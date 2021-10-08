阿布泰生活百貨店登陸黃埔！首引入泰國簡約實木傢俱、生活用品

【阿布泰傢俬店】阿布泰國生活百貨近日在黃埔開設全新分店！新店會首次引入泰國的實木傢俱，主打自然舒適的日系簡約風，梳化、椅子及飯桌等都有得買！同時，店內亦會繼續售賣不同種類的生活用品，例如泰國草藥、香薰精油、美妝護理產品及急凍食品等。



（圖片來源：阿布泰國生活百貨Facebook）

阿布泰國生活百貨黃埔新店已於10月1日正式開張，新店首次引入泰國實木傢俱，例如梳化、餐桌、茶几等，設計以近年大熱的日本北歐家居的簡約風為主，有網民形容：「可以開返間泰版無印良品！」

另外，店內會繼續提供其他生活用品予客人選購，如泰國草藥、香薰精油、美妝護理產品及急凍食品等。另外，官方預告即將重開網上商店。

阿布泰國生活百貨（黃埔分店）

地址： 紅磡黃埔花園11期(聚寶坊)地下G09-G10

營業時間：上午9時至晚上10時



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夕拾

地址：土瓜灣九龍城道91號安樂工廠大廈A座9樓

開放時間：11:00am – 7:00pm（逢星期二休息）



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