Sanrio網店激減低至半價！布甸狗/Melody/玉桂狗精品最平$5.9起

【Sanrio】Sanrio Gift Gate香港官方網店大減價，大量精品低至半價優惠發售，包括Kuromi、My Melody、玉桂狗、布甸狗等人氣角色毛公仔、卡套、濕紙巾、頭飾等，最平$5.9起就可以入手！即睇下文了解精選特價精品和詳情！

（圖片來源：Sanrio）

由即日起，Sanrio Gift Gate官方網店進行大減價！今次「Sanrio Gift Gate Online Shop Outlet」全場低至半價，Hello Kitty、My Melody、Kuromi、布甸狗、PC狗、玉桂狗等多個人氣角色精品都有減價，最平$5.9就可以入手卡片套、雨傘、髮飾、公仔等精品！特賣場活動暫未設有結束日期，不過數量有限，售完即止，想掃貨就要把握機會了！

（圖片來源：Sanrio）

Sanrio人氣角色深受歡迎，多款得意毛公仔都有減價，而且非常多選擇，包括不同大小尺寸毛公仔、換裝公仔、鎖匙扣公仔等，Fans必買！

髮飾方面，除了有毛絨髮圈，更有可愛套裝髮夾等。另外，隨身鏡、梳鏡套裝等都有平，讓大家可以在Sanrio角色陪伴下扮靚！

除此之外，多款衣物、日用品、收納用品、防疫用品等，最平$5.9起就可以入手！即睇更多精選貨品及價錢！👇👇👇

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Sanrio Gift Gate Online Shop Outlet

推廣日期：由即日起至另行通知

推廣地點：Sanrio Gift Gate官網

