水埗及筲箕灣分店除外）



停業日期：2022年2月11日起



營業分店

深水埗店地址：九龍深水埗大埔道168-178A地下及2樓

筲箕灣地址：香港筲箕灣道333號H21商埸一樓



疫情停業｜各大停業餐廳 22. 陸羽茶室

除了明星酒家，多間著名酒樓都先後宣布暫停營業，包括中環老字號陸羽茶室，將會由2月12日起停業至疫情緩和後才重開。

（資料圖片）

陸羽茶室

停業日期：2022年2月12日起

地址：中環士丹利街24-26號



疫情停業｜各大停業餐廳 23. 倫敦大酒樓

至於旺角倫敦大酒樓亦停業至本月24日，酒樓早前表示疫情顧客不敢來光顧，生意只有疫情前的5%。

（資料圖片）

倫敦大酒樓

停業日期：2022年2月12至24日

地址：旺角彌敦道612-618號好望角大廈



疫情停業｜各大停業餐廳 24. 富東閣海鮮酒家

以抵食又足料片皮鴨受到沙田街坊喜愛的富東閣海鮮酒家，宣布由2月11日起停業，目標在3月21日重開。

（圖片來源：富東閣）

富東閣海鮮酒家

停業日期：2022年2月11日起

地址：沙田瀝源街6號瀝源廣場1樓5號舖



疫情停業｜各大停業餐廳 25. 新嘉美茶餐廳

位於灣仔的新嘉美茶餐廳，以多款鑊氣小炒及抵食下午茶聞名，餐廳曾表示疫情下生意大跌五成，日前更宣布暫停營業至另行通知。

新嘉美茶餐廳

停業日期：2022年2月14日起

地址：灣仔摩利臣山道26號地下



疫情停業｜各大停業餐廳 26. 澳洲牛奶公司

位處佐敦的人氣茶餐廳澳洲牛奶公司，早前因為疫情決定在1月25日提早收爐，原訂2月13日重開。但澳牛早前再宣布，將會延長停業至另行通知，想食就要再等等！

圖片來源：澳洲牛奶公司

澳洲牛奶公司

停業日期：即日起延長停業至另行通知

地址：佐敦白加士街47號



疫情停業｜各大停業餐廳 27.綠林甜品

位於深水埗的老字號綠林甜品主打以傳統方式製作港式甜品，包括招牌栗子粒露等，亦有不少新式甜品供應。店家宣佈，由2月28日起開始將會暫停營業，直至疫情好轉再作另行通知。

綠林甜品

停業日期：即日起停業至另行通知

地址：深水埗元洲街77號



疫情停業｜各大停業餐廳 28.蛇王協

兩代傳承，現時由女蛇王主理的蛇羹老字號蛇王協主打傳統蛇羹以及新式急凍蛇羹等。日前蛇王協宣佈，基於區內疫情嚴峻，將會由3月1日起停業10日，如有需要會決定是否需要延長停業日期。

蛇王協

停業日期：3月1日至3月10日

地址：深水埗鴨寮街170號



疫情停業｜各大停業餐廳 29. No Money So Lonely

主打西餐的No Money So Lonely在疫情期間曾多次派飯到慈善團體，亦為有需要人士提供免費飯盒。No Money So Lonely宣佈由於最近疫情影響嚴重，將由3月7日起暫停營業直至另行通知。

No Money So Lonely

停業日期：3月7日至另行通知

地址：彌敦道700號406-408號鋪



疫情停業｜各大停業餐廳 30. 串噹噹

紅磡人氣串燒專門店串噹噹宣佈，由3月1日起將會暫停營業至另行通知。

串噹噹

停業日期：3月1日至另行通知

地址：紅磡蕪湖街78號A地舖



疫情停業｜各大停業餐廳 31. 濃姐石磨腸粉

主打懷舊石磨腸粉的濃姐石磨腸粉宣佈，由於疫情持續，由2月28日起暫停營業至另行通知。

濃姐石磨腸粉

停業日期：2月28日至另行通知

地址：佐敦上海62號AVA62 地下5號



疫情停業｜各大停業餐廳 31.神樂

主打日式料理及Omakase的神樂宣佈，由3月1日起至3月31日暫停營業，同時將會以電話聯絡已訂座的客人再作安排。

神樂

停業日期：3月1日至3月31日

地址：尖沙咀金馬倫道國鈀大廈地下



疫情停業｜各大停業餐廳 32.鼎泰豐

上海菜及小籠包專門店鼎泰豐宣佈，由3月1日至3月10日暫停營業，並會檢討需否延長停業時間。

鼎泰豐

停業日期：3月1日至3月10日

地址：

尖沙咀廣東道30號新港中心3樓306舖

尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期食四方4樓407號舖

銅鑼灣怡和街68號地下3-11舖

沙田新城市廣場1期1樓166舖

屯門鄉事會路83號V City商場MTR層M37&M38號舖



疫情停業｜各大停業餐廳 33. Mamaday

共有3間分店的人氣Cafe Mamaday宣佈，尖沙咀分店將會由3月1日至3月8日暫停營業，而佐敦及銅鑼灣分店則會繼續營業。

Mamaday尖沙咀店

停業日期：3月1日至3月8日

地址：尖沙咀加連威老道29號信基商業中心2樓



疫情停業｜各大停業餐廳 34. 大圍小館

主打粵菜、懷舊菜、自家製點心、自家明爐燒味、魚池海鮮等的大圍小館宣佈，由3月1日起至3月7日暫停營業，預定在3月8日起重新營業。

大圍小館

停業日期：3月1日至3月7日

地址：大圍積福街92號



疫情停業｜各大停業餐廳 35.Da BINO 大邊爐

Da BINO 大邊爐以新鮮直送食材及自家製邊爐料深受區內街坊歡迎，日前店家宣佈由2月24日起至4月20日起暫停營業。

Da BINO 大邊爐

停業日期：2月24日至4月20日

地址：九龍城城南道10號1樓



疫情停業｜各大停業餐廳 36.Chillax

以型格工業風路線打響招牌的Cafe Chillax不時會舉行派咖啡活動，日前宣佈由3月1日起至4月20日暫停營業。

Chillax

停業日期：3月1日至4月20日

地址：銅鑼灣禮頓道97號Shop D, No. 95

