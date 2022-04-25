母親節禮物2022|母親節禮物提案 近40大禮物推薦 護膚品/家電用品

【母親節禮物2022】母親節就到，大家是不是正為準備買母親節禮物而感到苦惱呢？本文為大家精選母親節禮物提案，近40款禮物推介，適合不同喜好的媽媽們，相信天下間的母親收到禮物時，一定會笑到「見牙唔見眼」！

母親節禮物2022｜母親節禮物提案 40+禮物推薦 香水/護膚品/家電

母親節禮物提案【1-12】母親節蛋糕

認為送禮物略顯多餘，最重要還是在佳節正日好好慶祝，不如買返個蛋糕與母親齊齊食，入口蔓延出啖啖情意，保證母親甜入心！各大蛋糕品牌推出母親節蛋糕早鳥優惠，提早預訂可以享高達85折優惠！

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母親節禮物提案【13-15】護膚品

時間不等人，想為媽媽留住膠原蛋白，讓皮膚停留在最美一霎那，作為兒女似乎要肩負起些少責任。趁母親節來臨，不如送上幾瓶護膚品作為母親節禮物，為母親逐漸老化的肌膚出一分力？

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母親節禮物提案【16-18】風筒

女生有一把秀髮，自然要好好護理！各位孝順仔女可以靜心挑選一個擁有護髮、補水或改善毛燥等功能的風筒，針對改善媽媽們為家庭大小事項操心而日漸變差的髮質，媽媽們收到一定甜到入心！

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母親節禮物提案【19-20】風扇

準備迎接炎炎夏日，媽媽們要在家中處理家務，又要擔心冷氣費貴，不如買把風扇讓陣陣涼風吹入屋。就算天口㷫時心情特別容易煩躁，媽媽一想到孝順仔女精挑細選一部好風扇回家，即刻吹走煩惱絲，再也沒煩惱！

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母親節禮物提案【21-23】酒店Staycation

想媽媽在母親節當日感受猶如女皇般的風采，或許預訂一個Staycation會是一個好選擇。不少酒店趁母親節推出Staycation住宿優惠，包一晚住宿外，更提供水療、高級餐飲等服務安排，24小時一站式女皇享受。孝順仔女們可以與母親一同入住，共享天倫之樂，亦可以讓母親難得放下家庭重擔，獨自享受Me Time。

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母親節禮物提案【24-26】酒店自助餐

想感謝母親平日辛勤煮飯，不如帶她去食一餐好的吧！酒店自助餐有齊各國佳餚，一次過滿足母親胃口多個慾望！

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母親節禮物提案【27-38】酒店下午茶、Brunch、酒店點心放題

食下午茶絕非「港女」獨有權利。各位母親們或許都想在酒店咖啡廳內優雅享受五星級服務，品嚐五星級小食美點，酒店下午茶相信是再好不過的好選擇；若然母親與子女齊齊用餐胃口比較好，亦可以選食酒店點心放題，任食酒店水準中式點心。