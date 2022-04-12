旺角西餐親民價$98歎威靈頓牛柳！必試$30鵝肝多士/炸大蝦闊蛋麵

【旺角美食】旺角一間主打親民價位的西餐廳獲網民大讚性價比極高，只需$98就可以歎到威靈頓牛柳！小店其他菜式包括連鵝肝多士、大蝦龍蝦汁闊蛋麵、烤牛尾湯麵、軟殼蟹意大利飯等，同樣可以用親民價錢食到，特調飲品$15起，非常抵食！即睇地址和食物推介啦！

香港不少西餐廳都有供應威靈頓牛柳，但大多數定價頗高，動輒索價數百元才可以吃到。位於旺角的「LA Restaurant & Dessert Bar」由幾位擁有酒店西廚經驗的年輕人打理，主打親民價錢的西餐，其中威靈頓牛柳只需$98就可以食到！

招牌菜「威靈頓牛柳」（$98），套餐配自選飯、意粉或薯菜，附有餐湯及熱飲，份量十足。而威靈頓牛柳選用紐西蘭牛柳，牛柳與酥皮之間夾有一層鵝肝醬，香脆酥皮富牛油香，再配黑椒醬汁，製作絕不馬虎。另外，可以自選牛柳生熟度，由於牛柳先煎後焗，建議下單時可選擇偏生的程度。

「重量級安格斯牛肉漢堡伴薯條」（$98）及「阿根廷紅蝦伴龍蝦汁闊蛋麵」（$118）亦是不少網民推薦的菜式。漢堡肉扒肉汁豐富帶有黑椒味，配上芝士、煙肉、洋蔥等。

阿根廷紅蝦伴龍蝦汁闊蛋麵有2隻外脆內軟的炸大蝦，闊蛋麵口感比意粉有彈性，龍蝦汁味道濃郁，同樣受歡迎。

餐廳還有很多特色餐點，全部定價親民，而且選擇夠多，手頭上預算不多都歎到美食！人氣菜式包括「鵝肝多士」（$30）、「香辣蕃茄大蝦天使麵」（$65）、「棒棒溫泉蛋伴龍蝦汁闊蛋麵」（$68）、「慢煮黑椒豬手」（$78）、「咖哩吉列豬扒飯」（$68）、「特濃烤牛尾湯麵」（$68）、「西班牙風乾火腿薄餅」（$98）、「串燒半熟帶子」（$48）等。

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飲品及甜品方面同樣選擇豐富，除了套餐附送熱飲，加$15可以升級至特飲，款式包括「Melon Green 哈密瓜沙冰」、「Peach Flower 接骨木花白桃特飲」、「Mojito」、「雜果賓治」等，屬誠意之作。甜品則有「法式焦糖燉蛋」（$68）、「LA伯爵奶凍伴雪糕」（$68）、「提拉米蘇伴雪糕」（$68）等。

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LA Restaurant & Dessert Bar

地址：旺角通菜街25號地下

電話：6080 9057

營業時間：12:00-22:00

