麥當勞優惠券｜將軍漢堡人氣回歸+新出抹茶豆乳批！ 附5大優惠券

【麥當勞優惠】麥當勞除了有消費券優惠，還推出新一輪電子優惠券及多款人氣美食全新登場！麥當勞將軍漢堡時隔2年再度回歸，同時帶來全新日式咖喱口味Shake Shake粉、抹茶豆乳批及Double Oreo麥旋風！最新麥當勞優惠券則包括指定套餐即減$3、$45將軍旋風一人套餐等。

麥當勞優惠券│5大優惠券+6大新品！將軍漢堡回歸/$9抹茶批/減$3

（資料圖片）

麥當勞推出6款全新人氣美食，由4月11日起，「將軍漢堡」將會時隔2年再度回歸，推出「將軍漢堡套餐」、「玉子將軍漢堡套餐」以及「玉子雙層將軍漢堡」！特別推出「久別重逢二人前套餐」，可以一次過食勻將軍漢堡及玉子將軍漢堡，還有薯條和汽水！

為慶祝將軍漢堡回歸，麥當勞將會加推3款新品，包括香濃惹味的「Shake Shake薯條日式咖哩味調味粉」，麥加推兩款全新甜入必試「Double Oreo 麥旋風」以及「抹茶豆乳批」！

另外，今個月繼續有全新麥當勞優惠券！由4月11日起，所有麥當勞APP用戶可以享有5大限時超值麥當勞優惠券，包括「將軍漢堡超值套餐減$3」、「玉子雙層將軍漢堡超值套餐減$3」、「$45將軍旋風一人套餐」、「$15 Double Oreo 麥旋風」，新登場的抹茶豆乳批更可以用$9食到！

麥當勞新品

日期：2022年4月11日早上11時起供應



麥當勞App 全新優惠券

日期：2022年4月11日起至另行通知



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

