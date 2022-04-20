人氣海鮮蒸氣火鍋半價人均$144！包龍蝦鮑魚海鮮拼盤+粥底火鍋

【蒸氣火鍋】人氣蒸氣海鮮火鍋店緣味小聚在觀塘、旺角及銅鑼灣都有分店，最近趁機推出半價優惠，人均低至$144起，歎到龍蝦海鮮蒸氣鍋和粥底火鍋，即睇開賣日期及時間！

蒸氣火鍋|海鮮蒸氣火鍋半價人均$144！包龍蝦鮑魚海鮮拼盤

蒸氣海鮮火鍋專門店緣味小聚推出限時半價優惠，由4月21日起於KKday官網預訂，緣味小聚厚肉龍蝦海鮮蒸氣鍋及鮮椰子水粥底火鍋，即可享優惠價$288/2位，人均每位$144（另收加一及茶芥醬油料）！

餐廳分店位於觀塘、旺角及銅鑼灣，每間餐分店限量50套，每人限買一套。購買後記得致電餐廳訂座，並由餐廳確認，先到先得。

（圖片來源：kkday）

套餐包括龍蝦海鮮盤及椰子水粥底火鍋，海鮮拼盤有半隻龍蝦、韓國大鮑魚、蘇格蘭蟶子皇、大海蝦、蕃薯貝等，再額外送半隻走地雞！想趁晚市恢復堂食歎蒸氣海鮮，記得把握機會搶購！

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緣味小聚 厚肉龍蝦海鮮蒸氣鍋＋鮮椰子水粥底火鍋買一送一優惠

餐廳地址：

旺角彌敦道575號LADDER Dundas 9樓

銅鑼灣記利佐治街1e號金百利廣場7樓R4號舖

觀塘偉業街93號 93WYS 20樓

優惠日期：

預訂日期 : 2022年4月21日15:00至5月4日23:59

使用日期：2022年4月22日至2022年6月30日（不適用於5月7-8日）

訂購方式：

KKday官網

