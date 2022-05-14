屈臣氏優惠低至買一送一！口罩/防曬用品/個人護理產品每件$7.5起
撰文：溫藹紅 西米Lu
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【屈臣氏優惠】屈臣氏推出新優惠！屈臣氏門市及網店進行超抵優惠，多款精選產品低至半價，包括個人護理、美容美妝、口罩及抗疫用品，部份產品更提供買一送一，最平低至$7.5！
屈臣氏優惠低至買一送一！個人護理/美妝/口罩$7.5起
屈臣氏門市及網店最新優惠，多款精選產品低至半價發售，包括個人護理產品、防疫用品、口罩等。
其中，屈臣氏成人三層衛生口罩平均每盒約$60、PANTENE頭髮護髮精華素$14.9/2件，每件平均低至$7.5；高露潔牙膏、Walch洗衣珠等都有優惠！
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除此之外，夏天必備防曬用品都有優惠，人氣品牌ANESSA及KOSE等防曬乳及防曬噴霧可享買第2件半價優惠，低至每件$49！
屈臣氏優惠 詳情
優惠日期：即日起至5月19日
推廣地點：屈臣氏門市及網店
*詳情請留意官方網站
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