Daiso好物6大推薦！木村拓哉也入手　$12店溏心蛋神器/重用廚房紙

【Daiso好物推薦】近年香港的$12店愈開愈多，就算未幫襯過都一定有行過，可以說是無人不識。不過，日本男神木村拓哉可能是個例外。事關他早前在電視節目《木村さ～～ん》中自爆從來未行過日本100円店，更在節目中大膽獻出自己的第一次！為了隆重其事，節目組特別請來日本DAISO分店店長為他帶隊「出巡」，木村一入門口已經發出陣陣驚訝聲：「真係全部都100円？認真咩？」、「真係咩都有得賣喎！」

（圖片來源：GYAO! オフィシャル@YouTube）

木村一邊聽店長介紹熱賣好物，再三確認過價錢，便毫不猶豫地將貨品一件件放入購物籃，又不禁感嘆：「真係不知不覺就會買咗咁多！」想知木村大神究竟買了些甚麼，即睇下文介紹！

（圖片來源：GYAO! オフィシャル@YouTube）

Daiso好物推薦【1】溏心蛋神器

在家中自製溏心蛋，多數人會用密實袋或者食物盒醃漬時，但總是不能確保整隻蛋都完全浸漬在調味料中？這款溏心蛋製作器的用法很簡單，只要將烚好的雞蛋放入容器，倒入調味料，蓋好固定用的蓋子，放進雪櫃冷凍約一小時，一次可以製作出4隻完美溏心蛋！商品推出時曾經創下即日沽清的紀錄，在香港$12店都有得賣，而且同樣經常沽清，是世界級人氣商品之一！

聽店長介紹時，木村雖然疑惑「大家真係食咁多隻溏心蛋？」但是他經過精密計算，考慮到一家四口每人一次食一隻，最後決定入手2個溏心蛋神器！

Daiso好物推薦【2】可重用廚房紙

普通廚房紙容易一抹就爛，用一次就要扔掉，難免會造成浪費。這款可重用廚房紙，吸水後不易變得溶爛，擰乾水份後又可以再用，可以重複清洗3至4次，不少日本媽媽都會用來打掃廚房、洗完碗抹乾碗碟或烹調時印乾食物的水份等。木村對這款廚房紙相當感興趣，一口氣買了三卷！

（圖片來源：ダイソーネットストア）

Daiso好物推薦【3】矽膠保存袋

這款矽膠保存袋可以用作儲存食物，例如水果、蔬菜、更可以直接放入微波爐使用，減少用膠袋或者即棄食物盒，避免造成浪費。這款商品價錢根據容量劃分，容量最少的售價為200円。於是，好奇的木村又問：「明明係100円店但係賣200円？」店長則笑稱：「最近的確有定價較高的商品呢」

中場休息時，木村看見自己的購物籃已經半滿，不知不覺就埋單經要過千日圓：「不得了，聽著（店長）推介就全部都買了」然後，他路經其中一個貨架時就不自覺地停下腳步，似乎看中了合心意的好物！

DAISO好物推介【4】鋁質衣架

木村感興趣的就是這款輕巧方便，有多種貼心功能，不同衣物有專屬設計，例如讓恤衫不易鬆脫的衣架、兒童衣物專用衣架等。一組有三個，也只售100円，經過一輪深思熟慮後決定大手購入五個！

Daiso好物推薦【5】多用途小砧板

這款砧板兩側加高設計可以擋住切好的食材，例如蔥粒、蔬果薄片等，令食材不易掉出砧板外面；其中一側特別設有空隙位，用來隔走食材的水分，非常貼心。而且，尺寸只有一般砧板約一半大小，因此也被日本主婦封為「史上最慳位的砧板」，另附有掛牆式設計，收納超方便！

不過木村就覺得砧板太細，比較適合戶外煮食時使用，忍手無買到！

（圖片來源：ダイソーネットストア）

Daiso好物推薦【6】矽膠筷子

木村似乎相當欣賞這款多功能煮食筷子的設計，矽膠質地可以輕鬆夾起不同食材，包括麵類和較細的豆類等，更可以用來試味，開玩笑地說：「拎米芝蓮三星就靠佢！」

完成首次DAISO初體驗的木村拓哉，探索過未知的新世界後，最後當然是滿載而歸！