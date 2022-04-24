坪洲好去處｜百年牛皮廠活化成秘密花園！七彩壁畫/夢幻玻璃裝置

【離島好去處】放假又是時候去找靚景影相！坪洲有棟建築物是香港三級文化古蹟，經活化後搖身一變成為藝術花園，入面有超多打卡位，更擺放不同藝術品及塗鴉，身處此花園如同置身繪本圖書內！去完秘密花園打卡，亦可以順道在坪洲一日遊，欣賞靚景歎美食！

（圖片授權：IG@amyworldwanderings、hana____tw）

前身為近百年牛皮廠 香港三級歷史古蹟

坪洲牛皮廠於2010年被香港古蹟辦事處認證為三級文化古蹟。根據資料顯示，牛皮廠於1930年代落成，至今已有近百年歷史。隨著行業日漸息微，牛皮廠亦宣告停業，後來被熱心的坪洲居民花上7年時間，活化成為秘密花園並對外開放。

牛皮廠入口是一條位於永安街的小巷，入口處設有一塊木製招牌，牌匾角落畫上「秘密花園」字眼，手繪風格突顯出濃厚的藝術氣氛。秘密花園內有各式各樣色彩斑斕的藝術品裝飾，化身成多個打卡位，置身其中猶如穿越回到繪本世界的小鎮，懷舊又不失童趣！

坪洲秘密花園打卡位【1】時光走廊

在入口處經走廊進入秘密花園的範圍，走廊兩邊佈滿藝術塗鴉，分別展示大量瓷器及昔日牛皮廠的照片，天花位置則以港式茶餐廳常見的紙杯砌成，可以說是不折不扣的「時光走廊」，相當有歷史紀念價值！

坪洲秘密花園打卡位【2】天井

從走廊步出即可到達天井位置，天井由一系列設計感的裝置組成，包括廢棄單車、車輪、風扇等物件，藍白相間，輕鬆影到懷舊感打卡照！

坪洲秘密花園打卡位【3】小空地

在天井再向前多走幾步，就可以在小空地打卡！小空地同樣有多個藝術感十足的裝置，如巨大塗鴉牆、藍黃木棋盤、電單車等。最特別的就是地面的紅色「跳飛機」塗鴉，充滿童趣！

坪洲秘密花園打卡位【4】壁畫

秘密花園有多幅壁畫，大家可以到處參觀，找尋心水壁畫打卡影相！配合花園內的植物，可以輕鬆影出被花草包圍的壁畫打卡照。

坪洲秘密花園打卡位【5】膠椅城堡

秘密花園最具存在感的打卡位，要數這個用白色膠椅堆疊而成的裝置，呈圓錐型，如同由膠椅砌成的白色城堡，非常壯觀！

坪洲秘密花園打卡位【6】玻璃球

秘密花園內其中一個角落，天花掛滿玻璃球，經過日光折射，玻璃球會從不同角度反射出不規則光芒，就像灑在身上一樣的碎鑽一樣，可以拍出夢幻感十足的照片，非常漂亮！附近設有藤椅鞦韆，不只可以打卡亦可以稍作休息。

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坪洲秘密花園打卡位【7】絕美鐵閘及樓梯

巨型鐵閘以藍色為主，配上植物及花朵裝飾，充滿歐洲復古風；前後的樓梯則佈滿色彩繽紛的塗鴉，就像歡迎大家進入繪本世界之中，非常漂亮！

坪洲秘密花園由一眾熱心的坪洲居民合力活化而成，大家去打卡之餘，記得要愛護牛皮廠內的所有藝術裝置及花草樹木。秘密花園內部份地方出租予藝術家，有不少獨一無二的特色作品出售，有興趣的朋友可以去看看，再到坪洲其他地方一日遊！

坪洲秘密花園前往方法及交通

想前往坪洲秘密花園，可以在中環6號碼頭乘搭渡輪往坪洲，下船後步行約10分鐘至永安街21號進入坪洲秘密花園。坪洲渡輪班次約30至45分鐘一班，但是要留意坪洲星期一至六與星期日及公眾假期的班次不一樣，出發前記得要查清楚班次資料！

坪洲秘密花園

地址：坪洲永安街21號

交通方式：中環6號碼頭乘搭渡輪

