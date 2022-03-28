新蒲崗美食｜手工蛋糕店熱賣古法9層拿破崙！必試戚風蛋糕/蝴蝶酥

【新蒲崗美食】新蒲崗一間手工傳統蛋糕店，主打招牌手工製古法拿破崙，不但用料十足，足足有成9層，有網民大讚無論是即時食，抑或是放幾日都可以保持鬆脆，一出爐就會被搶購一空！店內另有多款傳統手製糕點，如戚風蛋糕、蝴蝶酥、荷蘭撻等，喜歡甜食的朋友可以一試，即睇地址和必食推介！

（圖片授權：IG@_bigfoodbaby）

位於新蒲崗的「常溫」開業至今已有3年多，是區內口碑極好的手工蛋糕店，最出名的要數店內的傳統手製古法拿破崙！小店產品堅持全手工製作，主打無添加港式及西式糕點，每日新鮮出爐，經常在出爐不久後就會售完，人氣超旺！

小店招牌港式古法拿破崙在酥皮、忌廉和蛋白餅外，又加入蛋糕和合桃，製作工序繁複，一件足足有9層，非常足料！拿破崙酥皮更是每日新鮮製作，香脆而富牛油香，配上蛋糕及粒粒合桃果仁，口感豐富。

小店的港式古法拿破崙分為件裝（$27/件）、半條12厘米裝（$124）、原條20厘米裝（$206），無論是想即時享用抑或與朋友分享都有選擇，有網民更大讚放在家中數日後享用依然鬆脆！半條裝大約可以切成5件，原條裝則可切成9至12件，比單買件裝更抵食！

小店亦有供應其他港式及西式點糕，其中以各款口味的戚風蛋糕（件裝$13/件、原個$80/個）最受歡迎，包括香草味、伯爵茶味、開心果味、班蘭味等，同樣是全手工製作，蛋糕鬆軟有彈性，蛋香味濃郁，加上賣相工整，誠意滿分！

其他糕點及點心款式包括蝴蝶酥（$80/包）、法式杏仁條（$55/罐）、荷蘭撻（$20）、巴馬臣芝士杏仁曲奇（$55/盒）、黑加倫子夏威夷果仁曲奇（$55/盒）、伯爵茶曲奇（$55/盒）、米粉巧克力曲奇（$55/盒）、伯爵茶瑪德蓮（$16）、開心果金磚（$15）等。款式數量有限，每日售完即止。

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常溫So Warm

地址：新蒲崗大有街33A號佳力工業大廈地舖

營業時間：10:30-19:00

預訂電話 : 9325 7882

