阿布泰便利店ABT第2間分店進駐深水埗！繼首間阿布泰便利於3月登陸銅鑼灣，事隔1個月宣布全港第2間阿布泰便利店分店正式開業，選址深水埗，出售糧油雜貨、泰國蔬果等等，開張首日己現人龍，場面墟冚！

阿布泰便利店深水埗開業 第2分店開業即現人龍 糧油雜貨/泰國蔬果

（FB @ AbouThai 阿布泰國生活百貨）

阿布泰3月正式進軍便利店市場，首間「ABT阿布泰便利店」登陸銅鑼灣，而且指將來會發出特許經營權，亦會積極在全港各區設街舖，消息令不少市民感到興奮，紛紛表示好期待。時隔短短一個月，阿布泰隨即於官方Facebook專頁宣布，阿布泰便利店ABT第2間分店已經開業，新店選址的深水埗長沙灣道，旁邊亦有生活百貨優品360等商鋪，平日人流極旺，相信一定好吸客！

阿布泰便利店銅鑼灣分店（資料圖片）

有率先當場光顧的網民分享，阿布泰便利店深水埗店與銅鑼灣分店一樣貨品種類繁多，包括糧油雜貨、急凍食品，還有新鮮空運的時令泰國蔬果、超過30款本地手工茶飲，更有多種叮飯和點心，同時大推阿布泰各款自家產品，實在會買到手軟！

阿布泰泰國生活百貨全港設有超過20間分店，主打泰國進口的特色食品、生活用品以及實木家俬。如今短短月內開設2間阿布泰便利店，開拓更多商品種類，受惠深水埗街坊興奮表示：「開喺正深水埗嘅中心地帶，真係『泰方便』！」甚至有網民自稱在開張首天已前往光顧，當時己經有不少人排隊掃貨，開業即現人龍，場面相當墟冚！

阿布泰便利店深水埗分店

地址：深水埗長沙灣道257號

