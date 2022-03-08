Melody期間限定店登陸沙田！Melody精品優惠低至半價+換限定禮物

【Sanrio期間限定店】Sanrio全新My Melody期間限定店登陸沙田！Sanrio超人氣角色My Melody今次換上士多啤梨甜點造型登場，帶來多款系列周邊產品以及精品優惠，最平低至半價就可以入手！完成指定任務更會送My Melody禮物，各位My Melody粉絲不容錯過！

（圖片來源：Sanrio）

Sanrio全新My Melody期間限定店登陸沙田！踏入初春，Sanrio全新期間限定店會以超人氣角色My Melody為主角，換上一身粉色系甜美造型與粉絲見面，營業日期由即日起至3月17日，各位Fans要把握機會去朝聖喇！

今次期間限定店主題是甜點，My Melody會化身成多個甜點造型可愛登場，包括蛋糕公主造型、融化朱古力造型、士多啤梨造型等，還有多款周邊商品，包括毛公仔及化妝袋等，Fans必收藏！

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除此之外，期間限定店更會帶來My Melody系列精品優惠，低至半價起發售！優惠系列包括「Outdoor露營野餐用品系列」以及「My Melody精選優惠精品系列」，露營帳篷、戶外摺疊椅、化妝袋、小物收納袋、Totebag等都有折扣！

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期間限定店開張期間，只要讚好及分享Sanrio Gift Gate官方Facebook專頁，即可免費獲贈My Melody多用途卡一張，數量有限，送完即止。

（圖片來源：Sanrio）

My Melody 期間限定店

地址：沙田正街2號新城市廣場3期1樓

推廣日期：2022年3月4至3月17日

營業時間：11:00-20:00

