【雪糕優惠】夏日炎炎最好就是歎一杯冰凍雪糕！記者整合5大最新雪糕優惠，人氣雪糕品牌如Dreyer's、雀巢、阿波羅皇牌扭紋旋風雪糕、腐竹糖水雪條等都有減價，低至每件平均只需$6.6！

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雪糕優惠｜5大限時雪糕優惠！Dreyer's/雀巢MEGA/阿波羅$6.6起

雪糕優惠【1】7-11便利店

7-Eleven最新推出雪糕優惠，其中包括最新推出的「忌廉水蜜桃味新地」現售每件$8，可以自行選擇脆筒或者杯裝，yuu會員若使用1,000積分，加$1就可以換購新地1杯！此外，7-Eleven亦有推出雀巢熊貓、西瓜或蝴蝶雪條，每件僅售$10。

雪糕優惠【1】7-11便利店

推廣日期：即日起

推廣地點：全線7-11便利店



雪糕優惠【2】惠康

惠康推出阿波羅腐竹糖水4支裝雪糕優惠，售價為$53/2盒，平均每支$6.88；亦有阿波羅紅豆、綠豆、黑芝麻霸、SUPER STAR4支裝雪糕等，每盒售$36起。

此外，惠康推出Dreyer’s雪糕優惠，Dreyer’s D Collection 3件裝雪糕批、脆筒、5件裝迷你雪糕批、4杯裝雪糕杯、Real Delight 4支裝乳酪條及雪葩條，優惠價$109/3盒，平均每件$36.34！

雪糕優惠【2】惠康

推廣日期：即日起

推廣地點：全線惠康



雪糕優惠【3】阿波羅 Appolo

阿波羅Appolo推出雪條優惠，阿波羅皇牌扭紋旋風雪糕Magic Cone優惠期間售$35/4件！包括4款不同口味如經典雲呢拿、香濃朱古力、甜蜜士多啤梨以及奶香曲奇，可以任意搭配，每支平均$8.75！此外，阿波羅腐竹糖水4支家庭裝每盒$33，可以趁優惠入手！

雪糕優惠【3】阿波羅 Appolo

推廣日期：即日起至7月24日

推廣地點：阿波羅 Appolo（不適用於海之戀及部份分店）



雪糕優惠【4】OK便利店

OK便利店推出「4天狂減」優惠！其中，韓國人氣雪糕LAVELEE乳酪杯、GHANA雪糕批、甜筒或SEOJU波浪雪糕，售價$55/4件，平均每件$13.75，大家不要錯過！

（圖片來源：OK便利店）

雪糕優惠【4】OK便利店

推廣日期：即日起至7月24日

推廣地點：OK便利店



雪糕優惠【5】VanGO便利店

VanGO便利店推出最新一期雪糕及零食優惠！由即日起至7月27日，其中阿波羅皇牌扭紋旋風雪糕Magic Cone每件$9.9；雀巢MEGA朱古力雪糕$19.9/3件，平均每件$6.6！

（圖片來源：VanGO便利店）

雪糕優惠【5】VanGO便利店

推廣日期：即日起至7月27日

推廣地點：全線分店

