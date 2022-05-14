屈臣氏優惠低至買一送一！口罩/防曬用品/個人護理產品每件$7.5起

【屈臣氏優惠】屈臣氏推出新優惠！屈臣氏門市及網店進行超抵優惠，多款精選產品低至半價，包括個人護理、美容美妝、口罩及抗疫用品，部份產品更提供買一送一，最平低至$7.5！

屈臣氏優惠低至買一送一！個人護理/美妝/口罩$7.5起

屈臣氏門市及網店最新優惠，多款精選產品低至半價發售，包括個人護理產品、防疫用品、口罩等。

其中，屈臣氏成人三層衛生口罩平均每盒約$60、PANTENE頭髮護髮精華素$14.9/2件，每件平均低至$7.5；高露潔牙膏、Walch洗衣珠等都有優惠！

+ 2

除此之外，夏天必備防曬用品都有優惠，人氣品牌ANESSA及KOSE等防曬乳及防曬噴霧可享買第2件半價優惠，低至每件$49！

屈臣氏優惠 詳情

優惠日期：即日起至5月19日

推廣地點：屈臣氏門市及網店

*詳情請留意官方網站

