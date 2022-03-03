公海遊｜星夢郵輪清盤！世界夢號停運 旅客申請退款方式一覽

【郵輪公海遊】星夢郵輪旗下的世界夢號宣布停運！星夢郵輪與母公司雲頂香港先後申請清盤，面臨財政困難下，旗下郵輪世界夢號亦由昨日（2日）起停運！已經預訂航程的旅客可以向星夢郵輪申請退款，即看申請退款詳情！

公海遊│星夢郵輪宣布世界夢號停運！旅客申請退款方式一覽

郵輪「公海遊」因為疫情升溫而被逼叫停，星夢郵輪及其母公司雲頂香港早前因財政困難而申請清盤。雲頂香港日前發公告指，自今年1月20日臨時清盤人獲任命以來，一直在尋求可行的補救計畫，促進包括星夢郵輪在內的集團重組。

目前集團與各債權人仍在進行談判，並取得的部分緊急資金，讓旗下郵輪「世界夢號」在臨時清盤人接到任命以來完成16個航程。

雲頂香港稱因疫情影響缺少可持續的經營收入，加上巨大的債權人壓力對郵輪運營構成威脅，已經無法再投入所需的財務資源以繼續運營世界夢號。

集團宣布，世界夢號完成3月2日航行後，就會停止營運。目前正在評估世界夢號停運的影響，尤其是向已付款客人退款的能力。

所有已經預訂航程並支付按金的客人，可以將退款申請連同預訂確認、付款記錄提交至臨時清盤人的電子郵件。

世界夢號行程 申請退款方式：

提交1)退款申請、2)預訂確認、3)付款記錄至下列電郵：

ProjectGenting@alvarezandmarsal.com



熱線查詢（星期一至五，09:00-18:00）

雲尊會會員：2110 3838

電郵: mccenq@resortsworldatsea.com



雲頂郵輪客戶務熱線：2317 7711

電郵: reservations.cn@gentingcruiselines.com



聯席臨時清盤人：5262 6355 / 5372 1126

電郵: ProjectGenting@alvarezandmarsal.com

