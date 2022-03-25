沒錢與女兒同吃生日飯 泰國爸爸捱餓站門外 老闆娘請客送窩心驚喜

小時候往往期待生日可以有一頓豐盛的生日大餐，最近一位泰國餐廳老闆娘，在網上分享一段感人故事。有一對父女前往餐廳慶祝生日，然而員工卻只見女兒獨自進入餐廳，原來是這位爸爸身上全副身家不足以支付兩人飯錢，但為了女兒可以好好過生日，選擇忍餓獨自在門外等待。為了讓父女二人可以齊齊慶祝生日，老闆娘的善心舉動令員工感動落淚，更讓20萬網民直呼暖心又有愛！

（圖片來源：《爸爸的便當是世界第一》劇照）

女兒生日沒錢一同吃飯慶祝 窮爸爸門外捱餓等候

人人都希望生日過得開心，而為人父母則希望子女可以得到最好。最近，泰國一位火鍋店老闆娘在網上分享一則在餐廳發生感人小故事，讓20萬網民直呼超暖心！

事源於某天，餐廳門外來了一對父女，原來是一位爸爸打算年幼的女兒Bella慶祝生日。不過讓人感到奇怪的是，爸爸一度叫女兒獨自進入餐廳，似乎沒有打算一同入內用餐。原來，這位爸爸沒有足夠的金錢支付二人份的用餐費用，於是決定讓Bella一個人去吃火鍋，自己則在門外守候：「妳自己去吃吧，我在門外等你。」

（圖片來源：FB@Panumas B. Sroitong）

然而，年幼的Bella非常懂事，拒絕爸爸提出的提議，堅持要與爸爸一起吃生日飯。父女兩人在餐廳門外討論了一會兒，本來打算就此離開，但二人的對話恰巧被餐廳員工聽到，員工於是向老闆娘轉述事件。老闆娘得悉此事後，立刻跑出餐廳，阻止正要離開的父女。

老闆娘暖心舉動助父女圓夢 員工感動落淚

老闆娘攔下這對父女後，邀請他們一起進入火鍋店，並決定免費請他們吃飯。父女兩人在老闆娘和員工的熱心幫助下，終於能夠圓滿地吃上最好的生日飯。老闆娘更自掏腰包，拜託員工到附近購買生日蛋糕，作為送給Bella的驚喜生日禮物！

當員工為Bella和爸爸送上蛋糕，並點上蠟燭讓Bella許願時，Bella和爸爸開心得「見牙唔見眼」，爸爸更一度感動得灑下男兒淚：「如果Bella的媽媽仍在生，可以一起過生日就好了。」Bella的笑容與爸爸的真摰感情令一眾餐廳員工不禁鼻酸落淚，餐廳內瀰漫著一股感動的氛圍。用餐後，Bella和爸爸都非常感激老闆娘和員工為他們所做的一切，各人更相擁而笑。

20萬網民直呼暖心

老闆娘事後在網上分享這件小故事，當地有傳媒訪問老闆娘，她表示：「我相信這位爸爸一定很愛Bella，才會選擇獨自在門外忍餓，也要讓Bella吃生日飯。」事件公開後，超過20萬網民在老闆娘的貼文下留言支持：「不知不覺地看哭了！」、「社會因為有像你善心的人而變得更可愛」、「Bella一定會很高興」、「這對Bella來說一定是最難忘的生日」。

其中，更有不少熱心網民留言祝Bella生日快樂，並願意為這對父女送上一點援助心意。不過，Bella和爸爸則透過老闆娘的社交平台感謝所有熱心人士，同時婉拒所有捐助和探訪報導，希望可以讓Bella普通愉快地成長。

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