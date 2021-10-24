南丫島一日遊｜榕樹灣美食打卡　索罟灣行山買手信　兩種離島風情

撰文：KKday
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南丫島交通方便，距離中環只需30分鐘左右的船程，是郊遊玩樂的一大好去處！
南丫島是香港第三大島，位於香港南面，由於形狀和樹椏相似，故被稱為「南丫島」。四面環海，青山綠水，豐富的天然景致俯拾皆是。整個島嶼主要分為南段的索罟灣及北段的榕樹灣，四面環海，遠離繁囂的寧靜吸引了不少本地人及外國人居住。這個小島麻雀雖小，五臟俱全。在這裡，你可以品嘗到新鮮的海鮮美食，可以參觀漁民古蹟及體驗漁業文化，還可以在海灘和大街上悠閒地逛逛。
本文為大家計劃了南丫島一日遊行程，讓你輕鬆地來個周末小旅行！

景點推介：點圖看南丫島人氣景點介紹▼▼▼

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南丫島交通方式：中環碼頭渡輪

由中環4號碼頭出發，乘船至南丫島榕樹灣碼頭或索罟灣碼頭，船程約30-40 分鐘。即使不小心錯過了航班也不用太擔心，因為每天有超過30個航班來往，即是說幾乎每小時都有兩班船開出。

中環碼頭渡輪
地址：中環4號碼頭（中環民光街11號）
營業時間：06:30 – 00:30

南丫島一日行程介紹

南丫島面積較大，碼頭分別有索罟灣及榕樹灣碼頭，兩個地方予人的感覺截然不同！索罟灣及榕樹灣兩個地方雖相通，但要走過約2小時的行山徑才可以到達另一邊，所以在到訪之前最好先選擇好行程，再依照行程前往不同的目的地。如果想要輕鬆遊玩，逛逛大街、坐坐café的話，建議在榕樹灣下船；如果想要充實行程，健步行山的話，建議在索罟灣下船。

路線1：充實行山遊
南丫島索罟灣 ＞ 漁民文化村 ＞ 南丫天虹海鮮酒家 ＞ 南丫島家樂徑 ＞ 洪聖爺海灘 ＞ 榕樹灣大街

路線2：輕鬆吃喝遊
榕樹灣大街 ＞ 洪聖爺海灘 ＞ 南丫島家樂徑

美食推介：點圖看遊南丫島不可錯過的美食▼▼▼

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