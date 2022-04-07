西灣河美食｜街坊餅店人氣菠蘿皮麻糬波波！$11/3個超抵食+免排隊

【西灣河美食】口感煙韌的麻糬波波最近相當受歡迎，各大麵包店紛紛乘機推出，吸引不少人排隊購買。如果不想花時間排隊，西灣河一間街坊麵包店原來早於熱潮之前已有售麻糬波波，主打少甜、外脆內軟，是街坊們多年來的小秘密，$11就有3個，最重要是基本不用排隊都買到，性價比極高！

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位於鰂魚涌的「庭昌麵包餅店」已經開業多年，專營區內街坊生意，每日新鮮製作各款麵包和糕餅，是區內街坊買早餐的好去處！

麵包店多年前已有售稱為「QQ波」的麻糬波波，更是不少街坊的隱藏小食，定價非常親民，$11就有3個，平均每個只需$3.6（單個售價為$4）！金黃色的麻糬波波每個都「漲卜卜」，表面的菠蘿皮香脆，雖然沒有內餡，不過麻糬口感夠煙韌，更有網民大讚有拉絲效果！

麻糬波波暫時只有原味，味道偏近港式菠蘿包的少甜版本，不嗜甜的朋友都可以無負擔試試！另外，現凡惠顧一份（$11/3個）麻糬波波，即可用優惠價$4，加購蛋撻或菠蘿包一個。

麵包店另有供應菠蘿芋頭包（$7）、雞尾包（$5）、藍莓冬甩（$6.5）、提子包（$5）、菠蘿叉燒包（$7）、紫薯包（$7） 、芋頭包（$7）等，同樣價錢親民，各位港島區麵包控不妨一試！

庭昌麵包餅店

地址：西灣河筲箕灣道162號地下

電話：2539 8589

營業時間：05:45-21:00

