AEON$12店優惠｜一連3日買7送1/買10送2！人氣零食/廚具/清潔用品

【12蚊店】AEON旗下$12店Living Plaza推出限時優惠！由即日起，一連3日全線Living Plaza分店正進行買7送1、買10送2優惠，可以用優惠價買到多款人氣零食、生活雜貨、清潔用品等。另外，旺角創興中心$12店Living Plaza日前宣布停業翻新，店內現正進行買5送1，可以買到人氣櫻花系列、各款水槍及Sanrio系列產品！

12蚊店優惠｜AEON$12店全線買7送1/買10送2！人氣零食/廚具/清潔用品/吸濕用品

AEON旗下12蚊店Living Plaza推出限時優惠，由即日起至5月15日，在全線Living Plaza購物均可享有買7送1、買10送2優惠！

今次優惠全線Living Plaza超過45間分店都適用，可以用優惠價買到多12蚊店人氣零食、生活雜貨、清潔用品等，包括近期大熱的溏心蛋盒、平價好用的清潔劑，有興趣的朋友記得把握機會掃平貨！

12蚊店優惠｜Living Plaza買7送1、買10送2優惠

優惠日期：即日起至5月15日（星期日）

優惠地點：全線Living Plaza分店

*所有Daiso Japan店均不參與本優惠



除此之外，AEON旗下12蚊店Living Plaza旺角創興中心店一向人流極旺，近日宣布將於5月16日起停業，預定6月下旬翻新成Daiso Japan重新開幕！

由即日起，Living Plaza旺角創興中心店現正進行買5送1優惠，買5件或以上即送一件自選$12商品，包括人氣櫻花系列、各款水槍及Sanrio系列產品等。

12蚊店優惠｜Living Plaza 限時買5送1優惠（旺角創興中心店）

優惠日期：即日起至5月15日（星期日）

地址：九龍彌敦道601號創興廣場3樓

營業時間：10:00 - 23:00

電話：2388 3171

