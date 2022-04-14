【海洋公園身份證優惠】政府防疫措施鬆綁，主題樂園終於可以重新開業，海洋公園隨即推出門票優惠，身分證含2個數字即獲得低至半價優惠，另外更有全日優惠套票，可以在海洋公園內盡情遊玩！有興趣就要留意海洋公園門票優惠詳情喇！

海洋公園重開推身份證優惠！中指定2個數字 最平半價入場

1. 海洋公園身分證優惠 中指定數字最平半價入場

防疫措施鬆綁，海洋公園重開，適逢海洋公園45週年生日，推出「見『字』有賞」優惠，於2022年4月21日至6月30日期間，如香港身份證號碼有「45」兩個數字順序連續排列，即可專享門票半價優惠；有「4」或「5」字出現則可享門票八折優惠，優惠更送30元電子購物現金券！

海洋公園及迪士尼樂園將於4月21日重開。（羅君豪攝）

2. 海洋公園門票優惠 套票購買$216起入場再送現金券

另外2022年4月21日至6月30日期間，海洋公園將推出全日優惠套票。成人定價360元、小童定價216元，即可全日在山下海濱樂園和山上高峰樂園盡情遊樂，購買門票可獲贈30元電子購物現金券。

（圖片來源：海洋公園）

海洋公園身分證優惠及套票優惠將於4月14日下午6時起於官方網站接受網上預約，海洋公園亦準備好奪目裝置和特備節目迎接市民到場遊覽，包括海濱樂園廣場「虎旺祈園」六米高充氣巨型老虎、夢幻水都充滿春日氣氛的「願望之池」、「與動物親上加親」活動、2022年4月22日起 ，於海洋奇觀全新推出的「餵飼珊瑚魚」活動等。

3. 海洋公園「星夜高峰Glamping」回歸！即日起接受報名

今個夏天，海洋公園宣布「星夜高峰Glamping」回歸。新一輪的「星夜高峰Glamping」將於4月14日下午6時起接受報名，參加者可以於瞭望星空，又可近距離與水豚、金剛鸚鵡和海獅見面，並於入黑後到「南極奇觀」一探企鵝們的夜間活動，詳情可以前往海洋公園官網網站查看。

海洋公園優惠｜海洋公園身分證優惠

日期：2022年4月21日至6月30日

詳情：香港身份證號碼有「45」兩個數字順序連續排列，即享半價；有「4」或「5」字出現享8折。優惠附送$30電子購物現金券。



海洋公園優惠｜海洋公園套票優惠

日期：2022年4月21日至6月30日

詳情：成人定價360元、小童定價216元。優惠附送$30電子購物現金券。



海洋公園優惠｜星夜高峰Glamping

日期：4月14日下午6時起接受報名

