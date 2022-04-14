【迪士尼樂園】迪士尼樂園重開在即，海洋公園剛推出半價起門票優惠，迪士尼樂園則走向截然不同的方向，推出全新「迪士尼尊享卡」，讓持有人免排隊有限暢玩遊樂設施，最貴要$379！

迪士尼重開新推迪士尼尊享卡最貴$379！免排隊遊玩 附開放時間

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

難得主題樂園重開，入到樂園自然想玩得痛快！迪士尼樂園看準市場，推出全新「迪士尼尊享卡」，遊客購買「迪士尼尊享卡」後可以優先暢玩熱門遊樂設施，優先入場並於預留區域觀賞人氣娛樂表演，一項設施通行定價$79；8項設施通行收取$329；而8項設施包括表演通行則盛惠$379，價值約半張門票價格！

「迪士尼尊享卡」詳情：

1項設施通行：$79/位

3項設施通行：$159/位｜酒店住客$111/位

8項設施通行：$329/位｜酒店住客$230/位

8項設施連1項表演通行：$379/位

「迪士尼尊享卡」適用快速通行遊樂設施包括：

灰熊山極速礦車、蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！、迷離大宅、鐵甲奇俠飛行之旅、星戰極速穿梭、太空飛碟、米奇幻想曲、小熊維尼歷險之旅、玩具兵團跳降傘及轉轉彈弓狗



「迪士尼尊享卡」適用快速通行娛樂表演包括：

《迪士尼尋夢奇緣》舞台匯演、《迪士尼魔法書房》



香港迪士尼樂園將於2022年4月21日重新開放，4月16日中午12時可於官方網站以有效門票進行預約、「奇妙處處通」會員可於今天（14日）晚上9時開始於網上入園預約。所有賓客可於到訪前90日內在網上預約入園，過程中須作出健康聲明。另繼續實施一星期營運五天的安排，逢星期二和四 (2022年4月21日、公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外) 會暫停開放，直至另行通知。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

香港迪士尼樂園亦宣布，原於2022年1月7日至6 月14日期間到期（包括該兩天在內）的樂園門票，其有效期將會延長至2022年6月15日。

香港迪士尼樂園在疫情期間推出全新餐飲服務「冒險家半自助餐」，以亨利爵士遊歷世界各地為靈感，烹調採用來自不同國家的精選食材，提供一系列充滿各國情調的美食。食客可以任選1款自選主菜，並自由享用自助餐區供應頭盤、沙律、甜品及飲品，成人收費$258起、小童收費$168起，4月19日起可於網上預訂。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

香港迪士尼樂園重開消息及詳情將會持續於官方網站更新公布，最新詳情可以查看香港迪士尼樂園官方網頁。