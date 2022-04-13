尖沙咀美食｜落地大玻璃如在花園靚景！香濃蟹肉意粉/松露薯條

【尖沙咀美食】尖沙咀打卡好去處推介！尖沙咀一間樓上西餐廳，以極大落地玻璃聞名，放眼望出窗外就能看到一片綠油油景致，周末假日必去享受悠閒時光！即睇內文詳情及地址！

尖沙咀美食｜打卡靚景落地大玻璃！必試香濃蟹肉意粉/松露薯條

位於尖沙咀彌敦道的人氣西餐廳，店內特大落地玻璃成為打卡熱點。從窗邊放眼望出去就看到一整排綠油油的樹木，猶如置身園林之中，更可以俯瞰彌敦道景色。網民去過後都大讚超靚，即使身處鬧市都可以睇到靚景，打卡一流！

店舖設計開揚寬敞，即使並非坐在窗邊位置，也能清楚看到窗外靚景，最適合放假前來品嘗美食，度過悠閒時光。

圖片來源：Research & Bakery

餐廳主打意粉、漢堡、薯條等西式美食，選擇多又大份。不少網民都推介必試濃蝦汁蟹肉意粉，醬汁蝦味道濃郁，喜愛海鮮的話不妨一試！另一個必食推介就是蒜香松露薯條，上菜時已經傳出陣陣松露香，而且薯條夠大份，非常飽足。

如果有興趣去打卡，又想坐窗口位的話，記得預約時向店員提出預留位置。靠近落地玻璃位只有數張檯，有機會因為人太多而無法安排窗邊位。

Research & Bakery（R&B）



地址：尖沙咀彌敦道172-174號太平洋大廈3樓

營業時間：

星期二至日、公眾假期 12:00-17:00

