豐澤消費券優惠｜豐澤優惠22折起！1折起買iPhone/Dyson/Switch
【豐澤消費券優惠】豐澤消費券優惠推出過千件電器及電子用品低至22折！首輪消費券將於4月7日出爐，豐澤宣布推出5大電器消費券優惠，超過1,000件精選產品低至22折發售，更可以用1折超抵價快閃搶購多款人氣產品，包括iPhone 13 Pro、AirPods、Dyson、任天堂Switch等！豐澤門市及網店更會向會員派發電子現金券，價值高達$1,600，想入手新電器的朋友記得留意！
豐澤消費券優惠【1】限時搶購1折精選產品
由4月7日起，豐澤網店將會推出快閃搶購優惠，1折買到21款精選人氣產品，其中iPhone 13 Pro只售$849、任天堂Switch只售$268！其他人氣產品包括AirPods、Marshell喇叭、BOSCH吸塵機及Nespresso咖啡機等。
每件1折產品購買名額共3名，以抽籤形式進行。抽籤登記只限於豐澤App進行，產品登記每三天更新一次。每次首日登記由早上10時開始至第三日晚上11時59分。成功中籤將以電郵及SMS形式通知；非中籤亦會收到電郵通知。
豐澤消費券優惠【2】過千件精選產品低至22折
豐澤網店及門市有過千件精選產品，將會以低至22折發售！當中包括DYSON三合一空氣清新機、惠而浦洗衣機、TOSHIBA雪櫃、LG及SAMSUNG電視機等，
豐澤消費券優惠【3】SONY/Dyson/SAMSUNG限時優惠
豐澤網店連續3星期推出指定品牌限時優惠，包括SONY、SAMSUNG、Dyson等人氣產品，低至47折發售！
豐澤消費優惠【4】電子優惠券高達$1,600
豐澤網店及門市推出多款電子優惠券，總值高達$1,600！易賞錢會員可以在豐澤App內領取電子優惠券，凡購買不同類型的貨品滿指定金額，即可額外再減！數量有限，搶完即止，詳情可於豐澤官網查詢！
豐澤消費優惠【5】居家抗疫優惠低至34折
由4月7日至4月27日，豐澤網店逢星期四會推出居家抗疫及娛樂限定優惠，多款在家居必備的電器，包括空氣清新機、抽濕機、洗衣機、電視機等，將會以低至34折發售。
另外，由即日起至4月30日，使用匯豐信用卡單一簽帳滿指定金額，即可享額外高達$400「獎賞錢」回贈，詳情請向店員查詢。
1. 新一期電子消費券派發日期？
新一期電子消費券將於2022年4月7日派發。
2. 第一期電子消費券的適用於哪些商戶？
本地實體或網上商戶，商戶包括本地零售、餐飲和服務業；於本地有實體商店的外國品牌；公共交通工具。
3. 除了豐澤電器，還有其他消費券優惠嗎？
本地各大商場及零售商店均有推出消費券優惠，詳情可按此了解更多。