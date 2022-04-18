【尖沙咀美食】人氣鮮果撻店最近於尖沙咀開設限定店，並新推出6件套裝果撻，當中包括法國檸檬撻、美國新鮮橙肉、韓國士多啤梨等多種口味，味道配搭各具特色，賣相精緻吸引，平均每件售價$55.2起，甜品控記得留意！

人氣鮮果撻尖沙咀開限定店 新推6件裝果撻！法國檸檬撻/血橙啫喱

人氣鮮果撻網店At Food Factory最近於尖沙咀開設限定店，並推出一盒6件套裝的「發掘屬於你嘅顏色（Discover Your Color）」系列，設有6款不同顏色及口味果撻！

（圖片來源：At Food Factory）

鮮果撻套裝包括有新口味韓國士多啤梨配哥倫比亞龍珠果，混合柚子雲呢拿朱古力醬，味道清新可口；橙味極濃的美國新鮮橙肉及法國血橙啫喱，配以百里香及薑吉士醬，香草味濃，有微薑感覺；此外亦有吉士醬混合柚子醬、雲呢拿及朱古力、法國檸檬撻、藍莓、青提子及紫薯等多重口味！

鮮果撻一盒6件套裝消費券折實優惠價$331.2（原價$368），平均每件$55.2；獨立包裝的話，士多啤梨款式消費券折實優惠價$67.5（原價$75）；其他顏色劃一為$58.5（原價$65）！

店舖亦有提供4月鮮果撻套裝（2件入），包括有新品紅·初夏鮮果撻，配搭馬達加斯加雲呢拿吉士醬，以及柚子檸檬撻，果撻均為4吋並採用獨立包裝，組合價為$268（原價$316）。此外，亦有其他口味果撻可以單購，例如50/50花生醬撻、濃香花生醬慕絲蛋糕等，甜品控不要錯過，詳情請到官網查詢。

At Food Factory 限定店詳情

地址：尖沙咀K11 Artmall B2 Kiosk 32

取貨時間：12:00 - 19:00

推廣日期：4月15至4月24日

