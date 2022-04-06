豐澤消費券優惠｜豐澤優惠22折起！1折起買iPhone/Dyson/Switch

【豐澤消費券優惠】豐澤消費券優惠推出過千件電器及電子用品低至22折！首輪消費券將於4月7日出爐，豐澤宣布推出5大電器消費券優惠，超過1,000件精選產品低至22折發售，更可以用1折超抵價快閃搶購多款人氣產品，包括iPhone 13 Pro、AirPods、Dyson、任天堂Switch等！豐澤門市及網店更會向會員派發電子現金券，價值高達$1,600，想入手新電器的朋友記得留意！

（圖片來源：豐澤）

豐澤消費券優惠【1】限時搶購1折精選產品

由4月7日起，豐澤網店將會推出快閃搶購優惠，1折買到21款精選人氣產品，其中iPhone 13 Pro只售$849、任天堂Switch只售$268！其他人氣產品包括AirPods、Marshell喇叭、BOSCH吸塵機及Nespresso咖啡機等。

每件1折產品購買名額共3名，以抽籤形式進行。抽籤登記只限於豐澤App進行，產品登記每三天更新一次。每次首日登記由早上10時開始至第三日晚上11時59分。成功中籤將以電郵及SMS形式通知；非中籤亦會收到電郵通知。

豐澤消費券優惠【2】過千件精選產品低至22折

豐澤網店及門市有過千件精選產品，將會以低至22折發售！當中包括DYSON三合一空氣清新機、惠而浦洗衣機、TOSHIBA雪櫃、LG及SAMSUNG電視機等，

豐澤消費券優惠【3】SONY/Dyson/SAMSUNG限時優惠

豐澤網店連續3星期推出指定品牌限時優惠，包括SONY、SAMSUNG、Dyson等人氣產品，低至47折發售！

（圖片來源：豐澤網頁截圖）

豐澤消費優惠【4】電子優惠券高達$1,600

豐澤網店及門市推出多款電子優惠券，總值高達$1,600！易賞錢會員可以在豐澤App內領取電子優惠券，凡購買不同類型的貨品滿指定金額，即可額外再減！數量有限，搶完即止，詳情可於豐澤官網查詢！

（圖片來源：豐澤網頁截圖）

豐澤消費優惠【5】居家抗疫優惠低至34折

由4月7日至4月27日，豐澤網店逢星期四會推出居家抗疫及娛樂限定優惠，多款在家居必備的電器，包括空氣清新機、抽濕機、洗衣機、電視機等，將會以低至34折發售。

（圖片來源：豐澤網頁截圖）

另外，由即日起至4月30日，使用匯豐信用卡單一簽帳滿指定金額，即可享額外高達$400「獎賞錢」回贈，詳情請向店員查詢。