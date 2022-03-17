【蛋撻雪糕】全新港式蛋撻雪糕登場，身為蛋撻及雪糕關注組的成員有口福喇！最近有連鎖超市推出全新港式蛋撻雪糕，造型神還原蛋撻，記者親身為大家試食全新港式蛋撻雪糕，即看記者食評及售價詳情！

蛋撻雪糕全新登場！記者實試焦糖燉蛋味 神還原曲奇撻皮造型

（文紀喬攝）

最近惠康超市推出全新港式蛋撻雪糕，雪糕的造型十足十神還原港式蛋撻，而口味則是焦糖燉蛋味。消息一出，引起Facebook群組「蛋撻關注組」網民熱烈討論，有同時熱愛蛋撻及雪糕的網民表示期待，認為值得一試！記者親身為大家試食全新港式蛋撻雪糕，看看味道是否能還原港式蛋撻！

（文紀喬攝）

一盒兩件的蛋撻雪糕使用獨立包裝，比較衛生，包裝則採用懷舊設計，十分有心思！記者作為牛油曲奇蛋撻擁躉，一知道蛋撻雪糕是曲奇皮已經感到期待，蛋撻雪糕與港式蛋撻一樣都有牛油曲奇皮包著燉蛋，神還原蛋撻造型，外形超趣致！

（文紀喬攝）

蛋撻雪糕剛入口便爆發出濃郁焦糖燉蛋味道，雪糕口感比較軟糯，充滿焦糖味道，不過記者就認為焦糖味道較重，而且比較甜膩，應該會比較適合嗜甜的大家。

至於牛油曲奇餅底味道充滿牛油香味，與在茶餐廳食到的味道相似，不過餅底比較腍身，沒有餅底酥脆口感，記者認為可能是雪藏時間久所致。

記者本身不算太嗜甜，食後認為整體味道偏甜，雖然覺得食後未必會回購，不過對於蛋撻粉絲而言，絕對是一款值得一試的新品，保證無後悔！

全新港式蛋撻雪糕已於惠康超市門市發售，一盒兩個售$49，喜歡蛋撻及雪糕或有興趣一嚐的大家可以留意喇！

（文紀喬攝）

全新港式蛋撻雪糕

售價：$49

購買地點：惠康門市

